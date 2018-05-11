Сборная Дании победила команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею
КОПЕНГАГЕН, 11 мая. /ТАСС/. Сборная Дании обыграла команду Норвегии со счетом 3:0 в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Хернинге.
Шайбы забросили Никлас Йенсен (20-я и 27-я минуты) и Фредерик Сторм (34).
Сборная Дании занимает четвертое место в группе B, набрав восемь очков после пяти матчей. Команда Норвегии идет седьмой (3).
В следующем матче 12 мая сборная Дании сыграет с командой Южной Кореи, 13 мая норвежцы встретятся с американцами.
На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|11 Мая, 17:15
|Зрители 10800
|Групповой этап: Группа B
|Jyske Bank Boxen
Главные тренеры
|Янне Карлссон
|Петтер Торесен
Вратари
|Фредерик Андерсен
|Хенрик Хеукеланн
|1-й период
|10:41
|Стефан Лассен
|Стеффен Торесен
|11:49
|Матис Улимб
|18:23
|19:36
|Йеспер Йенсен (Ф. Ларсен, П. Регин)
|2-й период
|21:19
|Никлас Хардт
|Даниэль Сервик
|25:23
|26:17
|Никлас Йенсен (Ф. Ларсен, О. Бьоркстранд)
|Томми Кристиансен
|33:01
|33:58
|Фредерик Сторм (Мик. Бедкер, Й.Б. Йенсен)
|38:57
|Юлиан Якобсен
|3-й период
|47:16
|Петер Регин
|Никлас Рест
|58:52
|58:59
|Петер Регин
|Александр Бонсаксен
|58:59
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|4
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол