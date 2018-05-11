Сборная Беларуси по хоккею уступила Чехии на чемпионате мира в Копенгагене

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
13:15 не начался Словакия
Швеция
Группа B
13:15 не начался Латвия
Германия
Группа A
17:15 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
17:15 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33440002/
11 мая 2018, 23:44 | БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею уступила Чехии на чемпионате мира в Копенгагене

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею уступила Чехии со счетом 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) на чемпионате мира в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Перед матчем с сильным соперником белорусская дружина лишилась защитника Романа Дюкова, получившего травму голеностопа. Также тренерский штаб во главе с Сергеем Пушковым последний рубеж обороны доверил голкиперу Виталию Трусу.

Белорусской команде в начале матча пришлось провести непростой отрезок. Подопечные Сергея Пушкова часто удалялись, что и отразилось в преимуществе чехов на площадке. Защитник Либор Шуляк сумел открыть счет на 9-й минуте, а под занавес периода Роман Горак и Михал Ржепик увеличили преимущество своей команды.

После отдыха белорусы немного сбили атакующий порыв соперников, действуя увереннее в средней зоне площадки. Чешская команда продолжала контролировать ход игры в заключительные двадцать минут и завершила поединок в свою пользу.

Турнирное положение в группе А: 1. Швеция — 12 очков (4 игры). 2. Россия — 10 (4). 3. Швейцария — 9 (4). 4. Чехия — 9 (5). 5. Словакия — 7 (4). 6. Франция — 6 (5). 7. Австрия — 1 (5). 8. Беларусь — 0 (5).

Шестой матч на чемпионате мира сборная Беларуси проведет 12 мая с Австрией (начало в 17.15). Предстоящий матч в группе А станет для обеих команд ключевым в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе мирового хоккея.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
11 Мая, 21:15 Зрители 5636 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Беларусь 0:3
(0:3, 0:0, 0:0)
Чехия
Главные тренеры
Сергей Пушков Йозеф Яндач
Вратари
Виталий Трус Павел Францоуз
1-й период
03:51 Павел Развадовский
05:57 Степан Фальковский
07:23 Владимир Денисов
Либор Шулак (Д. Крейчи) 08:13
Роман Червенка 09:35
Роман Червенка 09:35
13:16
Роман Горак (Т. Плеканец) 15:53
Михал Ржепик (Р. Червенка, М. Моравчик) 18:43
2-й период
37:10 Артем Демков
3-й период
42:13 Александр Китаров
53:23 Никита Устиненко
Статистика
14 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 7
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости

В Бресте с балкона 14-го этажа выпала одиннадцатиклассница

Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600

В Кобрине рыбак утонул в пруду городского парка

Николас Кейдж заявил о завершении карьеры актера
Викторина
Какое нарушение главный судья обозначает ударом кулаком одной руки о ладонь противоположной перед грудью?