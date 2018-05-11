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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
17:15 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
21:15 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33428435/
11 мая 2018, 1:03 | Чемпионат.com

«Крейчи и Пастрняк сами захотели сыграть»: Яндач — о победе над Россией

С утра они вышли из самолёта, а вечером забивали в ворота Кошечкина.

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Сборная России в овертайме со счётом 3:4 проиграла команде Чехии, потерпев первое поражения на проходящем в Копенгагене чемпионате мира. Главная интрига матча — сыграют ли за чехов форварды Давид Пастрняк и Давид Крейчи. Дело в том, что во время перелёта из США в Данию оба не сумели выспаться, так что времени на сон у них практически не оставалось. Поспав три часа в гостинице, оба нападающих приняли решение выйти на лёд и принесли своей команде два очка. Не помешала даже неизбежная акклиматизация после смены часовых поясов.

Пастрняк (2+1) и Крейчи (1+3) набрали сразу семь очков на двоих, буквально затерзав российскую оборону и голкипера Василия Кошечкина. Пастрняк в итоге забросил решающую шайбу в овертайме.

После игры два главных героя встречи вдоволь пообщавшись с чешской прессой, а к российским журналистам их не пустил пресс-атташе чешской команды Зденек Зикмунд.

— Ни в коем случае! — ответил он на просьбу подвести игроков. Напомним, что после утренней раскатки Зикмунд вёл себя аналогичным образом, только мешая, а не помогая пишущей братии.

Зато к российским журналистам подошёл главный тренер Чехии Йозеф Яндач, который в следующем сезоне будет работать в магнитогорском «Металлурге». Яндач назвал Пастрняка и Крейчи лучшими хоккеистами Чехии.

— Долго ли решали, выпускать на матч с Россией Пастрняка и Крейчи или нет? — первый вопрос Яндачу.

— Мы ждали их решения: смогут ли они выйти на игру или нет. Они только утром вышли из самолёта. Играть с Россией — их решение. Перед игрой они поспали три часа и приняли решение, что хотят играть и помощь сборной.

— Игра чехов сильно изменилось?

— Это совершенно разные игры: до их приезда и после. Первое звено у нас забило все голы. Благодаря им мы сегодня выиграли матч.

— Вы удивлены такой результативностью с их стороны?

— Нет, потому что мы знаем, что они могут выдавать такие игры. Крейчи и Пастрняк — лучшие хоккеисты в Чехии. Они хорошо играют в НХЛ, здесь тоже показали себя. Мы этого и ожидали. У нас был только один вопрос: кто будет третьим играть с ними? В итоге мы приняли решение, что этим человеком станет Дима Яшкин. И он сегодня тоже сыграл хорошо.

— Что можете сказать об игре сборной России?

— Они провели до нас три встречи, ни разу не пропустили. Хорошо играли в обороне, разыгрывали большинство. Думаю, мы грамотно провели матч с Россией. В итоге удача была на нашей стороне.
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10 Мая, 21:15 Зрители 12490 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Чехия 4:3 ОТ
Овертайм
(2:1, 1:2, 0:0)
Россия
Главные тренеры
Йозеф Яндач Илья Воробьев
Вратари
Давид Риттих Василий Кошечкин
1-й период
Никита Нестеров (А. Барабанов, И. Каблуков) 01:11
14:41 Давид Крейчи (Д. Яшкин, Р. Гудас)
18:39 Дмитрий Яшкин (Д. Пастрняк, Д. Крейчи)
2-й период
Михаил Григоренко (А. Анисимов, П. Бучневич) 21:00
Динар Хафизуллин 21:30
24:17 Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
Александр Барабанов (Н. Зайцев, М. Шалунов) 25:49
27:08 Либор Шулак
36:16 Томаш Плеканец
3-й период
45:57 Адам Полашек
Павел Бучневич 47:51
Овертайм
63:23 Давид Пастрняк (Д. Крейчи, Ф. Гронек)
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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