Третьяк: Российские хоккеисты ничего не потеряли после поражения от чехов на ЧМ
КОПЕНГАГЕН, 11 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею все еще может занять первое место в группе на чемпионате мира, поражение от команды Чехии не является катастрофой. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира в Дании, проиграв команде Чехии в четвертом туре группового этапа со счетом 3:4 в овертайме.
«Сейчас ребята переживают, лед здесь очень тяжелый, но все в равных условиях. Ничего не потеряно, нужно выигрывать следующие игры, чтобы занять первое место, это наша задача, чтобы выйти на слабую команду. Солидная игра с обеих сторон, но сегодня больше повезло чехам, конечно, последний гол у них получился невероятным. У нашей команды хороший потенциал, есть ошибки, но нам нужно играть как во втором и третьем периодах», — сказал Третьяк.
За чехов первый матч на турнире провели игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон» Давид Крейчи и Давид Пастрняк, первый забросил одну шайбу, второй — две, включая победную. «Крейчи и Пастрняк показали класс. Наверное, не было специального задания играть против них, мы играли против команды. Действительно, они внесли вклад в победу, нам же надо играть более корректно в обороне и не допускать ошибок», — отметил глава ФХР.
В следующем матче россияне сыграют 12 мая со швейцарцами.
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|10 Мая, 21:15
|Зрители 12490
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
|Йозеф Яндач
|Илья Воробьев
|Давид Риттих
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Никита Нестеров (А. Барабанов, И. Каблуков)
|01:11
|14:41
|Давид Крейчи (Д. Яшкин, Р. Гудас)
|18:39
|Дмитрий Яшкин (Д. Пастрняк, Д. Крейчи)
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Анисимов, П. Бучневич)
|21:00
|Динар Хафизуллин
|21:30
|24:17
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
|Александр Барабанов (Н. Зайцев, М. Шалунов)
|25:49
|27:08
|Либор Шулак
|36:16
|Томаш Плеканец
|3-й период
|45:57
|Адам Полашек
|Павел Бучневич
|47:51
|Овертайм
|63:23
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи, Ф. Гронек)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
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- Автогол