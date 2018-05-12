Тренировка сборной России началась с опозданием

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Российские хоккеисты по графику прибыли на тренировку. Однако из-за технических проблем ледозаливочная машина не успела вовремя подготовить тренировочный каток после занятия швейцарской команды. Из-за этого начало тренировки россиян было отложено на пять минут — хоккеисты уже на льду наблюдали за тем, как машина приводит в порядок поверхность катка.

Матч сборных России и Швейцарии пройдет в субботу, начало в 21:15 мск.