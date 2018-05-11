Сборная Финляндии дозаявила 22-летнего защитника Микколу в состав на ЧМ-2018
Сборная Финляндии по хоккею внесла дозаявку в состав на чемпионат мира — 2018, информирует
пресс-служба ИИХФ.
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Состав финнов пополнил 22-летний защитник Нико Миккола, который в сезоне-2017/18 выступал за «Таппару» в
Ранее стало известно, что состав сборной Финляндии также пополнит нападающий «Нэшвилл Предаторз Ээли Толванен.
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