Дацюк: В Америке написали, что я не старею на русском газе? Да, дайте мне газа

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
17:15 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
21:15 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33428273/
11 мая 2018, 0:58 | Чемпионат.com

Дацюк: В Америке написали, что я не старею на русском газе? Да, дайте мне газа

Капитан сборной России Павел Дацюк прокомментировал поражение от команды Чехии (3:4 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года по хоккею, которое стало первым для команды Ильи Воробьёва.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/13

«Крейчи и Пастрняк очень хорошо влились, они пока возбуждены тем, что приехали. Очень хорошая была игра со стороны двух команд. Очень много было ошибок у обеих команд. Надо их исправлять. Обе команды хотят пройти дальше.

После перестановки в звеньях игра нашей тройки улучшилась? Здесь нет задачи, чтобы какое-то звено играло, а чтобы команда играла на результат. Тренер делает какие-то изменения, это всегда идёт лучше для команды.

Североамериканские СМИ заметили, что я не старею на российском газе? А, да, спасибо. Дайте мне газа! На самом деле, когда в команде достаточно молодых игроков, которые каждую смену хотят доказать, ты стремишься за ними. Сошников очень хорошо влился, его первая игра. Он сразу стал выполнять тяжёлую работу. Замечательно, что он был готов к этой работе и сразу влился.

Есть ли осадок от поражения? Это хоккей, понятно, что остаётся осадок после ошибок, которых мы сегодня много допускали. Надо исправлять ошибки, — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
10 Мая, 21:15 Зрители 12490 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Чехия 4:3 ОТ
Овертайм
(2:1, 1:2, 0:0)
Россия
Главные тренеры
Йозеф Яндач Илья Воробьев
Вратари
Давид Риттих Василий Кошечкин
1-й период
Никита Нестеров (А. Барабанов, И. Каблуков) 01:11
14:41 Давид Крейчи (Д. Яшкин, Р. Гудас)
18:39 Дмитрий Яшкин (Д. Пастрняк, Д. Крейчи)
2-й период
Михаил Григоренко (А. Анисимов, П. Бучневич) 21:00
Динар Хафизуллин 21:30
24:17 Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
Александр Барабанов (Н. Зайцев, М. Шалунов) 25:49
27:08 Либор Шулак
36:16 Томаш Плеканец
3-й период
45:57 Адам Полашек
Павел Бучневич 47:51
Овертайм
63:23 Давид Пастрняк (Д. Крейчи, Ф. Гронек)
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости

Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем

Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой

Каррера: слова Манчини о нехватке игроков? Я не буду ныть

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита»! Огненное выступление Манчини
Викторина
Какое нарушение главный судья обозначает ударом кулаком одной руки о ладонь противоположной перед грудью?