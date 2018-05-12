Тренировка сборной России началась с опозданием
КОПЕНГАГЕН, 12 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Раскатка сборной России по хоккею перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии началась с опозданием
из-за того, что организаторы не смогли вовремя подготовить арену. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
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Российские хоккеисты по графику прибыли на тренировку. Однако
Матч сборных России и Швейцарии пройдет в субботу, начало в 21:15 мск.
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