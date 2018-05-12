Сошников пропустит матч с командой Швейцарии
КОПЕНГАГЕН, 12 мая. /ТАСС/. Нападающий российской сборной Никита Сошников не сыграет в матче группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии. Об этом журналистам сообщил старший тренер сборной России Алексей Жамнов.
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Матч между сборными России и Швейцарии пройдет в субботу, начало в 21:15 мск.
«В воротах сыграет Кошечкин, 13-м нападающим будет Михеев, — сообщил Жамнов. — Следовательно, Сошников не сыграет».
Ранее стало известно, что игру
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