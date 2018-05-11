Мастер-класс из Бостона: Чехия обыграла Россию
Сборная России проиграла Чехии (3:4 ОТ) в четвертом матче на чемпионате мира. Героями матча стали звезды «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, которые приняли участие во всех шайбах своей команды.
СКАНДАЛ
Сборная России живет в центре Копенгагена и приезжает на стадион на автобусе, а команда Чехии — в двухстах метрах от арены и идет пешком. Чешские болельщики быстро поняли это и столпились у входа, куда должны были приходить все хоккеисты. Естественно, Давид Пастрняк и Давид Крейчи были без охраны. К ним сразу же побежали фотографироваться — они никому не отказывали.
Утром случился небольшой скандал с этим самым Пастрняком.
Да, в принципе, форвард и не обязан говорить с нашими журналистами, но за такие непонятные отговорки ИИХФ должна наказывать команды. Это чемпионат мира
ДРАКИ
То, что игра против сборной Чехии — это настоящий хоккей, было понятно до матча. Возле стадиона толпы народу, много фанатов.
Один из совсем задорных чехов полез орать
Полиции вокруг не было. Она ходит
МАСТЕРА
Сначала чехи говорили, что Крейчи и Пастрняка убрали в запас, затем его выпустили на лед — вдруг выяснилось, что чешской сборной как раз и не хватало таких крутых мастеров, как они. Я был уверен, что
— На самом деле, в первый день после прилета играть легче всего, — объяснил
— Но все равно после перерыва их будет прибивать, и они не смогут быстро бегать? — предположил я.
— Да они и так не бегают, — усмехнулся Алексей.
Да, не бегают так, что Пастрняк набрал два очка к середине второго периода, а Крейчи — три. Но, знаете, бывает ощущение, когда все валится из рук и ничего не получается. А такого не было. Нас наказывали за грубые ошибки, но Илья Воробьев предупреждал об этом еще с чешского этапа Евротура.
— Вы всегда должны быть быстрей, чем в КХЛ, выгрызать шайбу сильней, чем в КХЛ — эти слова были и в Ярославле, где мы играли со шведами, и в Пардубице, и в Стокгольме, и в Хельсинки.
АТАКА
Наш тренер решил оставить в запасе Никиту Гусева, но было бы странно менять состав после 20:0. Зачем? Для чего? Гусев ходил по стадиону в строгом костюме, а тринадцатым нападающим был заявлен Никита Сошников.
К
Видели шайбу Михаила Григоренко? Разве это не прекрасно? А какую передачу сделал Никита Зайцев на Александра Барабанова? Нападающий СКА не сразу обработал шайбу, но пас был настолько выверен и точен, что Барабанов имел время даже подумать. А сам Зайцев чуть позже не попал в пустые ворота. С передачами у него получается лучше.
Никак не шло большинство. В конце второго периода Томаш Плеканец
Иногда такое бывает, что перед третьим периодом тренеры повышают голос на игроков и требуют не рисковать, а, прежде всего, не допускать ошибок. И Воробьев, и Йозеф Яндач точно говорили об этом. Потому и начало периода получилось скучным. Но хватило на четыре минуты. Затем пошли ошибки, от усталости в первую очередь. Адам Полашек едва не сломал Сергея Андронова, а потом Павел Бучневич неаккуратно поднял клюшку. Но на реализацию лишнего сил не хватило.
Наша команда
Но в овертайме вновь отличились Крейчи с Пастрняком. Сборная России уступила впервые на этом чемпионате мира.
Алексей ШЕВЧЕНКО из Копенгагена.
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|10 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
|Йозеф Яндач
|Илья Воробьев
|Давид Риттих
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Никита Нестеров (А. Барабанов, И. Каблуков)
|01:11
|14:41
|Давид Крейчи (Д. Яшкин, Р. Гудас)
|18:39
|Дмитрий Яшкин (Д. Пастрняк, Д. Крейчи)
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Анисимов, П. Бучневич)
|21:00
|Динар Хафизуллин
|21:30
|24:17
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
|Александр Барабанов (Н. Зайцев, М. Шалунов)
|25:49
|27:08
|Либор Шулак
|36:16
|Томаш Плеканец
|3-й период
|45:57
|Адам Полашек
|Павел Бучневич
|47:51
|Овертайм
|63:23
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи, Ф. Гронек)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол