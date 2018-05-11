"Есть такое слово — "надо". Как белорусы готовятся дать бой чехам

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
17:15 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
21:15 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33436427/
11 мая 2018, 16:18 | Прессбол

Есть такое слово — «надо». Как белорусы готовятся дать бой чехам

Улыбок и шуток — минимум, серьезности на лицах — максимум. Все, что нужно знать, о настроениях в команде перед матчем со сборной Чехии.

Около 11.40 по копенгагенскому времени ребята начали собираться на льду. Первыми к упражнениям, пусть и вкатывающим, приступили голкиперы. Можно было долго всматриваться в их разминку, но так и не понять, кто же выйдет против чехов. Да они и сами еще не знают, а тренерский штаб карты не раскрывает. Может, и к лучшему — будут меньше волноваться…

Со стороны, сидя на трибуне, за тренировкой белорусской сборной наблюдали Алексей Калюжный и несколько лиц в штатском. Но точно не чешские журналисты — те остались сидеть в медиа-центре. До белорусов им дела нет, они ждут плей-офф. Правда, предматчевая раскатка вряд ли раскрыла бы им некие тайны о нашей команде.

Вся раскатка была направлена на подготовку к сегодняшнему матчу. Мы поработали над выходами из зоны и реализацией большинства, — рассказал Сергей Пушков. — Мы уделяем серьезное внимание большинству, потому что оно является одним из главных компонентов в игре, который у нас пока, к сожалению, не очень хорошо получается. Чтобы получался — нужно работать.

Были вчера на матче чехов и россиян?
Конечно. Думаю, все видели, что чехи — соперник очень серьезный. К ним добавились два сильных игрока, которые вчера набрали на двоих семь очков. А ведь ребята прямо из самолета вышли на лед. Команда усилилась большими мастерами. Но мы будем готовиться, чтобы достойно противостоять сопернику.

Что мы противопоставим?
Организованную игру и дисциплину. Это одно из самых главных. Я всегда об этом говорю. Если ребята выполнят то, что указано в плане на игру, думаю, достойно будем выглядеть.

© Прессбол

Надеемся на это и мы. Как и еще трое наших ребят, которые точно не сыграют против чехов. Вне игры сегодня Александр Матерухин и Шарль Лингле. Нападающим предоставили отдых. Также не помощник, но уже до конца турнира, защитник Роман Дюков. В матче против Швейцарии в него неудачно угодила шайба. Итог — травма голеностопного сустава.

Настроение сейчас в команде, конечно, не самое лучшее. Это и понятно. Ребята все прекрасно понимают. Понимают к чему нынешняя ситуация может привести, осознают серьезность и ответственность оставшихся матчей. Улыбок и шуток на раскатке было минимум. А вот эмоций хватало. Порой они зашкаливали настолько, что Владимиру Денисову приходилось успокаивать партнеров по обороне.

Не могу сказать, что настроение отличное. Все понимают ту ситуацию, в которой мы оказались. Но мы готовимся, работаем. Я не собираюсь сейчас искать какие-то отговорки, мол, нам тяжело, давление… Мы понимаем в какую ситуацию попали, и смотрим правде в глаза — другого выхода, как побеждать и набирать очки, у нас нет, — говорит Кристиан Хенкель.

Чего не хватает в игре команды?
Многого. Но, в первую очередь, не хватает голов, командной работы, веры друг в друга и веры в себя.

Как психологически настроить себя на правильный лад?
Есть такое слово — «надо». Этим все сказано.

Поделись мнением о сопернике.
Чехи — это чехи. Они всегда хорошо играли, это топ-сборная. Там все мастера. Многие играют в НХЛ, поэтому нам нужно выйти и выложиться на двести процентов.

Вы уж постарайтесь, ребята…

© Прессбол

Максим СТОЯН из Копенгагена
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