Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира в Дании

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
13:15 не начался Словакия
Швеция
Группа B
13:15 не начался Латвия
Германия
Группа A
17:15 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
17:15 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33440311/
12 мая 2018, 1:01 | ТАСС

Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира в Дании

КОПЕНГАГЕН, 12 мая. /ТАСС/. Сборная России сыграет с командой Швейцарии в пятом матче на проходящем в Дании чемпионате мира. В группе А у швейцарской команды лишь на одно очко меньше, чем у российских хоккеистов.

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© ИТАР-ТАСС

Российская сборная после поражения в четверг от чехов имела день отдыха. В матче с чешской командой подопечные Ильи Воробьева пропустили первые шайбы на турнире и впервые потеряли очки, хотя и набрали один балл, уступив лишь в овертайме. Победитель матча сборных России и Швейцарии практически гарантирует себе место в четвертьфинале, получив хорошие шансы на одно из двух первых мест в группе. При этом обеим командам еще предстоит сыграть с лидирующей в группе с 12 очками сборной Швеции, так что предстоящие соперники могут поспорить и за первую строчку.

Накануне в заявку российской команды на чемпионат мира был внесен защитник Алексей Береглазов из магнитогорского «Металлурга», который стал 22-м российским полевым игроком на турнире. Больше никто состав команды не пополнит, также находившийся в запасе форвард Алексей Бывальцев возвращается домой. В общей группе тренировался нападающий СКА Никита Гусев, который из-за болезни пропустил начало турнира. С возвращением в строй Гусева Воробьев восстановил олимпийское звено Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов.

Не сыграет со швейцарцами получивший небольшую травму защитник Динар Хафизуллин.

По словам старшего тренера сборной России Алексея Жамнова, в предстоящем матче необходимо избежать ошибок, которые стоили поражения в предыдущей игре.

Проиграли только чехам

Сборные России и Швейцарии на турнире победили трижды при одном поражении — от чехов, при этом швейцарцы уступили в серии буллитов. Однако на старте турнира «крестоносцы» смогли обыграть австрийцев лишь в овертайме. Швейцарская сборная имеет хорошие шансы выйти в четвертьфинал второй раз подряд — год назад команда Патрика Фишера стала в группе второй, опередив в Париже команды Чехии и Финляндии. Однако в плей-офф сборная Швейцарии попала на будущих чемпионов — шведов, уступив со счетом 1:3 и показав шестой итоговый результат.

В феврале сборная Швейцарии неудачно выступила на Олимпийских играх, заняв 10-е место, однако в Дании выступает заметно обновленная команда — в Пхёнчхане из нынешнего состава играли лишь девять хоккеистов. Лидер сборной Швейцарии — 25-летний форвард Нино Нидеррайтер, который здесь уже забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.

Нидеррайтер с 18 лет выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в минувшем регулярном сезоне забив 18 голов за «Миннесоту». В 2016 году он выступал на Кубке мира в составе сборной Европы, а в 2010 году на молодежном чемпионате мира в канадском Саскатуне 17-летний Нидеррайтер, который был на два с лишним года моложе партнеров и соперников, не пустил в полуфинал сборную России, забросив две шайбы, в том числе и победную в овертайме.

Тренер — бывший форвард СКА

В предыдущий раз сборные России и Швейцарии сыграли на чемпионате мира в 2016 году в Москве, когда хозяева победили — 5:1. Никто из российских авторов голов на нынешнем турнире не выступает, тогда как забросивший шайбу престижа на 59-й минуте Симон Мозер спустя два года вновь приехал на мировое первенство.

Возглавляет сборную Швейцарии 42-летний Патрик Фишер, который в сезоне-2007/08 сыграл несколько матчей за СКА в нападении, а большую часть карьеры провел в местных клубах «Цуг», «Лугано» и «Давос», приняв участие в пяти чемпионатах мира и Олимпиадах 2002 и 2006 годов. Одним из ассистентов Фишера является швед Томми Альбелин — вице-чемпион мира 1997 года.

Пять лет назад сборная Швейцарии с Нидеррайтером выиграла серебряные медали чемпионата мира — впервые с 1935 года. Шесть раз в 30−50-х годах швейцарцы выигрывали бронзу чемпионатов мира, а в 1928 и 1948 годах становились вторыми на Олимпийских играх. За последние 10 лет швейцарская команда лишь трижды сумела пробиться в восьмерку лучших команд на чемпионатах мира.

Матч сборных России и Швейцарии пройдет на «Роял-Арене» датской столицы в 21:15 мск. В субботу в группе А в Копенгагене также сыграют команды Словакии и Швеции (13:15 мск) и Австрии и Белоруссии (17:15).

Сборная России завершит групповой турнир матчами с соперниками из Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая).
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