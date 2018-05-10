Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира
КОПЕНГАГЕН, 10 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в своей четвертой встрече на предварительной стадии чемпионата мира сыграет с командой Чехии. Чехи станут первым серьезным соперником команды Ильи Воробьева на турнире.
В первых трех матчах россияне выиграли у французов, австрийцев и белорусов с общим счетом 20:0. По мнению специалистов, по этим играм нельзя судить о реальном уровне российской команды. Теперь сборную России ждут поединки с более серьезными соперниками: помимо чехов, она сыграет со швейцарцами (12 мая), словаками (14 мая) и шведами (15 мая). От результатов ближайших игр будет зависеть, займет ли сборная России первое место в своей группе.
8 и 9 мая россияне матчей не проводили. В первый день они не тренировались — большинство игроков отправились на прогулку по датской столице, а в День Победы команда вместе с руководством Федерации хоккея России посетила городское кладбище «Биспебьерг», возложив цветы в памятнику павшим советским воинам в Дании.
В прошедшей в этот же день тренировке участие принял форвард Никита Гусев, восстановившийся после болезни. Он и Никита Сошников занимались отдельно, они, как и вратарь Илья Сорокин, в среду были внесены в заявку команды на турнир.
В заявке россиян осталось вакантным одно место на случай травмы
Чехи укрепились игроками «Бостона».
Сборная Чехии ранее на турнире уступила одному из лидеров группы А, команде Швеции, и пока ни разу не смогла выиграть в основное время. Обе победы, над словаками и швейцарцами, у хоккеистов Йозефа Яндача получились волевыми. Со сборной Словакии они спаслись от поражения за 10 секунд до конца третьего периода, а со швейцарцами дважды отыгрывали разницу в две шайбы.
После трех матчей сборная Чехии имеет четыре очка и занимает четвертое место в группе. При этом лидеры группы, сборные Швеции, России и Швейцарии оторвались уже более чем на пять баллов. Таким образом, чехам, вероятнее всего, придется бороться за четвертую строчку для выхода в
В заявке у чехов на данный момент 20 полевых игроков и два вратаря. В ближайшее время на турнир будут заявлены форварды Давид Пастрняк и Давид Крейчи, чей «Бостон» во втором раунде Кубка Стэнли проиграл «Тампе». Но тренер ранее заявлял, что их участие в матче с россиянами под вопросом.
Также у чехов можно отметить и двух хоккеистов, выступавших в
Сборные России и Чехии встречались на четвертьфинальной стадии прошлогоднего чемпионата мира. Тогда подопечные Олега Знарка уверенно обыграли соперника со счетом 3:0. На групповой же стадии соперники в последний раз встречались два года назад в Москве — в стартовой игре того турнира победу с таким же счетом одержали чехи.
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