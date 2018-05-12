Сборная Швеции досрочно обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ
КОПЕНГАГЕН, 12 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Словакии со счетом 4:3 в овертайме в пятом матче группы А чемпионата мира и обеспечили себе досрочный выход в
плей-офф турнира. Встреча прошла в Копенгагене.
Шайбы в составе победителей в основное время забросили Деннис Эверберг (16-я минута), Густав Нюквист (19) и Якоб де ла Роуз (25). Победный гол на пятой минуте первого овертайма забил Рикард Ракелль. В составе словацкой сборной заброшенными шайбами отличились Томаш Юрчо (11), Марек Дялога (37) и Ладислав Надь (47).
По итогам пяти встреч шведы, лидирующие в турнирной таблице группы А, набрали 14 очков и за два матча до завершения группового этапа стали первой командой на текущем чемпионате мира, досрочно обеспечившей себе место в
Сборная Латвии одержала победу со счетом 3:1 над финалистами Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане командой Германии. В составе команды Латвии шайбы забросили Рональд Кениньш (37-я минута), Гунтис Галвиньш (41) и Андрис Джериньш (48), у немцев отличился Доминик Кагун (49). Латвийцы поднялись на четвертую строчку в группе В, набрав девять очков в пяти матчах, немцы с пятью баллами идут шестыми.
На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|Крэйг Рэмзи
|Рикард Гренборг
|Патрик Рибар
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|07:44
|Марцел Хашчак
|10:32
|Томаш Юрчо (М. Грман, М. Криштоф)
|Деннис Эверберг (Х. Линдхольм, Й. Клингберг)
|15:14
|16:02
|Томаш Марцинко
|Густав Нюквист (М. Баклунд, Эр. Густафссон)
|18:06
|Хампус Линдхольм
|19:52
|2-й период
|Якоб Де ла Росе (А. Кемпе, М. Викстранд)
|24:53
|35:46
|Андрей Секера
|36:40
|Марек Дялога (Л. Надь)
|3-й период
|46:54
|Ладислав Надь (М. Криштоф, М. Чайковски)
|Овертайм
|63:52
|Марек Дялога
|Мика Зибанежад (Р. Ракелль, Й. Клингберг)
|64:18
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол