Коваль: Замена тренера Беларуси стала сюрпризом, такое только в Омске вспомню

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«Смена Дэйва Льюиса на Сергея Пушкова в ходе турнира — шаг, конечно, своеобразный и резкий. Принесет ли он пользу, покажет только время. Надо находиться внутри команды, чтобы предметно рассуждать на сей счет.