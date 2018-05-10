«Наш вратарь лучше Кошечкина». Гашек — о России, Дацюке и сокращении команд на чемпионате мира
Сегодня сборная России проведет четвертый матч на чемпионате мира — против Чехии. Перед игрой с одной из сильнейших европейских команд спецкор «СЭ» поговорил с легендой чешского хоккея, знаменитым вратарем, который четырежды завоевывал медали первенств планеты (но ни разу — золотые).
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— Для сборной России
— Я очень жду появления звезд «Бостона» Давида Крейчи и Давида Пастрняка в составе сборной Чехии. Насколько я знаю, они будут играть против России. Но вполне понятно, что на 100 процентов готовы не будут после долгого изнурительного перелета. Первая игра на турнире — да еще и с таким соперником. Но все равно я очень и очень рад, что эти ребята из «Бостона» к нам присоединятся. Они способны преобразить команду.
Россия фаворит. Никаких сомнений. Они мощно стартовали, да и вообще — олимпийские чемпионы. В Пхенчхане они обыграли нас 3:0.
— Но здесь, в Копенгагене, что у России, что у Чехии составы мощнее, чем были на Олимпиаде?
— Безусловно. И наша команда в этом варианте мне нравится гораздо больше. Она моложе, она быстрее, она интереснее. Нечас классный парень, Пастрняк с Крейчи, еще несколько отличных ребят, которых в Пхенчхане не было. Честно говоря, для меня этот чемпионат мира куда интереснее, чем была Олимпиада. Да и для болельщиков, наверное, так же. Собрались более сильные команды. Почему у Германии такие проблемы? Потому что на этом турнире намного больше серьезных хоккеистов. Хоккеистов, выступающих в НХЛ.
— Вроде и выше уровень, а сколько разгромов. Россия в первых трех матчах забила 20 и ничего не пропустила.
— Мы довольно широко обсуждаем это в Чехии. На определенном этапе вроде бы команды условно второго эшелона подтянулись, вроде их трудно обыгрывать, а на самом деле, как сейчас можно наблюдать, —
— Может быть, стоит уменьшить количество команд на чемпионате мира?
— 16 команд — это точно слишком много. Нужно 14 или даже 12. Смотришь на Корею — они пока совсем не тянут этот уровень. Я бы сократил до 14. Посмотрел, как это скажется. А потом решал, нужно ли сокращать еще.
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— Неубедительно, но Францоуз все равно отличный вратарь. И он наш безусловный первый номер. Но тренеры хотят ротировать вратарей на этом турнире. Чтобы они были более свежими.
— Сможет ли Францоуз, который на днях подписал контракт с «Колорадо», подвинуть Семена Варламова в споре за роль первого номера «Эвеланш»?
— Шанс у него такой точно будет. Все зависит от того, насколько прочны позиции Варламова. Я очень хорошо знаю Павла. Мы познакомились, когда он только начинал карьеру в «Литвинове». Он очень целеустремленный. Очень техничный. Мне нравится, как он относится к делу. Нравится его подход. Если шанс ему дадут — возможно, он и переиграет Варламова.
— Как вам сборная России?
— Я мало видел, как она играет. Зацепил матч с Белоруссией, в котором Дацюк сделал дубль. Он
— Йозеф Яндач заявил, что попытается закрыть тройку Дацюка при помощи тройки Плеканеца. Удастся ли это Томашу с партнерами?
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— Как вам Василий Кошечкин?
— Видел его на Олимпиаде. Там он хорошо сыграл. Он большой парень. Он просто за счет габаритов перекрывает большую часть ворот. Сочетая это с очень хорошей работой ног. Действительно хорошей, учитывая его размеры. Но я все равно поставил бы Францоуза выше Кошечкина. По мне Павел — лучше. У Кошечкина еще есть проблема с контролем отскоков. Иногда он дает вторые шансы нападающим. Правда, поскольку он большой парень — серьезных преимуществ этим нападающим это не дает. Он отбивает перед собой, но найди попробуй «дырку». Но в любом случае нашей команде стоит этим пользоваться. Он же дает такие шансы. Чем больше этих вторых шансов будет — тем лучше для нас. Несмотря на то, что когда он на коленях — бросать почти некуда.
— Францоуза не будет. Россия победит?
— Россия фаворит, но только потому, что Крейчи и Пастрняк будут не в лучшем состоянии. Они только прилетели. Одну тренировку только успеют провести. Если мы еще раз встретимся на турнире, а эти двое уже будут в норме к тому времени, то у нас будет хороший шанс вас обыграть.
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