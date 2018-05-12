ФХР: Россия отправила заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году
КОПЕНГАГЕН, 12 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом ТАСС сообщил первый вице- президент Федерации хоккея России (ФХР) и руководитель штаба российской сборной Роман Ротенберг.
Согласно заявочному регламенту Международной федерации хоккея (IIHF), страны, желающие принять мировое первенство 2023 года, не позднее 1 сентября 2018 года должны направить в федерацию письмо, в котором извещают о намерении провести турнир. До 10 января 2019 года кандидаты должны представить развернутый план проведения соревнований, а также внести взнос за заявку в размере 10 тысяч швейцарских франков (около 10 тыс. долларов). Финальная презентация заявок и голосование пройдут на ежегодном конгрессе IIHF в мае 2019 года в Братиславе.
«Мы подали заявку [на проведение чемпионата мира 2023 года] до 1 апреля», — сказал Ротенберг.
Ранее чемпионат мира 2000 года принимал
Нынешний чемпионат мира проходит в датских Копенгагене и Хернинге. В 2019 году турнир пройдет в словацких Братиславе и Кошице, в 2020-м — в швейцарских Цюрихе и Лозанне, в 2021-м — в Минске и Риге, а в 2022 году — в финских Хельсинки и Тампере.
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