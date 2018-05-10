Команда США в овертайме обыграла сборную Латвии на ЧМ по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
17:15 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
17:15 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
21:15 1-й период Чехия 0
Россия 1
тв
Группа B
21:15 1-й период Норвегия 0
Канада 1
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33426973/
10 мая 2018, 20:12 | ТАСС

Команда США в овертайме обыграла сборную Латвии на ЧМ по хоккею

КОПЕНГАГЕН, 10 мая. /ТАСС/. Сборная США обыграла команду Латвии со счетом 3:2 в овертайме в матче 4-го тура группового этапа на чемпионате мира по хоккею. Встреча группы B прошла в датском Хернинге.

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В составе американской команды шайбы забросили Крис Крайдер (12-я минута), Колин Уайт (38), Кэм Аткинсон (62), у латвийской команды — Увис Балинскис (18) и Андрис Джериньш (24).

Положение команд в группе В: 1. США — 10 очков (после 4 матчей), 2. Финляндия — 9 (4), 3. Канада — 7 (3), 4. Латвия — 6 (4), 5. Дания — 5 (4), 6. Германия — 5 (4), 7. Норвегия — 3 (3), 8. Южная Корея — 0 (4).

В матче группы А сборная Словакии победила команду Франции со счетом 3:1.

Положение команд в группе А: 1. Швеция — 12 (4), 2. Россия — 9 (3), 4. Швейцария — 9 (4), 5. Словакия — 7 (4), 5. Чехия — 4 (3), 6. Франция — 3 (4), 7. Австрия — 1 (4), 8. Белоруссия — 0 (4).
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10 Мая, 17:15 Зрители 5215 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
США 3:2 ОТ
Овертайм
(1:1, 1:1, 0:0)
Латвия
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Боб Хартли
Вратари
Кейт Кинкейд Элвис Мерзликинс
1-й период
00:29 Крис Крайдер
Рихардс Букартс 02:26
07:18 Алек Мартинес
09:39
10:34
11:39 Крис Крайдер (Д. Ларкин, А. Дебринкэт)
Увис Балинскис (Т. Блюгерс, Роб. Букартс) 17:52
2-й период
22:31 Андерс Ли
Андрис Джериньш (М. Индрашис, Роб. Букартс) 23:20
26:12 Кейт Кинкейд
29:38 Джонни Годро
Родриго Аболс 29:38
Андрис Джериньш 30:58
37:38 Колин Уайт (А. Дебринкэт, П. Кейн)
3-й период
46:38 Джонни Годро
Андрис Джериньш 46:38
Микелис Редлихс 55:11
Овертайм
Оскар Цибульскис 60:38
61:23 Кэм Аткинсон (Дж. Годро, П. Кейн)
Статистика
12 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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