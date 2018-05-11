Сборная Дании победила команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
17:15 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
17:15 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
21:15 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33438786/
11 мая 2018, 19:54 | ТАСС

Сборная Дании победила команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею

КОПЕНГАГЕН, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Дании обыграла команду Норвегии со счетом 3:0 в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Хернинге.

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Шайбы забросили Никлас Йенсен (20-я и 27-я минуты) и Фредерик Сторм (34).

Сборная Дании занимает четвертое место в группе B, набрав восемь очков после пяти матчей. Команда Норвегии идет седьмой (3).

В следующем матче 12 мая сборная Дании сыграет с командой Южной Кореи, 13 мая норвежцы встретятся с американцами.

На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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11 Мая, 17:15 Зрители 10800 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Дания 3:0
(1:0, 2:0, 0:0)
Норвегия
Главные тренеры
Янне Карлссон Петтер Торесен
Вратари
Фредерик Андерсен Хенрик Хеукеланн
1-й период
10:41 Стефан Лассен
Стеффен Торесен 11:49
Матис Улимб 18:23
19:36 Йеспер Йенсен (Ф. Ларсен, П. Регин)
2-й период
21:19 Никлас Хардт
Даниэль Сервик 25:23
26:17 Никлас Йенсен (Ф. Ларсен, О. Бьоркстранд)
Томми Кристиансен 33:01
33:58 Фредерик Сторм (Мик. Бедкер, Й.Б. Йенсен)
38:57 Юлиан Якобсен
3-й период
47:16 Петер Регин
Никлас Рест 58:52
58:59 Петер Регин
Александр Бонсаксен 58:59
Статистика
10 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 4
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Тимоти Майер (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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