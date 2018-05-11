Третьяк: Российские хоккеисты ничего не потеряли после поражения от чехов на ЧМ

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Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира в Дании, проиграв команде Чехии в четвертом туре группового этапа со счетом 3:4 в овертайме.

«Сейчас ребята переживают, лед здесь очень тяжелый, но все в равных условиях. Ничего не потеряно, нужно выигрывать следующие игры, чтобы занять первое место, это наша задача, чтобы выйти на слабую команду. Солидная игра с обеих сторон, но сегодня больше повезло чехам, конечно, последний гол у них получился невероятным. У нашей команды хороший потенциал, есть ошибки, но нам нужно играть как во втором и третьем периодах», — сказал Третьяк.

За чехов первый матч на турнире провели игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон» Давид Крейчи и Давид Пастрняк, первый забросил одну шайбу, второй — две, включая победную. «Крейчи и Пастрняк показали класс. Наверное, не было специального задания играть против них, мы играли против команды. Действительно, они внесли вклад в победу, нам же надо играть более корректно в обороне и не допускать ошибок», — отметил глава ФХР.

В следующем матче россияне сыграют 12 мая со швейцарцами.