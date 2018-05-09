Сборная Швеции разгромила команду Австрии и вышла на первое место в группе ЧМ по хоккею

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался США
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33416024/
9 мая 2018, 23:50 | ТАСС

Сборная Швеции разгромила команду Австрии и вышла на первое место в группе ЧМ по хоккею

КОПЕНГАГЕН, 9 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 7:0 одержала победу над командой Австрии в матче группы А предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча прошла на «Роял-Арене» в Копенгагене.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

В составе победителей дубль оформил Рикард Ракелль (23-я и 29-я минуты). Также заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе (10), Маттиас Янмарк (18), Густав Нюквист (30), Мика Зибанежад (48) и Магнус Пааярви (54).

При этом разница заброшенных и пропущенных шайб у сборной России (20:0) лучше, чем у шведов, несмотря на то, что российская команда провела на одну встречу меньше. Сборная Австрии имеет в своем активе одно очко и занимает седьмое место в группе.

В следующем матче 12 мая сборная Швеции сыграет с командой Словакии. Австрийцы в тот же день встретятся с белорусами.

На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
9 Мая, 21:15 Зрители 8547 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Швеция 7:0
(2:0, 3:0, 2:0)
Австрия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Роджер Бадер
Вратари
Андерс Нильссон Давид Мадленер
1-й период
Доминик Цвергер 08:49
09:47 Адриан Кемпе (Х. Линдхольм)
Александр Раухенвальд 13:58
17:11 Маттиас Янмарк (Р. Ракелль)
2-й период
Мануэль Ганаль 21:14
22:42 Рикард Ракелль (М. Зибанежад, М. Янмарк)
28:53 Рикард Ракелль
29:17 Густав Нюквист (А. Кемпе)
33:48 Адриан Кемпе
3-й период
47:50 Мика Зибанежад (М. Янмарк, Л. Андерссон)
48:19 Рикард Ракелль
53:59 Магнус Пяйярви-Свенссон (Ю. Ларссон)
Клеменс Унтервегер 55:08
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

«Наш вратарь лучше Кошечкина». Гашек — о России, Дацюке и сокращении команд на чемпионате мира

«Наш вратарь лучше Кошечкина». Гашек — о России, Дацюке и сокращении команд на чемпионате мира

Сегодня сборная России проведет четвертый матч на чемпионате мира — против Чехии. Перед игрой с одной из сильнейших европейских команд спецкор «СЭ» поговорил с легендой чешского хоккея, знаменитым вратарем, который четырежды завоевывал медали первенств планеты (но ни разу — золотые).
Еще 7 новостей   Все новости

Медведевой ничего не поможет: Костомаров "хоронит" карьеру фигуристки

Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку

Женскую сборную Украины по биатлону возглавит российский тренер

Состояние бывшего игрока "Зенита" Риксена ухудшилось
Викторина
Какое нарушение главный судья обозначает ударом кулаком одной руки о ладонь противоположной перед грудью?