Сборная Дании нанесла поражение Финляндии в матче чемпионате мира-2018
Сборная Дании выиграла матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в её стране.
Во встрече группы B в Херинге хозяева турнира переиграли команду Финляндии со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).
Для датчан эта победа стала второй на турнире в четырёх матчах. Финны потерпели первое поражение на нынешнем чемпионате мира.
Заброшенными шайбами в составе финнов отметились Себастьян Ахо и Микаэль Гранлунд. Датчанам победу принесли точные броски Франса Нильсена, Оливера Бьёркстранда и Никласа Хардта.
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|9 Мая, 21:15
|Зрители 10800
|Групповой этап: Группа B
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Главные тренеры
|Лаури Марьямяки
|Янне Карлссон
Вратари
|Вилле Хуссо 58:10 (В. Хуссо 58:18-58:32)
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|Даниэль Нильсен
|08:29
|15:40
|Микко Рантанен
|2-й период
|22:47
|Саку Мяеналанен
|22:47
|Саку Мяеналанен
|Никлас Йенсен
|22:47
|Фредерик Сторм
|27:08
|31:15
|Сакари Маннинен
|Франс Нильсен (Й.Б. Йенсен, Мик. Бедкер)
|32:28
|Йеспер Йенсен
|33:47
|34:33
|Себастьян Ахо (Т. Терявяйнен, Мик. Гранлунд)
|Оливер Бьоркстранд (О. Лауридсен, Мик. Бедкер)
|37:10
|3-й период
|Стефан Лассен
|51:42
|55:50
|Микаэль Гранлунд (М. Койвисто, М. Нутиваара)
|57:28
|Теуво Терявяйнен
|Никлас Хардт (Мик. Бедкер, Ф. Нильсен)
|58:01
|58:18
|Теуво Терявяйнен
Статистика
|12
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол