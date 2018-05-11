Дацюк: В Америке написали, что я не старею на русском газе? Да, дайте мне газа
Капитан сборной России Павел Дацюк прокомментировал поражение от команды Чехии (3:4 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года по хоккею, которое стало первым для команды Ильи Воробьёва.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Крейчи и Пастрняк очень хорошо влились, они пока возбуждены тем, что приехали. Очень хорошая была игра со стороны двух команд. Очень много было ошибок у обеих команд. Надо их исправлять. Обе команды хотят пройти дальше.
После перестановки в звеньях игра нашей тройки улучшилась? Здесь нет задачи, чтобы
Североамериканские СМИ заметили, что я не старею на российском газе? А, да, спасибо. Дайте мне газа! На самом деле, когда в команде достаточно молодых игроков, которые каждую смену хотят доказать, ты стремишься за ними. Сошников очень хорошо влился, его первая игра. Он сразу стал выполнять тяжёлую работу. Замечательно, что он был готов к этой работе и сразу влился.
Есть ли осадок от поражения? Это хоккей, понятно, что остаётся осадок после ошибок, которых мы сегодня много допускали. Надо исправлять ошибки, — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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|10 Мая, 21:15
|Зрители 12490
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
|Йозеф Яндач
|Илья Воробьев
|Давид Риттих
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Никита Нестеров (А. Барабанов, И. Каблуков)
|01:11
|14:41
|Давид Крейчи (Д. Яшкин, Р. Гудас)
|18:39
|Дмитрий Яшкин (Д. Пастрняк, Д. Крейчи)
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Анисимов, П. Бучневич)
|21:00
|Динар Хафизуллин
|21:30
|24:17
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
|Александр Барабанов (Н. Зайцев, М. Шалунов)
|25:49
|27:08
|Либор Шулак
|36:16
|Томаш Плеканец
|3-й период
|45:57
|Адам Полашек
|Павел Бучневич
|47:51
|Овертайм
|63:23
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи, Ф. Гронек)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол