ФХР: Россия отправила заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году

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Согласно заявочному регламенту Международной федерации хоккея (IIHF), страны, желающие принять мировое первенство 2023 года, не позднее 1 сентября 2018 года должны направить в федерацию письмо, в котором извещают о намерении провести турнир. До 10 января 2019 года кандидаты должны представить развернутый план проведения соревнований, а также внести взнос за заявку в размере 10 тысяч швейцарских франков (около 10 тыс. долларов). Финальная презентация заявок и голосование пройдут на ежегодном конгрессе IIHF в мае 2019 года в Братиславе.

«Мы подали заявку [на проведение чемпионата мира 2023 года] до 1 апреля», — сказал Ротенберг.

Ранее чемпионат мира 2000 года принимал Санкт-Петербург, мировое первенство 2016 года прошло в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге. Также в России проходил чемпионат мира 2007 года — в Москве и подмосковных Мытищах.

Нынешний чемпионат мира проходит в датских Копенгагене и Хернинге. В 2019 году турнир пройдет в словацких Братиславе и Кошице, в 2020-м — в швейцарских Цюрихе и Лозанне, в 2021-м — в Минске и Риге, а в 2022 году — в финских Хельсинки и Тампере.