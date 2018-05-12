«Несмотря на поражение от чехов, в целом мне матч скорее понравился. Увидел интересные атакующие действия и командный настрой — это явные плюсы, позволяющие рассчитывать на хороший итоговый результат. Что касается минусов, то наша позиционная оборона раз за разом не срабатывала. Как результат, проиграли чехам свой «пятачок», оказались не полностью готовы к жесткой борьбе. Неприятно удивил технический брак при остановке шайбы и передачах, объяснять эти ошибки плохим качеством льда слишком просто.



Перевод Капризова в звено Андронова? Наверное, у тренеров была своя логика — и в их дела не имеет смысла лезть, особенно в прессе. Но, не скрою, меня такой шаг удивил. Андронов тоже армеец, боец, лидер, но играет в немного другой хоккей — по сравнению с Капризовым. Если честно, когда этот перевод состоялся, подумал о том, что Валерия Харламова в третье звено никто никогда не переводил. Понятно, что Капризову до легенд отечественного хоккея еще далеко, но не нужно забывать, что Кирилл — лучший снайпер сборной. Наверное, логичнее нагружать его игровым временем, а не переводами по звеньям., — цитирует Михайлова Russia-Hockey.