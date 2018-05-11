Владислав Гавриков: В сборной России есть игроки не хуже Пастрняка!

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
17:15 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
17:15 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
21:15 1-й период Беларусь 0
Чехия 1
тв
Группа B
21:15 1-й период США 1
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33439096/
11 мая 2018, 21:02 | Советский спорт

Владислав Гавриков: В сборной России есть игроки не хуже Пастрняка!

Защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал, как наша команда готовится к матчу со швейцарцами после поражения от чехов.

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— После чехов мы посмотрели видео и все свои ошибки разобрали. Ведь следующий матч уже завтра, — заявил Владислав Гавриков после тренировки в пятницу. — Надо быть к нему полностью готовым.

— Наша команда была не готова к такому высокому уровню после трех матчей с заведомыми аутсайдерами?

— Да были мы готовы! Тоже видео смотрели. Просто совершили ряд ошибок, которые нам выиграть не позволили. Но борьба ведь равная была.

— И все же — по скорости не сложно было перестроиться с игроков из чемпионата Белоруссии на форвардов из «Бостона»?

— У чехов в принципе вся команда хорошо катается, не только энхаэловцы. В этом матче вообще хорошего движения было много. Кроме, быть может, первого периода у нас.

— Давид Пастрняк вас впечатлил?

— Да я и раньше знал, что это очень хороший нападающий. Но вчера он показал свое мастерство. Не поспоришь.

— Есть у нас игроки, сопоставимые по классу с Крейчи и Пастрняком?

— Конечно, есть. Кто конкретно? Гусев? Пусть это останется нашей тайной. Для будущих соперников.

— Сегодня на тренировке на что сделали акцент?

— Улучшали взаимодействие в связках. Плюс — над игрой в неравных составах поработали. Поменяли там кое-что. Ведь все люди ошибаются! Главное, не допускать одну ошибку за другой. Чтоб не было тут никакой системности.

— Успеете за два матча — со сборными Швейцарии и Словакии — все ошибки подтянуть, чтоб против шведов сыграть уже без огрехов?

— Нам уже завтра без ошибок играть надо. Против швейцарцев надо свой лучший хоккей показать. Проигрывать второй матч кряду нельзя.

— Появление Никиты Гусева в ударном звене сильно поможет?

— Конечно! Он нам добавит креатива в атаке. Все же знают, что это за нападающий и на что он способен.
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10 Мая, 21:15 Зрители 12490 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Чехия 4:3 ОТ
Овертайм
(2:1, 1:2, 0:0)
Россия
Главные тренеры
Йозеф Яндач Илья Воробьев
Вратари
Давид Риттих Василий Кошечкин
1-й период
Никита Нестеров (А. Барабанов, И. Каблуков) 01:11
14:41 Давид Крейчи (Д. Яшкин, Р. Гудас)
18:39 Дмитрий Яшкин (Д. Пастрняк, Д. Крейчи)
2-й период
Михаил Григоренко (А. Анисимов, П. Бучневич) 21:00
Динар Хафизуллин 21:30
24:17 Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
Александр Барабанов (Н. Зайцев, М. Шалунов) 25:49
27:08 Либор Шулак
36:16 Томаш Плеканец
3-й период
45:57 Адам Полашек
Павел Бучневич 47:51
Овертайм
63:23 Давид Пастрняк (Д. Крейчи, Ф. Гронек)
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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