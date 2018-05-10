Коваль: Замена тренера Беларуси стала сюрпризом, такое только в Омске вспомню
Экс-голкипер сборной Беларуси Виталий Коваль прокомментировал смену главного тренера сборной Дэйва Льюиса на Сергея Пушкова.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Смена Дэйва Льюиса на Сергея Пушкова в ходе турнира — шаг, конечно, своеобразный и резкий. Принесет ли он пользу, покажет только время. Надо находиться внутри команды, чтобы предметно рассуждать на сей счет.
Не скрою, для меня эта перестановка стала сюрпризом. Сложно даже вспомнить нечто подобное в истории. Кажется, в России однажды, то ли в Омске, то ли
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter