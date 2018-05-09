Сборная Швеции разгромила команду Австрии и вышла на первое место в группе ЧМ по хоккею
КОПЕНГАГЕН, 9 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 7:0 одержала победу над командой Австрии в матче группы А предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча прошла на «Роял-Арене» в Копенгагене.
В составе победителей дубль оформил Рикард Ракелль (23-я и 29-я минуты). Также заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе (10), Маттиас Янмарк (18), Густав Нюквист (30), Мика Зибанежад (48) и Магнус Пааярви (54).
При этом разница заброшенных и пропущенных шайб у сборной России (20:0) лучше, чем у шведов, несмотря на то, что российская команда провела на одну встречу меньше. Сборная Австрии имеет в своем активе одно очко и занимает седьмое место в группе.
В следующем матче 12 мая сборная Швеции сыграет с командой Словакии. Австрийцы в тот же день встретятся с белорусами.
На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|Рикард Гренборг
|Роджер Бадер
|Андерс Нильссон
|Давид Мадленер
|1-й период
|Доминик Цвергер
|08:49
|09:47
|Адриан Кемпе (Х. Линдхольм)
|Александр Раухенвальд
|13:58
|17:11
|Маттиас Янмарк (Р. Ракелль)
|2-й период
|Мануэль Ганаль
|21:14
|22:42
|Рикард Ракелль (М. Зибанежад, М. Янмарк)
|28:53
|Рикард Ракелль
|29:17
|Густав Нюквист (А. Кемпе)
|33:48
|Адриан Кемпе
|3-й период
|47:50
|Мика Зибанежад (М. Янмарк, Л. Андерссон)
|48:19
|Рикард Ракелль
|53:59
|Магнус Пяйярви-Свенссон (Ю. Ларссон)
|Клеменс Унтервегер
|55:08
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол