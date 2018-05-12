Сборная Швеции досрочно обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
13:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
13:15 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
17:15 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
17:15 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33443617/
12 мая 2018, 16:02 | ТАСС

Сборная Швеции досрочно обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ

КОПЕНГАГЕН, 12 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Словакии со счетом 4:3 в овертайме в пятом матче группы А чемпионата мира и обеспечили себе досрочный выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Копенгагене.

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Шайбы в составе победителей в основное время забросили Деннис Эверберг (16-я минута), Густав Нюквист (19) и Якоб де ла Роуз (25). Победный гол на пятой минуте первого овертайма забил Рикард Ракелль. В составе словацкой сборной заброшенными шайбами отличились Томаш Юрчо (11), Марек Дялога (37) и Ладислав Надь (47).

По итогам пяти встреч шведы, лидирующие в турнирной таблице группы А, набрали 14 очков и за два матча до завершения группового этапа стали первой командой на текущем чемпионате мира, досрочно обеспечившей себе место в плей-офф. Второе место в группе А занимает сборная России (10 очков после четырех встреч), третье — чехи (девять очков в пяти матчах). Словаки с восемью очками идут пятыми.

Сборная Латвии одержала победу со счетом 3:1 над финалистами Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане командой Германии. В составе команды Латвии шайбы забросили Рональд Кениньш (37-я минута), Гунтис Галвиньш (41) и Андрис Джериньш (48), у немцев отличился Доминик Кагун (49). Латвийцы поднялись на четвертую строчку в группе В, набрав девять очков в пяти матчах, немцы с пятью баллами идут шестыми.

На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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12 Мая, 13:15 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Словакия 3:4 ОТ
Овертайм
(1:2, 1:1, 1:0)
Швеция
Главные тренеры
Крэйг Рэмзи Рикард Гренборг
Вратари
Патрик Рибар Магнус Хелльберг
1-й период
07:44 Марцел Хашчак
10:32 Томаш Юрчо (М. Грман, М. Криштоф)
Деннис Эверберг (Х. Линдхольм, Й. Клингберг) 15:14
16:02 Томаш Марцинко
Густав Нюквист (М. Баклунд, Эр. Густафссон) 18:06
Хампус Линдхольм 19:52
2-й период
Якоб Де ла Росе (А. Кемпе, М. Викстранд) 24:53
35:46 Андрей Секера
36:40 Марек Дялога (Л. Надь)
3-й период
46:54 Ладислав Надь (М. Криштоф, М. Чайковски)
Овертайм
63:52 Марек Дялога
Мика Зибанежад (Р. Ракелль, Й. Клингберг) 64:18
Статистика
8 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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