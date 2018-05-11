«Крейчи и Пастрняк сами захотели сыграть»: Яндач — о победе над Россией
С утра они вышли из самолёта, а вечером забивали в ворота Кошечкина.
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Сборная России в овертайме со счётом 3:4 проиграла команде Чехии, потерпев первое поражения на проходящем в Копенгагене чемпионате мира. Главная интрига матча — сыграют ли за чехов форварды Давид Пастрняк и Давид Крейчи. Дело в том, что во время перелёта из США в Данию оба не сумели выспаться, так что времени на сон у них практически не оставалось. Поспав три часа в гостинице, оба нападающих приняли решение выйти на лёд и принесли своей команде два очка. Не помешала даже неизбежная акклиматизация после смены часовых поясов.
Пастрняк (2+1) и Крейчи (1+3) набрали сразу семь очков на двоих, буквально затерзав российскую оборону и голкипера Василия Кошечкина. Пастрняк в итоге забросил решающую шайбу в овертайме.
После игры два главных героя встречи вдоволь пообщавшись с чешской прессой, а к российским журналистам их не пустил
— Ни в коем случае! — ответил он на просьбу подвести игроков. Напомним, что после утренней раскатки Зикмунд вёл себя аналогичным образом, только мешая, а не помогая пишущей братии.
Зато к российским журналистам подошёл главный тренер Чехии Йозеф Яндач, который в следующем сезоне будет работать в магнитогорском «Металлурге». Яндач назвал Пастрняка и Крейчи лучшими хоккеистами Чехии.
— Долго ли решали, выпускать на матч с Россией Пастрняка и Крейчи или нет? — первый вопрос Яндачу.
— Мы ждали их решения: смогут ли они выйти на игру или нет. Они только утром вышли из самолёта. Играть с Россией — их решение. Перед игрой они поспали три часа и приняли решение, что хотят играть и помощь сборной.
— Игра чехов сильно изменилось?
— Это совершенно разные игры: до их приезда и после. Первое звено у нас забило все голы. Благодаря им мы сегодня выиграли матч.
— Вы удивлены такой результативностью с их стороны?
— Нет, потому что мы знаем, что они могут выдавать такие игры. Крейчи и Пастрняк — лучшие хоккеисты в Чехии. Они хорошо играют в НХЛ, здесь тоже показали себя. Мы этого и ожидали. У нас был только один вопрос: кто будет третьим играть с ними? В итоге мы приняли решение, что этим человеком станет Дима Яшкин. И он сегодня тоже сыграл хорошо.
— Что можете сказать об игре сборной России?
— Они провели до нас три встречи, ни разу не пропустили. Хорошо играли в обороне, разыгрывали большинство. Думаю, мы грамотно провели матч с Россией. В итоге удача была на нашей стороне.
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|10 Мая, 21:15
|Зрители 12490
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
|Йозеф Яндач
|Илья Воробьев
|Давид Риттих
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Никита Нестеров (А. Барабанов, И. Каблуков)
|01:11
|14:41
|Давид Крейчи (Д. Яшкин, Р. Гудас)
|18:39
|Дмитрий Яшкин (Д. Пастрняк, Д. Крейчи)
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Анисимов, П. Бучневич)
|21:00
|Динар Хафизуллин
|21:30
|24:17
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
|Александр Барабанов (Н. Зайцев, М. Шалунов)
|25:49
|27:08
|Либор Шулак
|36:16
|Томаш Плеканец
|3-й период
|45:57
|Адам Полашек
|Павел Бучневич
|47:51
|Овертайм
|63:23
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи, Ф. Гронек)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол