Латвия одержала третью победу на ЧМ, обыграв Германию

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Латвийская сборная выиграла три игры на турнире из пяти, у Германии на счету одна победа.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею-2018

Заброшенные шайбы у Латвии на свой счёт сумели записать Рональд Кениньш, Гунтис Галвиньш и Андерс Джериньш. Единственный гол немецкой команды добавил в свой актив Доминик Кагун.