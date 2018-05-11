Игроки «Нэшвилла» Форсберг, Экхольм и Арвидссон сыграют за Швецию на ЧМ-2018

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Состав «Тре крунур» пополнится защитником Маттиасом Экхольмом, а также нападающими Виктором Арвидссоном и Филипом Форсбергом.

Экхольм сыграл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 34 (10+24) очка. В плей-офф Маттиас принял участие в 13 встречах, записав в свой актив 8 (1+7) баллов.

Арвидссон в регулярном чемпионате сезона-2017/18 сыграл в 78 матчах и набрал 61 (29+32) очков. В плей-офф Виктор принял участие в 13 встречах, заработав 9 (5+4) результативных баллов.