Мастер-класс из Бостона: Чехия обыграла Россию

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СКАНДАЛ

Сборная России живет в центре Копенгагена и приезжает на стадион на автобусе, а команда Чехии — в двухстах метрах от арены и идет пешком. Чешские болельщики быстро поняли это и столпились у входа, куда должны были приходить все хоккеисты. Естественно, Давид Пастрняк и Давид Крейчи были без охраны. К ним сразу же побежали фотографироваться — они никому не отказывали.

Утром случился небольшой скандал с этим самым Пастрняком. Пресс-атташе чешской сборной, который явно устроился на эту должность по знакомству, заявил, что хоккеист не будет разговаривать с российской прессой и увел игрока из микст-зоны. Причем игрока прикрывали рукой.

Да, в принципе, форвард и не обязан говорить с нашими журналистами, но за такие непонятные отговорки ИИХФ должна наказывать команды. Это чемпионат мира вообще-то. Но у чехов такое постоянно последние два года. При этом какие-то игроки собираются играть в КХЛ. Мы запомним.

ДРАКИ

То, что игра против сборной Чехии — это настоящий хоккей, было понятно до матча. Возле стадиона толпы народу, много фанатов. Какие-то радикальные славянские братья стали кричать оскорбительные кричали. Наши же не отвечали, так как, кажется, не понимали. И не слова, а то, что подобное может происходить на хоккее.

Один из совсем задорных чехов полез орать что-то плохое и приблизил свое лицо слишком близко к кулаку российского болельщика. Тут же получил в лоб, осел, прибежали врачи, долго приводили его в чувство. Но он реально сам виноват.

Полиции вокруг не было. Она ходит где-то на подступах к стадиону, с автоматами, вся такая грозная, но, видимо, с оружием стражи правопорядка отвечают за общую безопасность, а не за столкновения на почве боления.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кое-кому досталось от русских. Но даже полиция не успела среагировать. Да и нет ее тут. <a href="https://t.co/HeIDqBoTHg">pic.twitter.com/HeIDqBoTHg</a></p>— Держи передачу (@Boogaard_2) <a href="https://twitter.com/Boogaard_2/status/994635694730612736?ref_src=twsrc%5Etfw">10 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МАСТЕРА

Сначала чехи говорили, что Крейчи и Пастрняка убрали в запас, затем его выпустили на лед — вдруг выяснилось, что чешской сборной как раз и не хватало таких крутых мастеров, как они. Я был уверен, что из-за акклиматизации у игроков «Бостона» возникнут проблемы. Но их не было.

— На самом деле, в первый день после прилета играть легче всего, — объяснил экс-форвард «Амура» Алексей Бывальцев, который на смене часовых поясов собаку съел и может даже открыть курсы, как пережить это непростое время.

— Но все равно после перерыва их будет прибивать, и они не смогут быстро бегать? — предположил я.

— Да они и так не бегают, — усмехнулся Алексей.

Да, не бегают так, что Пастрняк набрал два очка к середине второго периода, а Крейчи — три. Но, знаете, бывает ощущение, когда все валится из рук и ничего не получается. А такого не было. Нас наказывали за грубые ошибки, но Илья Воробьев предупреждал об этом еще с чешского этапа Евротура.

— Вы всегда должны быть быстрей, чем в КХЛ, выгрызать шайбу сильней, чем в КХЛ — эти слова были и в Ярославле, где мы играли со шведами, и в Пардубице, и в Стокгольме, и в Хельсинки.

АТАКА

Наш тренер решил оставить в запасе Никиту Гусева, но было бы странно менять состав после 20:0. Зачем? Для чего? Гусев ходил по стадиону в строгом костюме, а тринадцатым нападающим был заявлен Никита Сошников.

К атаке-то вообще нет никаких вопросов по этому матчу. Мы очень здорово комбинировали, создавали моменты и вообще выступали достаточно красиво. Нет, это реально было крутой матч, ради этого и стоило приезжать в Копенгаген.

Видели шайбу Михаила Григоренко? Разве это не прекрасно? А какую передачу сделал Никита Зайцев на Александра Барабанова? Нападающий СКА не сразу обработал шайбу, но пас был настолько выверен и точен, что Барабанов имел время даже подумать. А сам Зайцев чуть позже не попал в пустые ворота. С передачами у него получается лучше.

Никак не шло большинство. В конце второго периода Томаш Плеканец зачем-то врезался в Василия Кошечкина, получил легкий тычок в подбородок от Никиты Нестерова, но сам ушел отдыхать на две минуты.

Иногда такое бывает, что перед третьим периодом тренеры повышают голос на игроков и требуют не рисковать, а, прежде всего, не допускать ошибок. И Воробьев, и Йозеф Яндач точно говорили об этом. Потому и начало периода получилось скучным. Но хватило на четыре минуты. Затем пошли ошибки, от усталости в первую очередь. Адам Полашек едва не сломал Сергея Андронова, а потом Павел Бучневич неаккуратно поднял клюшку. Но на реализацию лишнего сил не хватило.

Наша команда все-таки была ближе к успеху в основное время, но все время не везло. Пошли травмы. Не смог доиграть до конца матча Динар Хафизуллин, согнувшись, поехал на скамейку Зайцев, под силовой прием попал Александр Барабанов. Все это закончилось тем, что за несколько секунд до конца третьего периода соперник едва не забросил шайбу, но под шайбу удачно бросился Бучневич. Если у нас Павел так делает за сборную на турнире, я спокоен.

Но в овертайме вновь отличились Крейчи с Пастрняком. Сборная России уступила впервые на этом чемпионате мира. ​

Алексей ШЕВЧЕНКО из Копенгагена.