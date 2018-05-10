Хоккеист «Бостона» Макэвой присоединился к сборной США на чемпионате мира

«Бостон» в ночь на 7 мая со счетом 1:3 проиграл в гостях «Тампе», уступив в серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 1−4. 20-летний Макэвой провел первый сезон в НХЛ, в прошедшем регулярном чемпионате он сыграл 63 матча, в которых забросил семь шайб и сделал 25 результативных передач. В 12 матчах плей-офф он забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.

Сборная США занимает первое место в группе B с 10 очками в четырех матчах. В следующей встрече 11 мая американцы сыграют со сборной Южной Кореи.