Хет-трик Макдэвида принес сборной Канады победу над норвежцами в матче ЧМ по хоккею
ТАСС, 10 мая. Сборная Канады победила команду Норвегии со счетом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Матч прошел в Хернинге.
Отличились Коннор Макдэвид (2, 16 и 29-я минуты) и Бо Хорват (13, 43). Макдэвид забросил уже семь шайб на турнире и вышел в лидеры чемпионата мира по этому показателю.
Сборная Канады занимает второе место в группе B с 10 очками после четырех матчей. Норвежцы идут на седьмой позиции (3). В следующем матче 11 мая норвежцы сыграют с датчанами, канадцы — 12 мая с финнами.
На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|10 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа B
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Главные тренеры
|Петтер Торесен
|Билл Питерс
Вратари
|Ларс Хауген
|Кертис Макэлхинни 48:12 (Д. Кюмпер 48:12)
|1-й период
|Коннор Макдэвид (К. Парэйко, Р. Мюррей)
|01:23
|04:03
|Томми Кристиансен
|08:23
|Эйрик Сальстен
|Коннор Макдэвид
|12:02
|Бо Хорват (Ж-Г. Пажо)
|12:49
|Коннор Макдэвид (Дж. Шворц)
|15:41
|19:11
|2-й период
|Коннор Макдэвид (К. Парэйко, Р. Ньюджент-Хопкинс)
|28:03
|28:51
|Стеффен Торесен
|Жан-Габриэль Пажо
|32:19
|Жан-Габриэль Пажо
|32:19
|38:35
|Мартин Реймарк
|3-й период
|Бо Хорват (П-Л. Дюбуа)
|42:24
|48:12
|Даниэль Сервик
|55:26
|Матис Улимб
|55:26
|Матис Улимб
Статистика
|22
|Штрафное время
|16
|3
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол