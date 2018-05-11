Сборная Беларуси по хоккею уступила Чехии на чемпионате мира в Копенгагене
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею уступила Чехии со счетом 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) на чемпионате мира в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Перед матчем с сильным соперником белорусская дружина лишилась защитника Романа Дюкова, получившего травму голеностопа. Также тренерский штаб во главе с Сергеем Пушковым последний рубеж обороны доверил голкиперу Виталию Трусу.
Белорусской команде в начале матча пришлось провести непростой отрезок. Подопечные Сергея Пушкова часто удалялись, что и отразилось в преимуществе чехов на площадке. Защитник Либор Шуляк сумел открыть счет на 9-й минуте, а под занавес периода Роман Горак и Михал Ржепик увеличили преимущество своей команды.
После отдыха белорусы немного сбили атакующий порыв соперников, действуя увереннее в средней зоне площадки. Чешская команда продолжала контролировать ход игры в заключительные двадцать минут и завершила поединок в свою пользу.
Турнирное положение в группе А: 1. Швеция — 12 очков (4 игры). 2. Россия — 10 (4). 3. Швейцария — 9 (4). 4. Чехия — 9 (5). 5. Словакия — 7 (4). 6. Франция — 6 (5). 7. Австрия — 1 (5). 8. Беларусь — 0 (5).
Шестой матч на чемпионате мира сборная Беларуси проведет 12 мая с Австрией (начало в 17.15). Предстоящий матч в группе А станет для обеих команд ключевым в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе мирового хоккея.
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|Сергей Пушков
|Йозеф Яндач
|Виталий Трус
|Павел Францоуз
|1-й период
|03:51
|Павел Развадовский
|05:57
|Степан Фальковский
|07:23
|Владимир Денисов
|Либор Шулак (Д. Крейчи)
|08:13
|Роман Червенка
|09:35
|Роман Червенка
|09:35
|13:16
|Роман Горак (Т. Плеканец)
|15:53
|Михал Ржепик (Р. Червенка, М. Моравчик)
|18:43
|2-й период
|37:10
|Артем Демков
|3-й период
|42:13
|Александр Китаров
|53:23
|Никита Устиненко
|14
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|7
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол