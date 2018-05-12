Сборная США по хоккею разгромила команду Южной Кореи в матче ЧМ, забросив 13 шайб
ТАСС, 11 мая. Сборная США обыграла команду Южной Кореи со счетом 13:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Встреча прошла в Хернинге.
В составе южнокорейцев отличился Ан Чин Хи (6-я минута). За сборную США шайбы забросили Андерс Ли (9), Патрик Кейн (13, 29), Чарли Макэвой (14, 20), Дерек Райан (24, 52), Блейк Коулмэн (28), Кэм Аткинсон (33, 47), Тэйдж Томпсон (46), Нил Пионк (50) и Сонни Милано (59).
Сборная США занимает первое место в группе B с 13 очками после пяти матчей. Команда Южной Кореи занимает восьмую строчку, не набрав ни одного очка. В следующем матче 12 мая сборная Южной Кореи сыграет с командой Дании. Американцы 13 мая встретятся с норвежцами.
Последний раз в матче чемпионата мира команда забрасывала 13 и более шайб в 1989 году, тогда сборная Чехословакии разгромила поляков — 15:0. Самую крупную победу в истории чемпионатов мира (высший дивизион) одержала сборная Канады в 1949 году, обыграв датчан со счетом 47:0.
На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|11 Мая, 21:15
|Групповой этап: Группа B
|Jyske Bank Boxen
|США
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13:1
(4:1, 4:0, 5:0)
|Южная Корея
|Джефф Блэшилл
|Пэк Джим
|Скотт Дарлинг
|Мэтт Далтон 27:06 (Пак Сон Дже 27:06)
|1-й период
|03:54
|Джонни Годро
|Ан Джин Хви (Ким Сан Ук, I Ким Вон Джун)
|05:23
|08:35
|Андерс Ли (Д. Ларкин, Дж. Годро)
|Ким Сан Ук
|11:19
|О Хен Хо
|12:36
|12:36
|12:56
|Патрик Кейн (Дж. Годро)
|13:29
|Чарли Макэвой (П. Кейн, Дж. Годро)
|14:38
|Дилан Ларкин
|Брок Радунске
|15:27
|19:16
|Чарли Макэвой (К. Крайдер, Д. Ларкин)
|2-й период
|22:54
|Сонни Милано
|22:54
|Сонни Милано
|23:42
|Дерек Райан (А. Мартинес)
|27:06
|Блейк Коулман (К. Уайт, А. Мартинес)
|Син Сан Хун
|28:32
|28:41
|Патрик Кейн (Ч. Макэвой)
|Алекс Плант
|31:45
|Пак Чин Гю
|32:07
|32:18
|Кэм Аткинсон (П. Кейн, Ч. Макэвой)
|Со Ен Джун
|37:15
|39:59
|Тэйдж Томпсон
|3-й период
|45:06
|Тэйдж Томпсон (Н. Дженсен, С. Милано)
|46:11
|Кэм Аткинсон (П. Кейн, Ч. Макэвой)
|Пак У Сан
|47:07
|49:09
|Нил Пионк (У. Батчер)
|Ан Джин Хви
|49:54
|51:40
|Дерек Райан (Н. Пионк, А. Дебринкэт)
|58:50
|Сонни Милано (А. Дебринкэт, Т. Томпсон)
|Алекс Плант
|59:41
|10
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|5
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол