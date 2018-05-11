Владислав Гавриков: В сборной России есть игроки не хуже Пастрняка!
Защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал, как наша команда готовится к матчу со швейцарцами после поражения от чехов.
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— После чехов мы посмотрели видео и все свои ошибки разобрали. Ведь следующий матч уже завтра, — заявил Владислав Гавриков после тренировки в пятницу. — Надо быть к нему полностью готовым.
— Наша команда была не готова к такому высокому уровню после трех матчей с заведомыми аутсайдерами?
— Да были мы готовы! Тоже видео смотрели. Просто совершили ряд ошибок, которые нам выиграть не позволили. Но борьба ведь равная была.
— И все же — по скорости не сложно было перестроиться с игроков из чемпионата Белоруссии на форвардов из «Бостона»?
— У чехов в принципе вся команда хорошо катается, не только энхаэловцы. В этом матче вообще хорошего движения было много. Кроме, быть может, первого периода у нас.
— Давид Пастрняк вас впечатлил?
— Да я и раньше знал, что это очень хороший нападающий. Но вчера он показал свое мастерство. Не поспоришь.
— Есть у нас игроки, сопоставимые по классу с Крейчи и Пастрняком?
— Конечно, есть. Кто конкретно? Гусев? Пусть это останется нашей тайной. Для будущих соперников.
— Сегодня на тренировке на что сделали акцент?
— Улучшали взаимодействие в связках. Плюс — над игрой в неравных составах поработали. Поменяли там
— Успеете за два матча — со сборными Швейцарии и Словакии — все ошибки подтянуть, чтоб против шведов сыграть уже без огрехов?
— Нам уже завтра без ошибок играть надо. Против швейцарцев надо свой лучший хоккей показать. Проигрывать второй матч кряду нельзя.
— Появление Никиты Гусева в ударном звене сильно поможет?
— Конечно! Он нам добавит креатива в атаке. Все же знают, что это за нападающий и на что он способен.
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|10 Мая, 21:15
|Зрители 12490
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
|Йозеф Яндач
|Илья Воробьев
|Давид Риттих
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Никита Нестеров (А. Барабанов, И. Каблуков)
|01:11
|14:41
|Давид Крейчи (Д. Яшкин, Р. Гудас)
|18:39
|Дмитрий Яшкин (Д. Пастрняк, Д. Крейчи)
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Анисимов, П. Бучневич)
|21:00
|Динар Хафизуллин
|21:30
|24:17
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
|Александр Барабанов (Н. Зайцев, М. Шалунов)
|25:49
|27:08
|Либор Шулак
|36:16
|Томаш Плеканец
|3-й период
|45:57
|Адам Полашек
|Павел Бучневич
|47:51
|Овертайм
|63:23
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи, Ф. Гронек)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
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- Нереализованный буллит
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- Буллит
- а
- Автогол