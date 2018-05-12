Барабанов: Будем биться за победу в оставшихся матчах
Нападающий сборной России по хоккею Александр Барабанов рассказал о причинах неудач во встрече со сборной Чехии в четвертом матче группового этапа чемпионата мира.
«Мы сами ошибались в своей зоне. Нам надо было минимизировать собственные ошибки и выводить шайбу из зоны. У нас не раз это хромало. Поэтому чехи наказывали нас за наши ошибки.
Будем биться за победу в оставшихся матчах, нужно максимально ответственно подойти к этим играм. Впереди Швейцария — будем разбирать этого соперника, готовиться к нему, — цитирует Барабанова «Известия».
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|10 Мая, 21:15
|Зрители 12490
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
Главные тренеры
|Йозеф Яндач
|Илья Воробьев
Вратари
|Давид Риттих
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Никита Нестеров (А. Барабанов, И. Каблуков)
|01:11
|14:41
|Давид Крейчи (Д. Яшкин, Р. Гудас)
|18:39
|Дмитрий Яшкин (Д. Пастрняк, Д. Крейчи)
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Анисимов, П. Бучневич)
|21:00
|Динар Хафизуллин
|21:30
|24:17
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
|Александр Барабанов (Н. Зайцев, М. Шалунов)
|25:49
|27:08
|Либор Шулак
|36:16
|Томаш Плеканец
|3-й период
|45:57
|Адам Полашек
|Павел Бучневич
|47:51
|Овертайм
|63:23
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи, Ф. Гронек)
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол