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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался США
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33416213/
10 мая 2018, 0:31 | Спорт-Экспресс

«Наш вратарь лучше Кошечкина». Гашек — о России, Дацюке и сокращении команд на чемпионате мира

Сегодня сборная России проведет четвертый матч на чемпионате мира — против Чехии. Перед игрой с одной из сильнейших европейских команд спецкор «СЭ» поговорил с легендой чешского хоккея, знаменитым вратарем, который четырежды завоевывал медали первенств планеты (но ни разу — золотые).

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— Для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира — впереди сборная Чехии.

— Я очень жду появления звезд «Бостона» Давида Крейчи и Давида Пастрняка в составе сборной Чехии. Насколько я знаю, они будут играть против России. Но вполне понятно, что на 100 процентов готовы не будут после долгого изнурительного перелета. Первая игра на турнире — да еще и с таким соперником. Но все равно я очень и очень рад, что эти ребята из «Бостона» к нам присоединятся. Они способны преобразить команду.

Россия фаворит. Никаких сомнений. Они мощно стартовали, да и вообще — олимпийские чемпионы. В Пхенчхане они обыграли нас 3:0.

— Но здесь, в Копенгагене, что у России, что у Чехии составы мощнее, чем были на Олимпиаде?

— Безусловно. И наша команда в этом варианте мне нравится гораздо больше. Она моложе, она быстрее, она интереснее. Нечас классный парень, Пастрняк с Крейчи, еще несколько отличных ребят, которых в Пхенчхане не было. Честно говоря, для меня этот чемпионат мира куда интереснее, чем была Олимпиада. Да и для болельщиков, наверное, так же. Собрались более сильные команды. Почему у Германии такие проблемы? Потому что на этом турнире намного больше серьезных хоккеистов. Хоккеистов, выступающих в НХЛ.

— Вроде и выше уровень, а сколько разгромов. Россия в первых трех матчах забила 20 и ничего не пропустила.

— Мы довольно широко обсуждаем это в Чехии. На определенном этапе вроде бы команды условно второго эшелона подтянулись, вроде их трудно обыгрывать, а на самом деле, как сейчас можно наблюдать, — разрыв-то по-прежнему велик между топ-6 и всеми остальными. И не уменьшается. Ну, если только Швейцарию можно брать в расчет. А так — сплошные разгромы.

— Может быть, стоит уменьшить количество команд на чемпионате мира?

— 16 команд — это точно слишком много. Нужно 14 или даже 12. Смотришь на Корею — они пока совсем не тянут этот уровень. Я бы сократил до 14. Посмотрел, как это скажется. А потом решал, нужно ли сокращать еще.

— По-вашему, почему против России в воротах будет играть Давид Риттих, а не экс-вратарь «Трактора» Павел Францоуз? Они оба неубедительно проводят турнир.

— Неубедительно, но Францоуз все равно отличный вратарь. И он наш безусловный первый номер. Но тренеры хотят ротировать вратарей на этом турнире. Чтобы они были более свежими.

— Сможет ли Францоуз, который на днях подписал контракт с «Колорадо», подвинуть Семена Варламова в споре за роль первого номера «Эвеланш»?

— Шанс у него такой точно будет. Все зависит от того, насколько прочны позиции Варламова. Я очень хорошо знаю Павла. Мы познакомились, когда он только начинал карьеру в «Литвинове». Он очень целеустремленный. Очень техничный. Мне нравится, как он относится к делу. Нравится его подход. Если шанс ему дадут — возможно, он и переиграет Варламова.

— Как вам сборная России?

— Я мало видел, как она играет. Зацепил матч с Белоруссией, в котором Дацюк сделал дубль. Он по-прежнему в порядке. Я хорошо знаю этого паренька, знаю по «Детройту». По нему видно, что он до сих пор невероятен. Просто фантастический игрок. Делающий большие вещи на этом уровне. Там вся тройка хороша (Капризов — Дацюк — Дадонов. — Прим. «СЭ»). Красиво играет. Все трое индивидуально сильные. Но все-таки надо понимать, что это белорусы. С чехами и шведами им будет намного-намного сложнее. Вот и посмотрим, чего они стоят.

— Йозеф Яндач заявил, что попытается закрыть тройку Дацюка при помощи тройки Плеканеца. Удастся ли это Томашу с партнерами?

— Ха-ха. Это будет очень сложно сделать. Даже Плеканецу, который прекрасно обороняется. Без помощи вратаря он не справится. Они все равно будут создавать моменты. Свои 3−4 точно создадут. Их невозможно полностью закрыть. Или остановить. Можно только притормозить. И тут уже будет зависеть от вратаря — поможет ли он. Но Плеканец — это лучший вариант в данной ситуации.

— Как вам Василий Кошечкин?

— Видел его на Олимпиаде. Там он хорошо сыграл. Он большой парень. Он просто за счет габаритов перекрывает большую часть ворот. Сочетая это с очень хорошей работой ног. Действительно хорошей, учитывая его размеры. Но я все равно поставил бы Францоуза выше Кошечкина. По мне Павел — лучше. У Кошечкина еще есть проблема с контролем отскоков. Иногда он дает вторые шансы нападающим. Правда, поскольку он большой парень — серьезных преимуществ этим нападающим это не дает. Он отбивает перед собой, но найди попробуй «дырку». Но в любом случае нашей команде стоит этим пользоваться. Он же дает такие шансы. Чем больше этих вторых шансов будет — тем лучше для нас. Несмотря на то, что когда он на коленях — бросать почти некуда.

— Францоуза не будет. Россия победит?

— Россия фаворит, но только потому, что Крейчи и Пастрняк будут не в лучшем состоянии. Они только прилетели. Одну тренировку только успеют провести. Если мы еще раз встретимся на турнире, а эти двое уже будут в норме к тому времени, то у нас будет хороший шанс вас обыграть.
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