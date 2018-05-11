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Сборная России в овертайме со счётом 3:4 проиграла команде Чехии, потерпев первое поражения на проходящем в Копенгагене чемпионате мира. Главная интрига матча — сыграют ли за чехов форварды Давид Пастрняк и Давид Крейчи. Дело в том, что во время перелёта из США в Данию оба не сумели выспаться, так что времени на сон у них практически не оставалось. Поспав три часа в гостинице, оба нападающих приняли решение выйти на лёд и принесли своей команде два очка. Не помешала даже неизбежная акклиматизация после смены часовых поясов.

Пастрняк (2+1) и Крейчи (1+3) набрали сразу семь очков на двоих, буквально затерзав российскую оборону и голкипера Василия Кошечкина. Пастрняк в итоге забросил решающую шайбу в овертайме.

После игры два главных героя встречи вдоволь пообщавшись с чешской прессой, а к российским журналистам их не пустил пресс-атташе чешской команды Зденек Зикмунд.

— Ни в коем случае! — ответил он на просьбу подвести игроков. Напомним, что после утренней раскатки Зикмунд вёл себя аналогичным образом, только мешая, а не помогая пишущей братии.

Зато к российским журналистам подошёл главный тренер Чехии Йозеф Яндач, который в следующем сезоне будет работать в магнитогорском «Металлурге». Яндач назвал Пастрняка и Крейчи лучшими хоккеистами Чехии.

— Долго ли решали, выпускать на матч с Россией Пастрняка и Крейчи или нет? — первый вопрос Яндачу.

— Мы ждали их решения: смогут ли они выйти на игру или нет. Они только утром вышли из самолёта. Играть с Россией — их решение. Перед игрой они поспали три часа и приняли решение, что хотят играть и помощь сборной.

— Игра чехов сильно изменилось?

— Это совершенно разные игры: до их приезда и после. Первое звено у нас забило все голы. Благодаря им мы сегодня выиграли матч.

— Вы удивлены такой результативностью с их стороны?

— Нет, потому что мы знаем, что они могут выдавать такие игры. Крейчи и Пастрняк — лучшие хоккеисты в Чехии. Они хорошо играют в НХЛ, здесь тоже показали себя. Мы этого и ожидали. У нас был только один вопрос: кто будет третьим играть с ними? В итоге мы приняли решение, что этим человеком станет Дима Яшкин. И он сегодня тоже сыграл хорошо.

— Что можете сказать об игре сборной России?

— Они провели до нас три встречи, ни разу не пропустили. Хорошо играли в обороне, разыгрывали большинство. Думаю, мы грамотно провели матч с Россией. В итоге удача была на нашей стороне.