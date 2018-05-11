Илья Воробьев: Перевод Капризова? Нужен был новый импульс
Главный тренер сборной России — о поражении от Чехии.
— Как вам другой хоккей, более быстрый и более мощный? — вопрос Илье Воробьеву.
— У чехов хорошая команда. Поначалу мы показали слишком много уважения к сопернику. Но второй и третий периоды, на мой взгляд, мы провели неплохо.
— То факт, что сегодня за чехов сыграли игроки «Бостона», позволил вам лучше понять, куда нам двигаться дальше?
— Да, но нас в первую очередь интересует наша игра.
— Каков был план? Кто должен был играть против Пастрняка и Крейчи?
— У нас были планы, но сделать
— Почему перевели Капризова в третью тройку?
— Первый период получился не очень хорошим. Надо было придать игре новый импульс.
— Довольны тем как в итоге сыграло первое звено?
— Мы командно стали играть лучше. А наш рецепт успеха на этом чемпионате мира — только командные действия. Ни отдельные звенья, ни отдельные хоккеисты.
— Изменения по ходу игры — это не намек на то, что в первом звене появится Гусев?
— Мы ни на что не намекали. Сейчас будем думать. Посмотрим видео — надо проанализировать игру.
— Сошников добавил команде энергии?
— В
— Вы двигали трех крайних по разным тройкам и в итоге остановились на Сошникове в первой тройке. Почему?
— Потому что нужно было движение. Сошников — быстрый парень.
— Довольны созданными моментами?
— Моментов было много, но нужно завершать их заброшенными шайбами.
— В парах защитников тоже возможны перестановки?
— Сейчас будем смотреть. Не исключаю такой возможности.
— Как можно усилить нашу оборону? Матч показал, что мы не можем противостоять связке уровня Пастрняка и Крейчи.
— Нам необходимо отрабатывать в обороне всей пятеркой — в этом залог нашего успеха.
Игорь ЕРОНКО
из Копенгагена.
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|10 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
|Йозеф Яндач
|Илья Воробьев
|Давид Риттих
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Никита Нестеров (А. Барабанов, И. Каблуков)
|01:11
|14:41
|Давид Крейчи (Д. Яшкин, Р. Гудас)
|18:39
|Дмитрий Яшкин (Д. Пастрняк, Д. Крейчи)
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Анисимов, П. Бучневич)
|21:00
|Динар Хафизуллин
|21:30
|24:17
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
|Александр Барабанов (Н. Зайцев, М. Шалунов)
|25:49
|27:08
|Либор Шулак
|36:16
|Томаш Плеканец
|3-й период
|45:57
|Адам Полашек
|Павел Бучневич
|47:51
|Овертайм
|63:23
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи, Ф. Гронек)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол