Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира

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На второй минуте встречи сборная России вышла вперед, первую шайбу в матче забросил Никита Нестеров. Менее чем за шесть минут до конца периода сборная Чехии сравняла счет, отличился Давид Крейчи. Отметим, что этот пропущенный гол стал для российских хоккеистов первым на турнире. Под занавес периода сборная Чехии сумела выйти вперед после того как вторую шайбу в ворота Василия Кошечкина забросил Дмитрий Яшкин.

Через минуту после начала второго периода сборная России сравняла счет, автором гола стал Михаил Григоренко. Но к пятой минуте второй двадцатиминутки чехи вновь вышли вперед после точного броска Давида Пастрняка. Через минуту Александр Барабанов сравнял счет в матче.

В третьем периоде болельщики заброшенных шайб не увидели, и игра перешла в овертайм, где сильнее оказалась сборная Чехии, 4:3. Автором победного гола стал Давид Пастрняк.

Напомним, ранее на турнире российские хоккеисты уже обыграли команды Франции (7:0), Австрии (7:0) и Беларуси (6:0).

Следующим соперником сборной России станет команда Швейцарии. Матч пройдет 12 мая и начнется в 21:15 мск.