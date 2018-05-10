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— Для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира — впереди сборная Чехии.

— Я очень жду появления звезд «Бостона» Давида Крейчи и Давида Пастрняка в составе сборной Чехии. Насколько я знаю, они будут играть против России. Но вполне понятно, что на 100 процентов готовы не будут после долгого изнурительного перелета. Первая игра на турнире — да еще и с таким соперником. Но все равно я очень и очень рад, что эти ребята из «Бостона» к нам присоединятся. Они способны преобразить команду.

Россия фаворит. Никаких сомнений. Они мощно стартовали, да и вообще — олимпийские чемпионы. В Пхенчхане они обыграли нас 3:0.

— Но здесь, в Копенгагене, что у России, что у Чехии составы мощнее, чем были на Олимпиаде?

— Безусловно. И наша команда в этом варианте мне нравится гораздо больше. Она моложе, она быстрее, она интереснее. Нечас классный парень, Пастрняк с Крейчи, еще несколько отличных ребят, которых в Пхенчхане не было. Честно говоря, для меня этот чемпионат мира куда интереснее, чем была Олимпиада. Да и для болельщиков, наверное, так же. Собрались более сильные команды. Почему у Германии такие проблемы? Потому что на этом турнире намного больше серьезных хоккеистов. Хоккеистов, выступающих в НХЛ.

— Вроде и выше уровень, а сколько разгромов. Россия в первых трех матчах забила 20 и ничего не пропустила.

— Мы довольно широко обсуждаем это в Чехии. На определенном этапе вроде бы команды условно второго эшелона подтянулись, вроде их трудно обыгрывать, а на самом деле, как сейчас можно наблюдать, — разрыв-то по-прежнему велик между топ-6 и всеми остальными. И не уменьшается. Ну, если только Швейцарию можно брать в расчет. А так — сплошные разгромы.

— Может быть, стоит уменьшить количество команд на чемпионате мира?

— 16 команд — это точно слишком много. Нужно 14 или даже 12. Смотришь на Корею — они пока совсем не тянут этот уровень. Я бы сократил до 14. Посмотрел, как это скажется. А потом решал, нужно ли сокращать еще.

— По-вашему, почему против России в воротах будет играть Давид Риттих, а не экс-вратарь «Трактора» Павел Францоуз? Они оба неубедительно проводят турнир.

— Неубедительно, но Францоуз все равно отличный вратарь. И он наш безусловный первый номер. Но тренеры хотят ротировать вратарей на этом турнире. Чтобы они были более свежими.

— Сможет ли Францоуз, который на днях подписал контракт с «Колорадо», подвинуть Семена Варламова в споре за роль первого номера «Эвеланш»?

— Шанс у него такой точно будет. Все зависит от того, насколько прочны позиции Варламова. Я очень хорошо знаю Павла. Мы познакомились, когда он только начинал карьеру в «Литвинове». Он очень целеустремленный. Очень техничный. Мне нравится, как он относится к делу. Нравится его подход. Если шанс ему дадут — возможно, он и переиграет Варламова.

— Как вам сборная России?

— Я мало видел, как она играет. Зацепил матч с Белоруссией, в котором Дацюк сделал дубль. Он по-прежнему в порядке. Я хорошо знаю этого паренька, знаю по «Детройту». По нему видно, что он до сих пор невероятен. Просто фантастический игрок. Делающий большие вещи на этом уровне. Там вся тройка хороша (Капризов — Дацюк — Дадонов. — Прим. «СЭ»). Красиво играет. Все трое индивидуально сильные. Но все-таки надо понимать, что это белорусы. С чехами и шведами им будет намного-намного сложнее. Вот и посмотрим, чего они стоят.

— Йозеф Яндач заявил, что попытается закрыть тройку Дацюка при помощи тройки Плеканеца. Удастся ли это Томашу с партнерами?

— Ха-ха. Это будет очень сложно сделать. Даже Плеканецу, который прекрасно обороняется. Без помощи вратаря он не справится. Они все равно будут создавать моменты. Свои 3−4 точно создадут. Их невозможно полностью закрыть. Или остановить. Можно только притормозить. И тут уже будет зависеть от вратаря — поможет ли он. Но Плеканец — это лучший вариант в данной ситуации.

— Как вам Василий Кошечкин?

— Видел его на Олимпиаде. Там он хорошо сыграл. Он большой парень. Он просто за счет габаритов перекрывает большую часть ворот. Сочетая это с очень хорошей работой ног. Действительно хорошей, учитывая его размеры. Но я все равно поставил бы Францоуза выше Кошечкина. По мне Павел — лучше. У Кошечкина еще есть проблема с контролем отскоков. Иногда он дает вторые шансы нападающим. Правда, поскольку он большой парень — серьезных преимуществ этим нападающим это не дает. Он отбивает перед собой, но найди попробуй «дырку». Но в любом случае нашей команде стоит этим пользоваться. Он же дает такие шансы. Чем больше этих вторых шансов будет — тем лучше для нас. Несмотря на то, что когда он на коленях — бросать почти некуда.

— Францоуза не будет. Россия победит?

— Россия фаворит, но только потому, что Крейчи и Пастрняк будут не в лучшем состоянии. Они только прилетели. Одну тренировку только успеют провести. Если мы еще раз встретимся на турнире, а эти двое уже будут в норме к тому времени, то у нас будет хороший шанс вас обыграть.