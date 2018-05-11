Владислав Гавриков: В сборной России есть игроки не хуже Пастрняка!

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— После чехов мы посмотрели видео и все свои ошибки разобрали. Ведь следующий матч уже завтра, — заявил Владислав Гавриков после тренировки в пятницу. — Надо быть к нему полностью готовым.

— Наша команда была не готова к такому высокому уровню после трех матчей с заведомыми аутсайдерами?

— Да были мы готовы! Тоже видео смотрели. Просто совершили ряд ошибок, которые нам выиграть не позволили. Но борьба ведь равная была.

— И все же — по скорости не сложно было перестроиться с игроков из чемпионата Белоруссии на форвардов из «Бостона»?

— У чехов в принципе вся команда хорошо катается, не только энхаэловцы. В этом матче вообще хорошего движения было много. Кроме, быть может, первого периода у нас.

— Давид Пастрняк вас впечатлил?

— Да я и раньше знал, что это очень хороший нападающий. Но вчера он показал свое мастерство. Не поспоришь.

— Есть у нас игроки, сопоставимые по классу с Крейчи и Пастрняком?

— Конечно, есть. Кто конкретно? Гусев? Пусть это останется нашей тайной. Для будущих соперников.

— Сегодня на тренировке на что сделали акцент?

— Улучшали взаимодействие в связках. Плюс — над игрой в неравных составах поработали. Поменяли там кое-что. Ведь все люди ошибаются! Главное, не допускать одну ошибку за другой. Чтоб не было тут никакой системности.

— Успеете за два матча — со сборными Швейцарии и Словакии — все ошибки подтянуть, чтоб против шведов сыграть уже без огрехов?

— Нам уже завтра без ошибок играть надо. Против швейцарцев надо свой лучший хоккей показать. Проигрывать второй матч кряду нельзя.

— Появление Никиты Гусева в ударном звене сильно поможет?

— Конечно! Он нам добавит креатива в атаке. Все же знают, что это за нападающий и на что он способен.