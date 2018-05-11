Сборная США дозаявила форварда «Нэшвилла» Ника Бонино на ЧМ-2018

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К «звёздно-полосатым» присоединился нападающий «Нэшвилл Предаторз» Ник Бонино, который будет играть за сборную США во второй раз в карьере. Американская команда, таким образом, полностью закрыла заявку на турнир, в составе — 14 нападающих, 8 защитников и 3 голкипера.