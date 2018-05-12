Трус — герой: вратарь не позволил чехам издеваться над своей сборной
Обзор игрового дня чемпионата мира 11 мая.
СКАНДИНАВСКОЕ ДЕРБИ
Мощная и вязкая игра датчан в матче с финнами приятно удивила. Хозяева турнира сумели собраться после разгрома от Канады (1:7) и вернулись в борьбу за место в
Интерес скандинавскому дерби добавлял и тот факт, что за последние 6 лет датчане и норвежцы встречались между собой 20 раз и статистика пока говорила в пользу последних (11−9). Команда Янне Карлссона на домашнем чемпионате мира не имела права проигрывать принципиальному сопернику и с первых же минут пошла в атаку. То, как датчане умеют навязывать борьбу и убегать в контрвыпады, мы увидели в игре с финнами.
Хозяева накрывали габаритных и не самых быстрых норвежских защитников на выходе из зоны. Получались у датчан и позиционные атаки. Чтобы отобрать шайбу, норвежцам приходилось нарушать правила — успеть за шустрыми нападающими соперника они не могли.
Как работает датское большинство, мы тоже увидели в матче с финнами. В той игре хозяева форума две из трех шайб провели в формате «пять на четыре». Теперь под раздачу попали норвежцы. Форвард «Йокерита» Никлас Йенсен показал, что не зря забросил 20 голов в минувшем сезоне КХЛ. Бросок у него, что надо. Причем, оба раза Йенсен выстреливал практически с одной и той же позиции.
Хозяевам удалось взвинтить высочайший темп и сохранить его на протяжении всей встречи. Болельщики гнали их вперед и ни на секунду не давали расслабиться.
Норвежцы только и делали, что отбивались. Попытка штурма в третьем периоде успехом не увенчалась. С такой игрой о выходе в
ФРАНЦУЗЫ СОХРАНИЛИ МЕСТО В ЭЛИТЕ
Казалось бы, игра французов и австрийцев ничего не решает. Шансов на выход в
На протяжении двух стартовых периодов чуть лучше выглядели французы. Атаки команды Дэйва Хендерсона были более подготовленными и осмысленными. Австрийцы же больше рассчитывали на быстрые контрвыпады — игра в позиции у них особо не клеилась и шайба не держалась.
Французы должны молиться на Стефана Да Косту и Дамьена Флери. Сыгранная связка нападающих в Дании творит чудеса и забрасывает шайбы на любой вкус. В матчах со шведами, россиянами и словаками их наглухо закрыли. Зато в играх с белорусами и австрийцами именно лидеры французской команды обеспечили необходимый результат.
Да Коста пока чаще выступает в качестве диспетчера, а Флери — в роли наконечника копья. Праворукие форварды быстры и техничны. Каждый из них обладает отменным по силе и точности броском и без особых проблем может разобраться один в один. «Автомобилист» сделал хорошее приобретение, подписав Да Косту. Он абсолютно точно усилит состав уральского клуба.
А вот австрийцам готовых вожаков пока страшно не хватает. Форвард «Филадельфии» Раффль старается, но в одиночку ему очень сложно добывать очки в матчах такого уровня.
Теперь для австрийцев все решится в завтрашнем мачте с белорусами. Он и станет для них ключевым на турнире.
ГЕРОЙ ТРУС
Накануне встречи с чехами тренерский штаб сборной Белоруссии оказался в непростой ситуации. Защитник Роман Дюков в игре со Швейцарией повредил голеностоп и по причине травме был выведен из состава. Не сыграли с чехами опытные Александр Матерухин и Шарль Лингле, а место в воротах было доверено Виталию Трусу. Вероятно, Сергей Пушков решил приберечь основных игроков для более важной завтрашней встречи с австрийцами.
Матч с чехами в очередной раз указал на слабые стороны белорусов — отсутствие опыта, боеспособных спецбригад, лидеров и дисциплины. Если в противостоянии со швейцарцами команда Сергея Пушкова неплохо смотрелась на протяжении первых сорока минут игры и рассыпалась только в заключительной трети, то в игре с чешской сборной провалилась уже на старте.
Три шайбы в исполнении Шулака, Горака и Ржепика деморализовали команду Сергея Пушкова. Вдобавок ко всему, белорусы почти половину первого периода провели в меньшинстве и потратили кучу сил при обороне собственных ворот. Пастрняк, Плеканец и Крейчи просто издевались над защитниками сборной Белоруссии и разыгрывали комбинации до пустых ворот.
В оставшиеся сорок минут на первый план вышел голкипер белорусской команды Виталий Трус, который не позволил случиться разгрому. За счет сверх усилий вратарь гродненского «Немана» раз за разом тащил мертвые шайбы и стал главным героем встречи.
Странно, почему Карнаухов, а не Трус пока является основным вратарем в команде Сергея Пушкова. И в игре с россиянами, и в противостоянии с чехами Виталий выглядел очень прилично и выручал свою команду.
Под занавес встречи случился неприятный эпизод, отголоски которого могут сказаться на белорусах уже завтра с австрийцами. Денисов решил заблокировать бросок Нечаса и травмировал руку, после чего ушел в раздевалку. А ведь Владимир — основной защитник сборной и один из ее главных старожилов. Теперь в матче с альпийцами Сергею Пушкову придется играть в три пары, что делает задачу сохранения прописки в элите еще более сложной. Белорусам, в отличие от соперника, необходима победа в основное время.
РЕКОРД
Игра молодой команды Джеффа Блэшилла пока оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, мастеров и игровиков в ней хватает. Чего не скажешь о стабильности. Скромные латвийцы едва не укатали звездных американцев в асфальт. А все потому, что в отличие от соперников, настроились на матч должным образом. Если бы не совсем логичный гол Уайта в ворота Мерзликина во втором периоде, кто знает, чем бы закончилась та встреча.
Да и в противостоянии с немцами «звездно-полосатые» играли в полноги. С ними это прошло, но впереди
Корейцы в Дании пропускают больше всех, да еще и с дисциплиной не дружат. Видимо, не понимают, что Кейну и Аткинсону нельзя давать лишнюю возможность для большинства — накажут моментально. А, тем более, накануне матча американцев усилил Макавой — праворукий защитник «Бостона» с отличным броском. Он и стал главным джокером в команде Джеффа Блэшилла, оформив дубль уже в первом периоде.
Правда, и корейцы ответили на выстрел Макавоя своим голом в большинстве.
Датские болельщики поддерживали азиатскую сборную от души.
Дальше сценарий встречи был предсказуем. «Звездно-полосатые» в привычной манере включили режим экономии и наслаждались хоккеем на полускоростях, а корейцы тужились, дабы спастись от очередного разгрома. Не получилось. Ударное звено во главе с Кейном в этот вечер было на высоте, а капитан сборной США набрал четыре очка в большинстве уже к 33 минуте матча.
После шестой пропущенной шайбы Джим Паек решил поберечь нервы Мэтта Далтона и поставил в ворота его сменщика Парк
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