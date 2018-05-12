Латвия одержала третью победу на ЧМ, обыграв Германию
Сборная Латвии одержала победу в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 3:1.
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Латвийская сборная выиграла три игры на турнире из пяти, у Германии на счету одна победа.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею-2018
Заброшенные шайбы у Латвии на свой счёт сумели записать Рональд Кениньш, Гунтис Галвиньш и Андерс Джериньш. Единственный гол немецкой команды добавил в свой актив Доминик Кагун.
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Главные тренеры
|Боб Хартли
|Марко Штурм
Вратари
|Элвис Мерзликинс
|Никлас Тройтле 58:29 (Н. Тройтле 59:55)
|1-й период
|16:55
|Рональд Кениньш (Р. Аболс, Р. Балцерс)
|Леон Драйзайтль
|19:03
|Леон Драйзайтль
|19:03
|2-й период
|20:15
|Гунтис Галвиньш (М. Индрашис, А. Джериньш)
|20:57
|Микс Индрашис
|Фредерик Тиффельс
|28:35
|3-й период
|47:54
|Андрис Джериньш (М. Редлихс, Р. Фрейбергс)
|Доминик Кахун (Л. Драйзайтль, Я. Элиц)
|48:40
|55:51
|Оскар Цибульскис
Статистика
|4
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол