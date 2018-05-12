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СКАНДИНАВСКОЕ ДЕРБИ

Мощная и вязкая игра датчан в матче с финнами приятно удивила. Хозяева турнира сумели собраться после разгрома от Канады (1:7) и вернулись в борьбу за место в плей-офф. Теперь битва за четвертую строчку в группе В обострилась. И латвийцы, и немцы, и датчане имеют примерно равные шансы на успех. Все будет зависеть от того, как команды проведут оставшиеся встречи.

Интерес скандинавскому дерби добавлял и тот факт, что за последние 6 лет датчане и норвежцы встречались между собой 20 раз и статистика пока говорила в пользу последних (11−9). Команда Янне Карлссона на домашнем чемпионате мира не имела права проигрывать принципиальному сопернику и с первых же минут пошла в атаку. То, как датчане умеют навязывать борьбу и убегать в контрвыпады, мы увидели в игре с финнами.

Хозяева накрывали габаритных и не самых быстрых норвежских защитников на выходе из зоны. Получались у датчан и позиционные атаки. Чтобы отобрать шайбу, норвежцам приходилось нарушать правила — успеть за шустрыми нападающими соперника они не могли.

Как работает датское большинство, мы тоже увидели в матче с финнами. В той игре хозяева форума две из трех шайб провели в формате «пять на четыре». Теперь под раздачу попали норвежцы. Форвард «Йокерита» Никлас Йенсен показал, что не зря забросил 20 голов в минувшем сезоне КХЛ. Бросок у него, что надо. Причем, оба раза Йенсен выстреливал практически с одной и той же позиции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? Nicklas Jensen strikes again - his second PP goal of the game! <a href="https://twitter.com/DKIshockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@DKIshockey</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DENvsNOR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DENvsNOR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/bPNI8FcKK2">pic.twitter.com/bPNI8FcKK2</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/994961079380787201?ref_src=twsrc%5Etfw">11 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Хозяевам удалось взвинтить высочайший темп и сохранить его на протяжении всей встречи. Болельщики гнали их вперед и ни на секунду не давали расслабиться.

Норвежцы только и делали, что отбивались. Попытка штурма в третьем периоде успехом не увенчалась. С такой игрой о выходе в плей-офф остается только мечтать. Не совсем понятно, как команде Петтера Торесена удалось взять два очка в матче с немцами. Ну, а датчане выиграли встречу за счет высочайшей самоотдачи и прекрасного розыгрыша большинства, реализовав три попытки из пяти.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ICYMI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ICYMI</a> Nicklas Jensen puts <a href="https://twitter.com/DKIshockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@DKIshockey</a> on the board at the end of the opening frame <a href="https://twitter.com/hashtag/DENvsNOR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DENvsNOR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/7cJqkZdRwb">pic.twitter.com/7cJqkZdRwb</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/994959084305633280?ref_src=twsrc%5Etfw">11 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФРАНЦУЗЫ СОХРАНИЛИ МЕСТО В ЭЛИТЕ

Казалось бы, игра французов и австрийцев ничего не решает. Шансов на выход в плей-офф у обеих команд практически не осталось. Вот только место в элите на следующий год ни одна из сборных еще до начала матча себе не гарантировала. Именно по этой причине встреча обещала быть очень жаркой и интересной. Так оно и вышло.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">GAME ON! <a href="https://twitter.com/Hockey_FRA?ref_src=twsrc%5Etfw">@Hockey_FRA</a> takes on <a href="https://twitter.com/hockeyaustria?ref_src=twsrc%5Etfw">@hockeyaustria</a> and AUSTRIA gets on the board first thanks to Hundertpfund! <a href="https://twitter.com/hashtag/FRAvsAUT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FRAvsAUT</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/yf7mVH3JQ7">pic.twitter.com/yf7mVH3JQ7</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/994945840379826176?ref_src=twsrc%5Etfw">11 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На протяжении двух стартовых периодов чуть лучше выглядели французы. Атаки команды Дэйва Хендерсона были более подготовленными и осмысленными. Австрийцы же больше рассчитывали на быстрые контрвыпады — игра в позиции у них особо не клеилась и шайба не держалась.

Французы должны молиться на Стефана Да Косту и Дамьена Флери. Сыгранная связка нападающих в Дании творит чудеса и забрасывает шайбы на любой вкус. В матчах со шведами, россиянами и словаками их наглухо закрыли. Зато в играх с белорусами и австрийцами именно лидеры французской команды обеспечили необходимый результат.

Да Коста пока чаще выступает в качестве диспетчера, а Флери — в роли наконечника копья. Праворукие форварды быстры и техничны. Каждый из них обладает отменным по силе и точности броском и без особых проблем может разобраться один в один. «Автомобилист» сделал хорошее приобретение, подписав Да Косту. Он абсолютно точно усилит состав уральского клуба.

А вот австрийцам готовых вожаков пока страшно не хватает. Форвард «Филадельфии» Раффль старается, но в одиночку ему очень сложно добывать очки в матчах такого уровня.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">TIE GAME! <a href="https://twitter.com/hockeyaustria?ref_src=twsrc%5Etfw">@hockeyaustria</a>'s <a href="https://twitter.com/michaelRaffl?ref_src=twsrc%5Etfw">@michaelRaffl</a> pulls Hardy out of the net and knocks the puck into the corner. <a href="https://twitter.com/hashtag/FRAvsAUT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FRAvsAUT</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/QzyRCQSoQY">pic.twitter.com/QzyRCQSoQY</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/994963999740461061?ref_src=twsrc%5Etfw">11 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Все-таки класс соперников намного выше чем у альпийской сборной.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/FRAvsAUT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FRAvsAUT</a> <a href="https://twitter.com/Hockey_FRA?ref_src=twsrc%5Etfw">@hockey_FRA</a>'s Texier heads to a breakaway and feeds it to Terry da Costa to put France up 4-2 over <a href="https://twitter.com/hockeyaustria?ref_src=twsrc%5Etfw">@hockeyaustria</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/fvG9F96nF7">pic.twitter.com/fvG9F96nF7</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/994966830694387713?ref_src=twsrc%5Etfw">11 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Теперь для австрийцев все решится в завтрашнем мачте с белорусами. Он и станет для них ключевым на турнире.

ГЕРОЙ ТРУС

Накануне встречи с чехами тренерский штаб сборной Белоруссии оказался в непростой ситуации. Защитник Роман Дюков в игре со Швейцарией повредил голеностоп и по причине травме был выведен из состава. Не сыграли с чехами опытные Александр Матерухин и Шарль Лингле, а место в воротах было доверено Виталию Трусу. Вероятно, Сергей Пушков решил приберечь основных игроков для более важной завтрашней встречи с австрийцами.

Матч с чехами в очередной раз указал на слабые стороны белорусов — отсутствие опыта, боеспособных спецбригад, лидеров и дисциплины. Если в противостоянии со швейцарцами команда Сергея Пушкова неплохо смотрелась на протяжении первых сорока минут игры и рассыпалась только в заключительной трети, то в игре с чешской сборной провалилась уже на старте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BLRvsCZE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BLRvsCZE</a> A slew of penalties for Belarus gives Libor Sulak a beauty change on net and <a href="https://twitter.com/narodnitym?ref_src=twsrc%5Etfw">@narodnitym</a> is on the board first! <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/R6LYY9EhqI">pic.twitter.com/R6LYY9EhqI</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/995009764814831617?ref_src=twsrc%5Etfw">11 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Три шайбы в исполнении Шулака, Горака и Ржепика деморализовали команду Сергея Пушкова. Вдобавок ко всему, белорусы почти половину первого периода провели в меньшинстве и потратили кучу сил при обороне собственных ворот. Пастрняк, Плеканец и Крейчи просто издевались над защитниками сборной Белоруссии и разыгрывали комбинации до пустых ворот.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BLRvsCZE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BLRvsCZE</a> A slew of penalties for Belarus gives Libor Sulak a beauty change on net and <a href="https://twitter.com/narodnitym?ref_src=twsrc%5Etfw">@narodnitym</a> is on the board first! <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/R6LYY9EhqI">pic.twitter.com/R6LYY9EhqI</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/995009764814831617?ref_src=twsrc%5Etfw">11 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В оставшиеся сорок минут на первый план вышел голкипер белорусской команды Виталий Трус, который не позволил случиться разгрому. За счет сверх усилий вратарь гродненского «Немана» раз за разом тащил мертвые шайбы и стал главным героем встречи.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BLRvsCZE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BLRvsCZE</a> Vitali Trus leaps for the save and denies <a href="https://twitter.com/narodnitym?ref_src=twsrc%5Etfw">@narodnitym</a> another goal. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/jM5F7e2fZ9">pic.twitter.com/jM5F7e2fZ9</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/995036150883536896?ref_src=twsrc%5Etfw">11 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Странно, почему Карнаухов, а не Трус пока является основным вратарем в команде Сергея Пушкова. И в игре с россиянами, и в противостоянии с чехами Виталий выглядел очень прилично и выручал свою команду.

Под занавес встречи случился неприятный эпизод, отголоски которого могут сказаться на белорусах уже завтра с австрийцами. Денисов решил заблокировать бросок Нечаса и травмировал руку, после чего ушел в раздевалку. А ведь Владимир — основной защитник сборной и один из ее главных старожилов. Теперь в матче с альпийцами Сергею Пушкову придется играть в три пары, что делает задачу сохранения прописки в элите еще более сложной. Белорусам, в отличие от соперника, необходима победа в основное время.

РЕКОРД

Игра молодой команды Джеффа Блэшилла пока оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, мастеров и игровиков в ней хватает. Чего не скажешь о стабильности. Скромные латвийцы едва не укатали звездных американцев в асфальт. А все потому, что в отличие от соперников, настроились на матч должным образом. Если бы не совсем логичный гол Уайта в ворота Мерзликина во втором периоде, кто знает, чем бы закончилась та встреча.

Да и в противостоянии с немцами «звездно-полосатые» играли в полноги. С ними это прошло, но впереди плей-офф и там нужно будет работать по максимуму. На одном исполнительском мастерстве Кейна и Аткинсона выехать уже не получится. Американцам пора собираться, иначе, их ждет вылет в четвертьфинале и поездка домой.

Корейцы в Дании пропускают больше всех, да еще и с дисциплиной не дружат. Видимо, не понимают, что Кейну и Аткинсону нельзя давать лишнюю возможность для большинства — накажут моментально. А, тем более, накануне матча американцев усилил Макавой — праворукий защитник «Бостона» с отличным броском. Он и стал главным джокером в команде Джеффа Блэшилла, оформив дубль уже в первом периоде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ICYMI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ICYMI</a> McAvoy steps off a plane, onto the ice and scores 2 goals in the opening period. Here's his first for <a href="https://twitter.com/usahockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@usahockey</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/USAvsKOR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#USAvsKOR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/WRsvuLVKTh">pic.twitter.com/WRsvuLVKTh</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/995019060009091072?ref_src=twsrc%5Etfw">11 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Правда, и корейцы ответили на выстрел Макавоя своим голом в большинстве.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/USAvsKOR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#USAvsKOR</a> KOREA ON THE BOARD FIRST!<br><br>Magic. Pure magic. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/a0R8cT2j1Q">pic.twitter.com/a0R8cT2j1Q</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/995007270806142976?ref_src=twsrc%5Etfw">11 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Датские болельщики поддерживали азиатскую сборную от души. Все-таки родных фанатов у недавних хозяев Олимпиады в Хернинге не так много.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"> KOREA OPENS THE SCORING ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/USAvsKOR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#USAvsKOR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/N6xuEBBZlh">pic.twitter.com/N6xuEBBZlh</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/995006546563227648?ref_src=twsrc%5Etfw">11 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дальше сценарий встречи был предсказуем. «Звездно-полосатые» в привычной манере включили режим экономии и наслаждались хоккеем на полускоростях, а корейцы тужились, дабы спастись от очередного разгрома. Не получилось. Ударное звено во главе с Кейном в этот вечер было на высоте, а капитан сборной США набрал четыре очка в большинстве уже к 33 минуте матча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Shin was in the box, and Kane capitalizes. 7-1 for <a href="https://twitter.com/usahockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@usahockey</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/USAvsKOR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#USAvsKOR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/VSzV5xVAwC">pic.twitter.com/VSzV5xVAwC</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/995023675286896640?ref_src=twsrc%5Etfw">11 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>