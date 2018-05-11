Илья Воробьев: Перевод Капризова? Нужен был новый импульс

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— Как вам другой хоккей, более быстрый и более мощный? — вопрос Илье Воробьеву.

— У чехов хорошая команда. Поначалу мы показали слишком много уважения к сопернику. Но второй и третий периоды, на мой взгляд, мы провели неплохо.

— То факт, что сегодня за чехов сыграли игроки «Бостона», позволил вам лучше понять, куда нам двигаться дальше?

— Да, но нас в первую очередь интересует наша игра.

— Каков был план? Кто должен был играть против Пастрняка и Крейчи?

— У нас были планы, но сделать что-то было тяжело.

— Почему перевели Капризова в третью тройку?

— Первый период получился не очень хорошим. Надо было придать игре новый импульс.

— Довольны тем как в итоге сыграло первое звено?

— Мы командно стали играть лучше. А наш рецепт успеха на этом чемпионате мира — только командные действия. Ни отдельные звенья, ни отдельные хоккеисты.

— Изменения по ходу игры — это не намек на то, что в первом звене появится Гусев?

— Мы ни на что не намекали. Сейчас будем думать. Посмотрим видео — надо проанализировать игру.

— Сошников добавил команде энергии?

— В какой-то момент — да.

— Вы двигали трех крайних по разным тройкам и в итоге остановились на Сошникове в первой тройке. Почему?

— Потому что нужно было движение. Сошников — быстрый парень.

— Довольны созданными моментами?

— Моментов было много, но нужно завершать их заброшенными шайбами.

— В парах защитников тоже возможны перестановки?

— Сейчас будем смотреть. Не исключаю такой возможности.

— Как можно усилить нашу оборону? Матч показал, что мы не можем противостоять связке уровня Пастрняка и Крейчи.

— Нам необходимо отрабатывать в обороне всей пятеркой — в этом залог нашего успеха.

Игорь ЕРОНКО

из Копенгагена.