Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко, олимпийский чемпион Александр Пашков и заслуженный тренер России Юрий Новиков поделились впечатлениями от игры сборной России на чемпионате мира по хоккею.



— Почему наша оборона не смогла сдержать Крейчи и Пастрняка? В чём были их ошибки?



Гомоляко : Наши хорошо начали первый период, а потом немножко провалились. В остальных двух периодах россияне хорошо сыграли. Крейчи с Пастрняком не сумели сдержать, но я не могу сказать, что наши ошибались. Просто эти ребята приехали на кураже, у них не прошла адаптация. Они сыграли на эмоциях, и у них получилось. Ничего страшного.



Пашков : Трудно сказать, кто здесь больше виноват. Я думаю, что это, в большей степени, тренерское упущение. Именно наставник нацеливает игроков на определённые задачи в игре. Это — первопричина. Возьмите четвёртый гол, который мы пропустили в овертайме. Там была грубейшая тактическая ошибка. Игрок начал меняться во время контратаки, это типичная ошибка. Ответственность лежит и на тренерах, и на игроках.

Новиков : Конечно, у чехов надо отметить связку Крейчи — Пастрняк. Давно у чехов не было такой молодой хорошей связки. Оба хоккеиста хорошо играют в «Бостоне», и мы должны сказать им спасибо за то, что они приехали на этот чемпионат. Они подняли его уровень. А Червенка? Это вообще хитрый лис, за которым нужен глаз да глаз! У чехов очень интересная команда, но неизвестно, на сколько их хватит.



Наша сборная играла неплохо, но я не думаю, что мы этом матче сильно выложились. Мы не показали свою мощь в атаке. В обороне есть позиционные ошибки, где-то упускали выше названных ребят, а они забивали нам на опережении. Гол в овертайме же стал несчастным случаем. Была ровная и интересная игра. Как дальше пойдёт? Я думаю, что наши будут становиться сильнее. Этот матч опустил нас на землю, чтобы мы не дремали. Игра была не злая, это было хорошее действие.

— По ходу матча тренерский штаб сборной России убрал из первой тройки Кирилла Капризова. Теперь с Дацюком и Дадоновым должен играть Никита Гусев?



Гомоляко : Возможно, это стоит сделать. Связка Дадонов — Гусев играет в СКА, эти парни вместе выигрывали Кубок Гагарина. Но есть тренерский штаб, который решит, кто с кем будет играть. Капризов тоже большой мастер, он может с кем угодно сыграть. Я говорил ещё до матча, что до плей-офф тренеры будут пробовать сочетания, чтобы в плей-офф звенья выглядели оптимально.

Пашков : Капризов уже наигрался в этом сезоне. Кирилл делает всё, что можно, но у него накопилась психологическая усталость. Слишком тяжёлым получился сезон для молодого парня. Кроме этого. его партнёры тоже действуют не лучшим образом. Они должны взять на себя часть ответственности за не самую яркую игру Капризова, к которой не привыкли болельщики и тренеры



Новиков : Трудно сказать, тренерам виднее. Поначалу эта тройка играла достойно. Придёт Гусев — тренеры, возможно, сделают какое-нибудь усиление. Связка Дадонов — Дацюк очень сильная. Это рабочие моменты. Посмотрят Гусева, а потом могут вернуться к Капризову. Главные матчи впереди. Это такие моменты, на которых зацикливаться не надо. Тренеры будут смотреть, в каком составе идёт игра, а в каком нет. Всё может меняться даже в процессе игры. Надо посмотреть, в каком состоянии будет Гусев. Здесь нужно быть внутри коллектива, чувствовать инсайдерскую информацию.

— Поражение от чехов осложнило турнирное положение нашей команды. Насколько важным будет для сборной России занять первое-второе место в группе, чтобы избежать встречи с США и Канадой в четвертьфинале?



Гомоляко : Действительно, выйти с первого или второго места — это важно. Но в другой группе есть финны, которые тоже не слабые. Если наши ребята займут первое место, то им будет легче в четвертьфинале. Но мы — олимпийские чемпионы, у нас сильная команда, и мы не должны никого бояться. С какого бы места ни вышли россияне, они должны проходить дальше и играть в финале. Пашков: Думаю, что пытаться занять выгодное место в турнирной таблице — это неблагодарное занятие. Надо больше озаботиться содержанием игры, стабильным и результативным нападением, которое у нас есть, и вопросами тактики игры с канадцами и американцами, с которыми наши хоккеисты почти не встречаются. Это сложная задача.

Пашков : Думаю, что пытаться занять выгодное место в турнирной таблице — это неблагодарное занятие. Надо больше озаботиться содержанием игры, стабильным и результативным нападением, которое у нас есть, и вопросами тактики игры с канадцами и американцами, с которыми наши хоккеисты почти не встречаются. Это сложная задача.