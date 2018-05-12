Финляндия использовала последнее место в заявке ЧМ для вратаря Кильпеляйнена
Сборная Финляндии полностью заполнила заявку на чемпионат мира-2018 по хоккею, информирует Leijonat.
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Как сообщает издание, финский тренерский штаб дозаявил опытного вратаря Ээро Кильпеляйнена.
В сезоне-2017/18 33-летний голкипер выступал в шведском чемпионате за «Эребро», проведя 42 матча. В среднем голкипер отражал 90,6% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,51.
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