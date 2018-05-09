Форвард «Питтсбурга» Хёрнквист может сыграть за Швецию в матче с Россией
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнкивст может принять участие в матче сборной Швеции с командой России, который состоится 15 мая.
Один из тренеров шведской национальной команды, Юхан Гарпенлов, заявил изданию Expressen, что Хёрнквист позитивно отнёсся к вызову в сборную. Окончательное решение об участии и сроках прибытия нападающего «Пингвинз» будет принято в конце текущей недели. Таким образом, высока вероятность, что он сыграет в матче со сборной России.
В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Хёрнквист сыграл в 70 матчах, записав на свой счёт 49 (29+20) результативных баллов. В
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