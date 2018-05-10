Хоккеист «Бостона» Макэвой присоединился к сборной США на чемпионате мира

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
17:15 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
21:15 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33428044/
10 мая 2018, 23:24 | ТАСС

Хоккеист «Бостона» Макэвой присоединился к сборной США на чемпионате мира

ТАСС, 10 мая. Защитник «Бостона», завершившего выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, Чарли Макэвой сыграет за сборную США на чемпионате мира по хоккею в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

«Бостон» в ночь на 7 мая со счетом 1:3 проиграл в гостях «Тампе», уступив в серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 1−4. 20-летний Макэвой провел первый сезон в НХЛ, в прошедшем регулярном чемпионате он сыграл 63 матча, в которых забросил семь шайб и сделал 25 результативных передач. В 12 матчах плей-офф он забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.

Сборная США занимает первое место в группе B с 10 очками в четырех матчах. В следующей встрече 11 мая американцы сыграют со сборной Южной Кореи.
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