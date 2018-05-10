Команда США в овертайме обыграла сборную Латвии на ЧМ по хоккею
КОПЕНГАГЕН, 10 мая. /ТАСС/. Сборная США обыграла команду Латвии со счетом 3:2 в овертайме в матче 4-го тура группового этапа на чемпионате мира по хоккею. Встреча группы B прошла в датском Хернинге.
В составе американской команды шайбы забросили Крис Крайдер (12-я минута), Колин Уайт (38), Кэм Аткинсон (62), у латвийской команды — Увис Балинскис (18) и Андрис Джериньш (24).
Положение команд в группе В: 1. США — 10 очков (после 4 матчей), 2. Финляндия — 9 (4), 3. Канада — 7 (3), 4. Латвия — 6 (4), 5. Дания — 5 (4), 6. Германия — 5 (4), 7. Норвегия — 3 (3), 8. Южная Корея — 0 (4).
В матче группы А сборная Словакии победила команду Франции со счетом 3:1.
Положение команд в группе А: 1. Швеция — 12 (4), 2. Россия — 9 (3), 4. Швейцария — 9 (4), 5. Словакия — 7 (4), 5. Чехия — 4 (3), 6. Франция — 3 (4), 7. Австрия — 1 (4), 8. Белоруссия — 0 (4).
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|10 Мая, 17:15
|Зрители 5215
|Групповой этап: Группа B
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Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Боб Хартли
Вратари
|Кейт Кинкейд
|Элвис Мерзликинс
|1-й период
|00:29
|Крис Крайдер
|Рихардс Букартс
|02:26
|07:18
|Алек Мартинес
|09:39
|10:34
|11:39
|Крис Крайдер (Д. Ларкин, А. Дебринкэт)
|Увис Балинскис (Т. Блюгерс, Роб. Букартс)
|17:52
|2-й период
|22:31
|Андерс Ли
|Андрис Джериньш (М. Индрашис, Роб. Букартс)
|23:20
|26:12
|Кейт Кинкейд
|29:38
|Джонни Годро
|Родриго Аболс
|29:38
|Андрис Джериньш
|30:58
|37:38
|Колин Уайт (А. Дебринкэт, П. Кейн)
|3-й период
|46:38
|Джонни Годро
|Андрис Джериньш
|46:38
|Микелис Редлихс
|55:11
|Овертайм
|Оскар Цибульскис
|60:38
|61:23
|Кэм Аткинсон (Дж. Годро, П. Кейн)
Статистика
|12
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол