Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался США
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33416348/
10 мая 2018, 1:45 | ТАСС

Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира

КОПЕНГАГЕН, 10 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в своей четвертой встрече на предварительной стадии чемпионата мира сыграет с командой Чехии. Чехи станут первым серьезным соперником команды Ильи Воробьева на турнире.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

В первых трех матчах россияне выиграли у французов, австрийцев и белорусов с общим счетом 20:0. По мнению специалистов, по этим играм нельзя судить о реальном уровне российской команды. Теперь сборную России ждут поединки с более серьезными соперниками: помимо чехов, она сыграет со швейцарцами (12 мая), словаками (14 мая) и шведами (15 мая). От результатов ближайших игр будет зависеть, займет ли сборная России первое место в своей группе.

8 и 9 мая россияне матчей не проводили. В первый день они не тренировались — большинство игроков отправились на прогулку по датской столице, а в День Победы команда вместе с руководством Федерации хоккея России посетила городское кладбище «Биспебьерг», возложив цветы в памятнику павшим советским воинам в Дании.

В прошедшей в этот же день тренировке участие принял форвард Никита Гусев, восстановившийся после болезни. Он и Никита Сошников занимались отдельно, они, как и вратарь Илья Сорокин, в среду были внесены в заявку команды на турнир.

В заявке россиян осталось вакантным одно место на случай травмы кого-либо из нынешнего состава. Подкрепления из-за океана тренеры уже не ждут — самые «российские» клубы НХЛ «Вашингтон» и «Тампа» сыграют в полуфинале плей-офф, а Евгений Малкин после вылета «Питтсбурга» заявил, что не сможет выступить за сборную из-за травмы. Кроме того, точно не будут рассчитывать в тренерском штабе сборной на защитника «Нэшвилла» Алексея Емелина, который потерял место в составе клуба.

Чехи укрепились игроками «Бостона».

Сборная Чехии ранее на турнире уступила одному из лидеров группы А, команде Швеции, и пока ни разу не смогла выиграть в основное время. Обе победы, над словаками и швейцарцами, у хоккеистов Йозефа Яндача получились волевыми. Со сборной Словакии они спаслись от поражения за 10 секунд до конца третьего периода, а со швейцарцами дважды отыгрывали разницу в две шайбы.

После трех матчей сборная Чехии имеет четыре очка и занимает четвертое место в группе. При этом лидеры группы, сборные Швеции, России и Швейцарии оторвались уже более чем на пять баллов. Таким образом, чехам, вероятнее всего, придется бороться за четвертую строчку для выхода в плей-офф.

В заявке у чехов на данный момент 20 полевых игроков и два вратаря. В ближайшее время на турнир будут заявлены форварды Давид Пастрняк и Давид Крейчи, чей «Бостон» во втором раунде Кубка Стэнли проиграл «Тампе». Но тренер ранее заявлял, что их участие в матче с россиянами под вопросом.

Также у чехов можно отметить и двух хоккеистов, выступавших в декабре-январе на молодежном чемпионате мира в американском Баффало, — Филипа Хытила и Мартина Нечаса. С ними сборная в Баффало впервые за долгое время добралась до полуфинала молодежных первенств мира. Нечас стал автором спасительного гола в Копенгагене в матче со словаками.

Сборные России и Чехии встречались на четвертьфинальной стадии прошлогоднего чемпионата мира. Тогда подопечные Олега Знарка уверенно обыграли соперника со счетом 3:0. На групповой же стадии соперники в последний раз встречались два года назад в Москве — в стартовой игре того турнира победу с таким же счетом одержали чехи. Из-за этой неудачи россияне тогда не смогли занять первое место в группе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

«Наш вратарь лучше Кошечкина». Гашек — о России, Дацюке и сокращении команд на чемпионате мира

«Наш вратарь лучше Кошечкина». Гашек — о России, Дацюке и сокращении команд на чемпионате мира

Сегодня сборная России проведет четвертый матч на чемпионате мира — против Чехии. Перед игрой с одной из сильнейших европейских команд спецкор «СЭ» поговорил с легендой чешского хоккея, знаменитым вратарем, который четырежды завоевывал медали первенств планеты (но ни разу — золотые).
Еще 7 новостей   Все новости

Медведевой ничего не поможет: Костомаров "хоронит" карьеру фигуристки

Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку

Женскую сборную Украины по биатлону возглавит российский тренер

Состояние бывшего игрока "Зенита" Риксена ухудшилось
Викторина
Какое нарушение главный судья обозначает ударом кулаком одной руки о ладонь противоположной перед грудью?