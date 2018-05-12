Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира в Дании

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Российская сборная после поражения в четверг от чехов имела день отдыха. В матче с чешской командой подопечные Ильи Воробьева пропустили первые шайбы на турнире и впервые потеряли очки, хотя и набрали один балл, уступив лишь в овертайме. Победитель матча сборных России и Швейцарии практически гарантирует себе место в четвертьфинале, получив хорошие шансы на одно из двух первых мест в группе. При этом обеим командам еще предстоит сыграть с лидирующей в группе с 12 очками сборной Швеции, так что предстоящие соперники могут поспорить и за первую строчку.

Накануне в заявку российской команды на чемпионат мира был внесен защитник Алексей Береглазов из магнитогорского «Металлурга», который стал 22-м российским полевым игроком на турнире. Больше никто состав команды не пополнит, также находившийся в запасе форвард Алексей Бывальцев возвращается домой. В общей группе тренировался нападающий СКА Никита Гусев, который из-за болезни пропустил начало турнира. С возвращением в строй Гусева Воробьев восстановил олимпийское звено Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов.

Не сыграет со швейцарцами получивший небольшую травму защитник Динар Хафизуллин.

По словам старшего тренера сборной России Алексея Жамнова, в предстоящем матче необходимо избежать ошибок, которые стоили поражения в предыдущей игре.

Цитата Алексей Жамнов Если вы считаете, что сборная Швейцарии недостойный соперник, то вы ошибаетесь. Это команда очень хорошо играет, у них мастеровитые игроки, на них нужно настраиваться, как и на матч с чехами.

Проиграли только чехам

Сборные России и Швейцарии на турнире победили трижды при одном поражении — от чехов, при этом швейцарцы уступили в серии буллитов. Однако на старте турнира «крестоносцы» смогли обыграть австрийцев лишь в овертайме. Швейцарская сборная имеет хорошие шансы выйти в четвертьфинал второй раз подряд — год назад команда Патрика Фишера стала в группе второй, опередив в Париже команды Чехии и Финляндии. Однако в плей-офф сборная Швейцарии попала на будущих чемпионов — шведов, уступив со счетом 1:3 и показав шестой итоговый результат.

Хоккей Чемпионат мира 2018 Группа A, 12.05.2018, 21:15 -:- Россия Швейцария

В феврале сборная Швейцарии неудачно выступила на Олимпийских играх, заняв 10-е место, однако в Дании выступает заметно обновленная команда — в Пхёнчхане из нынешнего состава играли лишь девять хоккеистов. Лидер сборной Швейцарии — 25-летний форвард Нино Нидеррайтер, который здесь уже забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.

Нидеррайтер с 18 лет выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в минувшем регулярном сезоне забив 18 голов за «Миннесоту». В 2016 году он выступал на Кубке мира в составе сборной Европы, а в 2010 году на молодежном чемпионате мира в канадском Саскатуне 17-летний Нидеррайтер, который был на два с лишним года моложе партнеров и соперников, не пустил в полуфинал сборную России, забросив две шайбы, в том числе и победную в овертайме.

Тренер — бывший форвард СКА

В предыдущий раз сборные России и Швейцарии сыграли на чемпионате мира в 2016 году в Москве, когда хозяева победили — 5:1. Никто из российских авторов голов на нынешнем турнире не выступает, тогда как забросивший шайбу престижа на 59-й минуте Симон Мозер спустя два года вновь приехал на мировое первенство.

Возглавляет сборную Швейцарии 42-летний Патрик Фишер, который в сезоне-2007/08 сыграл несколько матчей за СКА в нападении, а большую часть карьеры провел в местных клубах «Цуг», «Лугано» и «Давос», приняв участие в пяти чемпионатах мира и Олимпиадах 2002 и 2006 годов. Одним из ассистентов Фишера является швед Томми Альбелин — вице-чемпион мира 1997 года.

Пять лет назад сборная Швейцарии с Нидеррайтером выиграла серебряные медали чемпионата мира — впервые с 1935 года. Шесть раз в 30−50-х годах швейцарцы выигрывали бронзу чемпионатов мира, а в 1928 и 1948 годах становились вторыми на Олимпийских играх. За последние 10 лет швейцарская команда лишь трижды сумела пробиться в восьмерку лучших команд на чемпионатах мира.

Матч сборных России и Швейцарии пройдет на «Роял-Арене» датской столицы в 21:15 мск. В субботу в группе А в Копенгагене также сыграют команды Словакии и Швеции (13:15 мск) и Австрии и Белоруссии (17:15).

Сборная России завершит групповой турнир матчами с соперниками из Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая).