Сборная Дании нанесла поражение Финляндии в матче чемпионате мира-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался США
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33416056/
10 мая 2018, 0:00 | Чемпионат.com

Сборная Дании нанесла поражение Финляндии в матче чемпионате мира-2018

Сборная Дании выиграла матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в её стране.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2018

Во встрече группы B в Херинге хозяева турнира переиграли команду Финляндии со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

Для датчан эта победа стала второй на турнире в четырёх матчах. Финны потерпели первое поражение на нынешнем чемпионате мира.

Заброшенными шайбами в составе финнов отметились Себастьян Ахо и Микаэль Гранлунд. Датчанам победу принесли точные броски Франса Нильсена, Оливера Бьёркстранда и Никласа Хардта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
9 Мая, 21:15 Зрители 10800 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Финляндия 2:3
(0:0, 1:2, 1:1)
Дания
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Янне Карлссон
Вратари
Вилле Хуссо 58:10 (В. Хуссо 58:18-58:32) Фредерик Андерсен
1-й период
Даниэль Нильсен 08:29
15:40 Микко Рантанен
2-й период
22:47 Саку Мяеналанен
22:47 Саку Мяеналанен
Никлас Йенсен 22:47
Фредерик Сторм 27:08
31:15 Сакари Маннинен
Франс Нильсен (Й.Б. Йенсен, Мик. Бедкер) 32:28
Йеспер Йенсен 33:47
34:33 Себастьян Ахо (Т. Терявяйнен, Мик. Гранлунд)
Оливер Бьоркстранд (О. Лауридсен, Мик. Бедкер) 37:10
3-й период
Стефан Лассен 51:42
55:50 Микаэль Гранлунд (М. Койвисто, М. Нутиваара)
57:28 Теуво Терявяйнен
Никлас Хардт (Мик. Бедкер, Ф. Нильсен) 58:01
58:18 Теуво Терявяйнен
Статистика
12 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Тимоти Майер (США)
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

«Наш вратарь лучше Кошечкина». Гашек — о России, Дацюке и сокращении команд на чемпионате мира

«Наш вратарь лучше Кошечкина». Гашек — о России, Дацюке и сокращении команд на чемпионате мира

Сегодня сборная России проведет четвертый матч на чемпионате мира — против Чехии. Перед игрой с одной из сильнейших европейских команд спецкор «СЭ» поговорил с легендой чешского хоккея, знаменитым вратарем, который четырежды завоевывал медали первенств планеты (но ни разу — золотые).
Еще 7 новостей   Все новости

Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем

Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой

Каррера: слова Манчини о нехватке игроков? Я не буду ныть

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита»! Огненное выступление Манчини
Викторина
Какое нарушение главный судья обозначает ударом кулаком одной руки о ладонь противоположной перед грудью?