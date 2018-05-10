Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
17:15 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
21:15 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33428102/
10 мая 2018, 23:43 | Спорт Mail.Ru

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира

Сборная России провела очередной матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

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На второй минуте встречи сборная России вышла вперед, первую шайбу в матче забросил Никита Нестеров. Менее чем за шесть минут до конца периода сборная Чехии сравняла счет, отличился Давид Крейчи. Отметим, что этот пропущенный гол стал для российских хоккеистов первым на турнире. Под занавес периода сборная Чехии сумела выйти вперед после того как вторую шайбу в ворота Василия Кошечкина забросил Дмитрий Яшкин.

Через минуту после начала второго периода сборная России сравняла счет, автором гола стал Михаил Григоренко. Но к пятой минуте второй двадцатиминутки чехи вновь вышли вперед после точного броска Давида Пастрняка. Через минуту Александр Барабанов сравнял счет в матче.

В третьем периоде болельщики заброшенных шайб не увидели, и игра перешла в овертайм, где сильнее оказалась сборная Чехии, 4:3. Автором победного гола стал Давид Пастрняк.

Напомним, ранее на турнире российские хоккеисты уже обыграли команды Франции (7:0), Австрии (7:0) и Беларуси (6:0).

Следующим соперником сборной России станет команда Швейцарии. Матч пройдет 12 мая и начнется в 21:15 мск.
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10 Мая, 21:15 Зрители 12490 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Чехия 4:3 ОТ
Овертайм
(2:1, 1:2, 0:0)
Россия
Главные тренеры
Йозеф Яндач Илья Воробьев
Вратари
Давид Риттих Василий Кошечкин
1-й период
Никита Нестеров (А. Барабанов, И. Каблуков) 01:11
14:41 Давид Крейчи (Д. Яшкин, Р. Гудас)
18:39 Дмитрий Яшкин (Д. Пастрняк, Д. Крейчи)
2-й период
Михаил Григоренко (А. Анисимов, П. Бучневич) 21:00
Динар Хафизуллин 21:30
24:17 Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
Александр Барабанов (Н. Зайцев, М. Шалунов) 25:49
27:08 Либор Шулак
36:16 Томаш Плеканец
3-й период
45:57 Адам Полашек
Павел Бучневич 47:51
Овертайм
63:23 Давид Пастрняк (Д. Крейчи, Ф. Гронек)
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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