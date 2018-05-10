Плюсы и минусы организации чемпионата мира по хоккею в Дании

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Хоккей считается далеко не самым популярным видом спорта в Дании, уступая пальму первенства футболу и гандболу. Тем не менее четыре года назад Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила проведение чемпионата мира — 2018 в Копенгагене и Хернинге в целях популяризации и развития спорта в стране. Дания впервые принимает турнир по хоккею столь высокого уровня.

Посещаемость превзошла ожидания

Конечно же, никто не надеялся, что мировое первенство по хоккею будет бить рекорды посещаемости в Дании. За несколько дней до старта соревнований организаторы объявили, что сумели реализовать 300 тыс. билетов, а итоговый показатель по их ожиданиям составит скромные 450 тыс. Для сравнения: на прошлогоднем первенстве мира в Кельне и Париже присутствовало более 680 тыс. болельщиков, а в рекордном 2015 году матчи чемпионата мира в Праге и Остраве собрали почти 750 тыс. человек.

Матчи в Копенгагене проходят на «Роял-Арене», вместимость которой составляет 12 тыс. зрителей. Но за первые дни турнира она лишь дважды заполнялась полностью. Аншлаги были зафиксированы на играх сборных Чехии с командами Швеции и Словакии. «Мы крайне довольны посещаемостью турнира. Рады видеть, что на матчи в Копенгагене приходят не только местные болельщики, но и фанаты из главных хоккейных стран», — рассказал гендиректор оргкомитета турнира Энвер Хансен в беседе с корреспондентом ТАСС.

Наибольшее представительство на матчах в Копенгагене, по словам Хансена, имеют болельщики сборной Швеции. Связано это с тем, что добраться из ближайшего крупного шведского города до столицы Дании можно за 30 минут. «Первая пятерка выглядит следующим образом: Швеция, Словакия, Чехия, Россия и Швейцария. Повторюсь, что в целом мы считаем, что посещаемость турнира на хорошем уровне», — отметил собеседник ТАСС.

«Роял-Арена» и городская логистика

«Роял-Арена» — это многофункциональный комплекс для проведения различных культурно-массовых мероприятий, но хоккейное событие проходит здесь впервые. Организаторам пришлось многое сделать с нуля — установить системы охлаждения, подготовить раздевалки и другие необходимые локации. «С моей точки зрения, как человека, разбирающегося в хоккее, турнир в Копенгагене проходит на очень красивой и современной арене», — подчеркнул Хансен.

Стадион расположен на окраине города, но добираться до него болельщикам вовсе не трудно. Ближайшая станция метро расположена в пяти минутах ходьбы от арены, а до центра Копенгагена можно добраться еще за 15 минут. На дорогу до аэропорта или пригорода уйдет не более 10 минут на автомобиле.

Особняком в городской логистике стоит велосипедное движение. Все улицы датской столицы оборудованы велодорожками. Туристы могут воспользоваться автоматизированными велостанциями или взять велосипед в длительную аренду в специальных прокатных центрах.

«Мне кажется, что организаторы чемпионата мира все предусмотрели в плане удобной логистики», — отметил Хансен.

Фан-зона и аэрохоккей

Рядом с «Роял-Ареной» расположилась внушительная фан-зона — место, где болельщики проводят время между матчами турнира. На территории площадью порядка 10 тыс. кв. метров находятся несколько фудкортов, где посетители подкрепляются известными на весь мир датскими хот-догами, бургерами и прочими сэндвичами. Также предусмотрен большой выбор напитков, в том числе вина и пива.

«Ежедневно на специально оборудованной сцене проходят различные викторины и концерты, все желающие могут посоревноваться в мастерстве игры в аэрохоккей. Отдельного внимания заслуживает фан-шоп, выбор продукции в котором удивит любого. Так что у болельщиков есть все, чтобы приятно скоротать время в Копенгагене до или после игр», — считает Хансен.

Однако, не все болельщики разделяют оптимизм оргкомитета. К примеру, фанат чешской команды Роман остался недоволен качеством местного алкоголя. «То пиво, которое продают в фан-зоне, просто невозможно пить. Мне приходится постоянно бегать в ближайший супермаркет, чтобы купить нормальное чешское пиво», — рассказал болельщик чешской сборной.

Гендиректор оргкомитета отметил, что российские болельщики приобрели порядка 12−13 тыс. билетов на чемпионат мира, но ему сложно сказать, сколько именно любителей хоккея из России в итоге приедет на турнир. «В любом случае, это большая цифра, она гораздо выше, чем мы ожидали», — подчеркнул Хансен.

Жалобы россиян на лед

После первой тренировки на «Роял-Арене» российские игроки и тренеры остались недовольны качеством льда. Старший тренер сборной России Алексей Жамнов, в частности, назвал его слишком мягким. Позднее, по словам специалиста, качество покрытия улучшилось, но все равно оставляло желать лучшего.

Глава оргкомитета рассказал, что за последние дни на арене были проведены ряд корректировочных работ, которые должны были исправить ситуацию. «Вообще нарекания относительно качества льда мы слышали только от россиян, остальные команды и судьи довольны качеством покрытия. Мы не считаем это проблемой», — объяснил Хансен.

Безопасность на уровне

Обеспечение безопасности во время турнира полностью взяла на себя полиция Копенгагена. В течение всего игрового дня в окрестностях арены дежурят многочисленные группы сотрудников правоохранительных органов в составе трех-четырех человек, которых сопровождают служебные собаки. Полиция также обеспечивает безопасность в отелях, где проживают команды-участницы.

«Мы принимаем серьезные меры для обеспечения безопасности участников и гостей чемпионата мира. Пока никаких серьезных инцидентов мы не зафиксировали. В дни турнира царят мир и спокойствие. Тем не менее полиция уверена в своей готовности оперативно среагировать на любую ситуацию, требующую ее вмешательства», — сказал Хансен.

Анонсирование и продвижение

Перед стартом подготовки к турниру оргкомитет ЧМ-2018 зафиксировал все пожелания, высказанные руководством ИИХФ. Эти требования были основным ориентиром для Хансена и его коллег на протяжении последних четырех лет работы. По его словам, все пожелания международной федерации были выполнены.

«Помимо этого, мы подключили к подготовке диджитал-маркетинг. Использовали его более интенсивно, чем организаторы предыдущих турниров, — добавил Хансен. — Информацию о соревнованиях мы публиковали и продвигали во всех основных социальных сетях. Мы знаем, болельщики это любят».

Журналисты остались без проездных

Впервые более чем за десять лет представители СМИ, работающие на чемпионате мира по хоккею, были лишены возможности бесплатного проезда на общественном транспорте. Обычно при получении аккредитации журналисту вручался проездной, действительный на все время проведения турнира. Поэтому «сюрприз» от датских организаторов вызвал негодование представителей СМИ, тем более что одна поездка на метро или автобусе в Копенгагене стоит 12 крон, что равняется 120 рублям.

Гендиректор оргкомитета заявил, что впервые слышит о существовании подобной традиции. «Я был на многих чемпионатах мира и не всегда встречал подобное. Не припомню, чтобы бесплатные проездные выдавались на прошлом чемпионате мира или годом ранее», — сказал он.

По мнению Хансена, чемпионат мира по хоккею — рядовое событие для столицы Дании, которое не заслуживает исключений. «Да, мы могли это сделать. Но вам нужно понимать, что в Копенгагене ежегодно проходит порядка 3000 мероприятий и ни на одном из них не выдается бесплатных проездных для представителей СМИ», — заключил собеседник ТАСС.

Дмитрий Рачицкий.