Сборная США по хоккею разгромила команду Южной Кореи в матче ЧМ, забросив 13 шайб

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В составе южнокорейцев отличился Ан Чин Хи (6-я минута). За сборную США шайбы забросили Андерс Ли (9), Патрик Кейн (13, 29), Чарли Макэвой (14, 20), Дерек Райан (24, 52), Блейк Коулмэн (28), Кэм Аткинсон (33, 47), Тэйдж Томпсон (46), Нил Пионк (50) и Сонни Милано (59).

Сборная США занимает первое место в группе B с 13 очками после пяти матчей. Команда Южной Кореи занимает восьмую строчку, не набрав ни одного очка. В следующем матче 12 мая сборная Южной Кореи сыграет с командой Дании. Американцы 13 мая встретятся с норвежцами.

Последний раз в матче чемпионата мира команда забрасывала 13 и более шайб в 1989 году, тогда сборная Чехословакии разгромила поляков — 15:0. Самую крупную победу в истории чемпионатов мира (высший дивизион) одержала сборная Канады в 1949 году, обыграв датчан со счетом 47:0.

На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.