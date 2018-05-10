Хоккеист «Бостона» Макэвой присоединился к сборной США на чемпионате мира
ТАСС, 10 мая. Защитник «Бостона», завершившего выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, Чарли Макэвой сыграет за сборную США на чемпионате мира по хоккею в Дании. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея США.
«Бостон» в ночь на 7 мая со счетом 1:3 проиграл в гостях «Тампе», уступив в серии четвертьфинала
Сборная США занимает первое место в группе B с 10 очками в четырех матчах. В следующей встрече 11 мая американцы сыграют со сборной Южной Кореи.
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