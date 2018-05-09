Форвард «Питтсбурга» Хёрнквист может сыграть за Швецию в матче с Россией

Один из тренеров шведской национальной команды, Юхан Гарпенлов, заявил изданию Expressen, что Хёрнквист позитивно отнёсся к вызову в сборную. Окончательное решение об участии и сроках прибытия нападающего «Пингвинз» будет принято в конце текущей недели. Таким образом, высока вероятность, что он сыграет в матче со сборной России.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Хёрнквист сыграл в 70 матчах, записав на свой счёт 49 (29+20) результативных баллов. В плей-офф Патрик принял участие в 10 встречах и набрал 11 (5+6) очков.