Сборная США по хоккею разгромила команду Южной Кореи в матче ЧМ, забросив 13 шайб

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
13:15 не начался Словакия
Швеция
Группа B
13:15 не начался Латвия
Германия
Группа A
17:15 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
17:15 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33440233/
12 мая 2018, 0:13 | ТАСС

Сборная США по хоккею разгромила команду Южной Кореи в матче ЧМ, забросив 13 шайб

ТАСС, 11 мая. Сборная США обыграла команду Южной Кореи со счетом 13:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Встреча прошла в Хернинге.

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В составе южнокорейцев отличился Ан Чин Хи (6-я минута). За сборную США шайбы забросили Андерс Ли (9), Патрик Кейн (13, 29), Чарли Макэвой (14, 20), Дерек Райан (24, 52), Блейк Коулмэн (28), Кэм Аткинсон (33, 47), Тэйдж Томпсон (46), Нил Пионк (50) и Сонни Милано (59).

Сборная США занимает первое место в группе B с 13 очками после пяти матчей. Команда Южной Кореи занимает восьмую строчку, не набрав ни одного очка. В следующем матче 12 мая сборная Южной Кореи сыграет с командой Дании. Американцы 13 мая встретятся с норвежцами.

Последний раз в матче чемпионата мира команда забрасывала 13 и более шайб в 1989 году, тогда сборная Чехословакии разгромила поляков — 15:0. Самую крупную победу в истории чемпионатов мира (высший дивизион) одержала сборная Канады в 1949 году, обыграв датчан со счетом 47:0.

На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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11 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
США 13:1
(4:1, 4:0, 5:0)
Южная Корея
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Пэк Джим
Вратари
Скотт Дарлинг Мэтт Далтон 27:06 (Пак Сон Дже 27:06)
1-й период
03:54 Джонни Годро
Ан Джин Хви (Ким Сан Ук, I Ким Вон Джун) 05:23
08:35 Андерс Ли (Д. Ларкин, Дж. Годро)
Ким Сан Ук 11:19
О Хен Хо 12:36
12:36
12:56 Патрик Кейн (Дж. Годро)
13:29 Чарли Макэвой (П. Кейн, Дж. Годро)
14:38 Дилан Ларкин
Брок Радунске 15:27
19:16 Чарли Макэвой (К. Крайдер, Д. Ларкин)
2-й период
22:54 Сонни Милано
22:54 Сонни Милано
23:42 Дерек Райан (А. Мартинес)
27:06 Блейк Коулман (К. Уайт, А. Мартинес)
Син Сан Хун 28:32
28:41 Патрик Кейн (Ч. Макэвой)
Алекс Плант 31:45
Пак Чин Гю 32:07
32:18 Кэм Аткинсон (П. Кейн, Ч. Макэвой)
Со Ен Джун 37:15
39:59 Тэйдж Томпсон
3-й период
45:06 Тэйдж Томпсон (Н. Дженсен, С. Милано)
46:11 Кэм Аткинсон (П. Кейн, Ч. Макэвой)
Пак У Сан 47:07
49:09 Нил Пионк (У. Батчер)
Ан Джин Хви 49:54
51:40 Дерек Райан (Н. Пионк, А. Дебринкэт)
58:50 Сонни Милано (А. Дебринкэт, Т. Томпсон)
Алекс Плант 59:41
Статистика
10 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
5 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Микаэль Шеквист (Швеция)
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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