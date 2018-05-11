Игроки «Нэшвилла» Форсберг, Экхольм и Арвидссон сыграют за Швецию на ЧМ-2018
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плей-офф НХЛ «Нэшвилл Предаторз» согласились принять участие в чемпионате мира — 2018.
Состав «Тре крунур» пополнится защитником Маттиасом Экхольмом, а также нападающими Виктором Арвидссоном и Филипом Форсбергом.
Экхольм сыграл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 34 (10+24) очка. В
Арвидссон в регулярном чемпионате сезона-2017/18 сыграл в 78 матчах и набрал 61 (29+32) очков. В
Форсберг набрал 64 (26+38) в 67 матчах регулярного чемпионата. Также Филип записал в свой актив 16 (7+9) результативных баллов в 13 встречах
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