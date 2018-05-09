Бьоркстранд: ЧМ-2018 по хоккею проходит в моём родном городе, потрясающе

«Мы не могли себе представить, что чемпионат мира по хоккею однажды пройдёт здесь, в Херинге, это потрясающе. Надеюсь, мы сможем добыть несколько побед для фанатов, которые приходят нас поддержать. Было трудно играть с США и Канадой, обе — очень хорошие команды. На чемпионате мира-2018 много хоккеистов из НХЛ? Да, на самом деле, весёлый турнир, вы играете против парней, которых уже хорошо знаете», — приводит слова Бьоркстранда официальный сайт ИИХФ.