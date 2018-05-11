Сборная Дании победила команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею

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Шайбы забросили Никлас Йенсен (20-я и 27-я минуты) и Фредерик Сторм (34).

Сборная Дании занимает четвертое место в группе B, набрав восемь очков после пяти матчей. Команда Норвегии идет седьмой (3).

В следующем матче 12 мая сборная Дании сыграет с командой Южной Кореи, 13 мая норвежцы встретятся с американцами.

На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.