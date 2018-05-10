Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Сборная России провела очередной матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
На второй минуте встречи сборная России вышла вперед, первую шайбу в матче забросил Никита Нестеров. Менее чем за шесть минут до конца периода сборная Чехии сравняла счет, отличился Давид Крейчи. Отметим, что этот пропущенный гол стал для российских хоккеистов первым на турнире. Под занавес периода сборная Чехии сумела выйти вперед после того как вторую шайбу в ворота Василия Кошечкина забросил Дмитрий Яшкин.
Через минуту после начала второго периода сборная России сравняла счет, автором гола стал Михаил Григоренко. Но к пятой минуте второй двадцатиминутки чехи вновь вышли вперед после точного броска Давида Пастрняка. Через минуту Александр Барабанов сравнял счет в матче.
В третьем периоде болельщики заброшенных шайб не увидели, и игра перешла в овертайм, где сильнее оказалась сборная Чехии, 4:3. Автором победного гола стал Давид Пастрняк.
Напомним, ранее на турнире российские хоккеисты уже обыграли команды Франции (7:0), Австрии (7:0) и Беларуси (6:0).
Следующим соперником сборной России станет команда Швейцарии. Матч пройдет 12 мая и начнется в 21:15 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|10 Мая, 21:15
|Зрители 12490
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
|Йозеф Яндач
|Илья Воробьев
|Давид Риттих
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Никита Нестеров (А. Барабанов, И. Каблуков)
|01:11
|14:41
|Давид Крейчи (Д. Яшкин, Р. Гудас)
|18:39
|Дмитрий Яшкин (Д. Пастрняк, Д. Крейчи)
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Анисимов, П. Бучневич)
|21:00
|Динар Хафизуллин
|21:30
|24:17
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи)
|Александр Барабанов (Н. Зайцев, М. Шалунов)
|25:49
|27:08
|Либор Шулак
|36:16
|Томаш Плеканец
|3-й период
|45:57
|Адам Полашек
|Павел Бучневич
|47:51
|Овертайм
|63:23
|Давид Пастрняк (Д. Крейчи, Ф. Гронек)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол