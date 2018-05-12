Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
13:15 не начался Словакия
Швеция
Группа B
13:15 не начался Латвия
Германия
Группа A
17:15 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
17:15 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33440465/
12 мая 2018, 1:43 | Спорт-Экспресс

Трус — герой: вратарь не позволил чехам издеваться над своей сборной

Обзор игрового дня чемпионата мира 11 мая.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

СКАНДИНАВСКОЕ ДЕРБИ

Мощная и вязкая игра датчан в матче с финнами приятно удивила. Хозяева турнира сумели собраться после разгрома от Канады (1:7) и вернулись в борьбу за место в плей-офф. Теперь битва за четвертую строчку в группе В обострилась. И латвийцы, и немцы, и датчане имеют примерно равные шансы на успех. Все будет зависеть от того, как команды проведут оставшиеся встречи.

Интерес скандинавскому дерби добавлял и тот факт, что за последние 6 лет датчане и норвежцы встречались между собой 20 раз и статистика пока говорила в пользу последних (11−9). Команда Янне Карлссона на домашнем чемпионате мира не имела права проигрывать принципиальному сопернику и с первых же минут пошла в атаку. То, как датчане умеют навязывать борьбу и убегать в контрвыпады, мы увидели в игре с финнами.

Хозяева накрывали габаритных и не самых быстрых норвежских защитников на выходе из зоны. Получались у датчан и позиционные атаки. Чтобы отобрать шайбу, норвежцам приходилось нарушать правила — успеть за шустрыми нападающими соперника они не могли.

Как работает датское большинство, мы тоже увидели в матче с финнами. В той игре хозяева форума две из трех шайб провели в формате «пять на четыре». Теперь под раздачу попали норвежцы. Форвард «Йокерита» Никлас Йенсен показал, что не зря забросил 20 голов в минувшем сезоне КХЛ. Бросок у него, что надо. Причем, оба раза Йенсен выстреливал практически с одной и той же позиции.

Хозяевам удалось взвинтить высочайший темп и сохранить его на протяжении всей встречи. Болельщики гнали их вперед и ни на секунду не давали расслабиться.

Норвежцы только и делали, что отбивались. Попытка штурма в третьем периоде успехом не увенчалась. С такой игрой о выходе в плей-офф остается только мечтать. Не совсем понятно, как команде Петтера Торесена удалось взять два очка в матче с немцами. Ну, а датчане выиграли встречу за счет высочайшей самоотдачи и прекрасного розыгрыша большинства, реализовав три попытки из пяти.

ФРАНЦУЗЫ СОХРАНИЛИ МЕСТО В ЭЛИТЕ

Казалось бы, игра французов и австрийцев ничего не решает. Шансов на выход в плей-офф у обеих команд практически не осталось. Вот только место в элите на следующий год ни одна из сборных еще до начала матча себе не гарантировала. Именно по этой причине встреча обещала быть очень жаркой и интересной. Так оно и вышло.

На протяжении двух стартовых периодов чуть лучше выглядели французы. Атаки команды Дэйва Хендерсона были более подготовленными и осмысленными. Австрийцы же больше рассчитывали на быстрые контрвыпады — игра в позиции у них особо не клеилась и шайба не держалась.

Французы должны молиться на Стефана Да Косту и Дамьена Флери. Сыгранная связка нападающих в Дании творит чудеса и забрасывает шайбы на любой вкус. В матчах со шведами, россиянами и словаками их наглухо закрыли. Зато в играх с белорусами и австрийцами именно лидеры французской команды обеспечили необходимый результат.

Да Коста пока чаще выступает в качестве диспетчера, а Флери — в роли наконечника копья. Праворукие форварды быстры и техничны. Каждый из них обладает отменным по силе и точности броском и без особых проблем может разобраться один в один. «Автомобилист» сделал хорошее приобретение, подписав Да Косту. Он абсолютно точно усилит состав уральского клуба.

А вот австрийцам готовых вожаков пока страшно не хватает. Форвард «Филадельфии» Раффль старается, но в одиночку ему очень сложно добывать очки в матчах такого уровня.

Все-таки класс соперников намного выше чем у альпийской сборной.

Теперь для австрийцев все решится в завтрашнем мачте с белорусами. Он и станет для них ключевым на турнире.

ГЕРОЙ ТРУС

Накануне встречи с чехами тренерский штаб сборной Белоруссии оказался в непростой ситуации. Защитник Роман Дюков в игре со Швейцарией повредил голеностоп и по причине травме был выведен из состава. Не сыграли с чехами опытные Александр Матерухин и Шарль Лингле, а место в воротах было доверено Виталию Трусу. Вероятно, Сергей Пушков решил приберечь основных игроков для более важной завтрашней встречи с австрийцами.

Матч с чехами в очередной раз указал на слабые стороны белорусов — отсутствие опыта, боеспособных спецбригад, лидеров и дисциплины. Если в противостоянии со швейцарцами команда Сергея Пушкова неплохо смотрелась на протяжении первых сорока минут игры и рассыпалась только в заключительной трети, то в игре с чешской сборной провалилась уже на старте.

Три шайбы в исполнении Шулака, Горака и Ржепика деморализовали команду Сергея Пушкова. Вдобавок ко всему, белорусы почти половину первого периода провели в меньшинстве и потратили кучу сил при обороне собственных ворот. Пастрняк, Плеканец и Крейчи просто издевались над защитниками сборной Белоруссии и разыгрывали комбинации до пустых ворот.

В оставшиеся сорок минут на первый план вышел голкипер белорусской команды Виталий Трус, который не позволил случиться разгрому. За счет сверх усилий вратарь гродненского «Немана» раз за разом тащил мертвые шайбы и стал главным героем встречи.

Странно, почему Карнаухов, а не Трус пока является основным вратарем в команде Сергея Пушкова. И в игре с россиянами, и в противостоянии с чехами Виталий выглядел очень прилично и выручал свою команду.

Под занавес встречи случился неприятный эпизод, отголоски которого могут сказаться на белорусах уже завтра с австрийцами. Денисов решил заблокировать бросок Нечаса и травмировал руку, после чего ушел в раздевалку. А ведь Владимир — основной защитник сборной и один из ее главных старожилов. Теперь в матче с альпийцами Сергею Пушкову придется играть в три пары, что делает задачу сохранения прописки в элите еще более сложной. Белорусам, в отличие от соперника, необходима победа в основное время.

РЕКОРД

Игра молодой команды Джеффа Блэшилла пока оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, мастеров и игровиков в ней хватает. Чего не скажешь о стабильности. Скромные латвийцы едва не укатали звездных американцев в асфальт. А все потому, что в отличие от соперников, настроились на матч должным образом. Если бы не совсем логичный гол Уайта в ворота Мерзликина во втором периоде, кто знает, чем бы закончилась та встреча.

Да и в противостоянии с немцами «звездно-полосатые» играли в полноги. С ними это прошло, но впереди плей-офф и там нужно будет работать по максимуму. На одном исполнительском мастерстве Кейна и Аткинсона выехать уже не получится. Американцам пора собираться, иначе, их ждет вылет в четвертьфинале и поездка домой.

Корейцы в Дании пропускают больше всех, да еще и с дисциплиной не дружат. Видимо, не понимают, что Кейну и Аткинсону нельзя давать лишнюю возможность для большинства — накажут моментально. А, тем более, накануне матча американцев усилил Макавой — праворукий защитник «Бостона» с отличным броском. Он и стал главным джокером в команде Джеффа Блэшилла, оформив дубль уже в первом периоде.

Правда, и корейцы ответили на выстрел Макавоя своим голом в большинстве.

Датские болельщики поддерживали азиатскую сборную от души. Все-таки родных фанатов у недавних хозяев Олимпиады в Хернинге не так много.

Дальше сценарий встречи был предсказуем. «Звездно-полосатые» в привычной манере включили режим экономии и наслаждались хоккеем на полускоростях, а корейцы тужились, дабы спастись от очередного разгрома. Не получилось. Ударное звено во главе с Кейном в этот вечер было на высоте, а капитан сборной США набрал четыре очка в большинстве уже к 33 минуте матча.

После шестой пропущенной шайбы Джим Паек решил поберечь нервы Мэтта Далтона и поставил в ворота его сменщика Парк Сунг-Хе. Стало попахивать двузначным счетом. В третьем периоде американцы отличились еще пять раз и оформили самую крупную победу на турнире со счетом 13:1, установив новый рекорд датского форума.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира в Дании

Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира в Дании

КОПЕНГАГЕН, 12 мая. /ТАСС/. Сборная России сыграет с командой Швейцарии в пятом матче на проходящем в Дании чемпионате мира. В группе А у швейцарской команды лишь на одно очко меньше, чем у российских хоккеистов.
Еще 7 новостей   Все новости
09 мая

Салах переходит в "Реал". Известна и сумма трансфера

"Зенит" объявил об уходе полузащитника

Танцуй пока молодая. Чирлидерш раздели и выставили напоказ
Викторина
Какое нарушение главный судья обозначает ударом кулаком одной руки о ладонь противоположной перед грудью?