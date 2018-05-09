Сборная Швеции разгромила команду Австрии и вышла на первое место в группе ЧМ по хоккею

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В составе победителей дубль оформил Рикард Ракелль (23-я и 29-я минуты). Также заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе (10), Маттиас Янмарк (18), Густав Нюквист (30), Мика Зибанежад (48) и Магнус Пааярви (54).

При этом разница заброшенных и пропущенных шайб у сборной России (20:0) лучше, чем у шведов, несмотря на то, что российская команда провела на одну встречу меньше. Сборная Австрии имеет в своем активе одно очко и занимает седьмое место в группе.

В следующем матче 12 мая сборная Швеции сыграет с командой Словакии. Австрийцы в тот же день встретятся с белорусами.

На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.