Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира

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В первых трех матчах россияне выиграли у французов, австрийцев и белорусов с общим счетом 20:0. По мнению специалистов, по этим играм нельзя судить о реальном уровне российской команды. Теперь сборную России ждут поединки с более серьезными соперниками: помимо чехов, она сыграет со швейцарцами (12 мая), словаками (14 мая) и шведами (15 мая). От результатов ближайших игр будет зависеть, займет ли сборная России первое место в своей группе.

8 и 9 мая россияне матчей не проводили. В первый день они не тренировались — большинство игроков отправились на прогулку по датской столице, а в День Победы команда вместе с руководством Федерации хоккея России посетила городское кладбище «Биспебьерг», возложив цветы в памятнику павшим советским воинам в Дании.

В прошедшей в этот же день тренировке участие принял форвард Никита Гусев, восстановившийся после болезни. Он и Никита Сошников занимались отдельно, они, как и вратарь Илья Сорокин, в среду были внесены в заявку команды на турнир.

В заявке россиян осталось вакантным одно место на случай травмы кого-либо из нынешнего состава. Подкрепления из-за океана тренеры уже не ждут — самые «российские» клубы НХЛ «Вашингтон» и «Тампа» сыграют в полуфинале плей-офф, а Евгений Малкин после вылета «Питтсбурга» заявил, что не сможет выступить за сборную из-за травмы. Кроме того, точно не будут рассчитывать в тренерском штабе сборной на защитника «Нэшвилла» Алексея Емелина, который потерял место в составе клуба.

Чехи укрепились игроками «Бостона».

Сборная Чехии ранее на турнире уступила одному из лидеров группы А, команде Швеции, и пока ни разу не смогла выиграть в основное время. Обе победы, над словаками и швейцарцами, у хоккеистов Йозефа Яндача получились волевыми. Со сборной Словакии они спаслись от поражения за 10 секунд до конца третьего периода, а со швейцарцами дважды отыгрывали разницу в две шайбы.

После трех матчей сборная Чехии имеет четыре очка и занимает четвертое место в группе. При этом лидеры группы, сборные Швеции, России и Швейцарии оторвались уже более чем на пять баллов. Таким образом, чехам, вероятнее всего, придется бороться за четвертую строчку для выхода в плей-офф.

В заявке у чехов на данный момент 20 полевых игроков и два вратаря. В ближайшее время на турнир будут заявлены форварды Давид Пастрняк и Давид Крейчи, чей «Бостон» во втором раунде Кубка Стэнли проиграл «Тампе». Но тренер ранее заявлял, что их участие в матче с россиянами под вопросом.

Также у чехов можно отметить и двух хоккеистов, выступавших в декабре-январе на молодежном чемпионате мира в американском Баффало, — Филипа Хытила и Мартина Нечаса. С ними сборная в Баффало впервые за долгое время добралась до полуфинала молодежных первенств мира. Нечас стал автором спасительного гола в Копенгагене в матче со словаками.