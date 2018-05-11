Сборная Беларуси по хоккею уступила Чехии на чемпионате мира в Копенгагене

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Перед матчем с сильным соперником белорусская дружина лишилась защитника Романа Дюкова, получившего травму голеностопа. Также тренерский штаб во главе с Сергеем Пушковым последний рубеж обороны доверил голкиперу Виталию Трусу.

Белорусской команде в начале матча пришлось провести непростой отрезок. Подопечные Сергея Пушкова часто удалялись, что и отразилось в преимуществе чехов на площадке. Защитник Либор Шуляк сумел открыть счет на 9-й минуте, а под занавес периода Роман Горак и Михал Ржепик увеличили преимущество своей команды.

После отдыха белорусы немного сбили атакующий порыв соперников, действуя увереннее в средней зоне площадки. Чешская команда продолжала контролировать ход игры в заключительные двадцать минут и завершила поединок в свою пользу.

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Турнирное положение в группе А: 1. Швеция — 12 очков (4 игры). 2. Россия — 10 (4). 3. Швейцария — 9 (4). 4. Чехия — 9 (5). 5. Словакия — 7 (4). 6. Франция — 6 (5). 7. Австрия — 1 (5). 8. Беларусь — 0 (5).

Шестой матч на чемпионате мира сборная Беларуси проведет 12 мая с Австрией (начало в 17.15). Предстоящий матч в группе А станет для обеих команд ключевым в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе мирового хоккея.