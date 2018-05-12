Сборная Швеции досрочно обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ

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Шайбы в составе победителей в основное время забросили Деннис Эверберг (16-я минута), Густав Нюквист (19) и Якоб де ла Роуз (25). Победный гол на пятой минуте первого овертайма забил Рикард Ракелль. В составе словацкой сборной заброшенными шайбами отличились Томаш Юрчо (11), Марек Дялога (37) и Ладислав Надь (47).

По итогам пяти встреч шведы, лидирующие в турнирной таблице группы А, набрали 14 очков и за два матча до завершения группового этапа стали первой командой на текущем чемпионате мира, досрочно обеспечившей себе место в плей-офф. Второе место в группе А занимает сборная России (10 очков после четырех встреч), третье — чехи (девять очков в пяти матчах). Словаки с восемью очками идут пятыми.

Сборная Латвии одержала победу со счетом 3:1 над финалистами Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане командой Германии. В составе команды Латвии шайбы забросили Рональд Кениньш (37-я минута), Гунтис Галвиньш (41) и Андрис Джериньш (48), у немцев отличился Доминик Кагун (49). Латвийцы поднялись на четвертую строчку в группе В, набрав девять очков в пяти матчах, немцы с пятью баллами идут шестыми.

На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.