«Из НХЛ никого не рассматриваем». Россия определилась с заявкой на ЧМ-2018

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9 мая для сборной России получилось насыщенным. Сперва коллектив Ильи Воробьёва вместе со всей делегацией принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам на территории датского кладбища «Биспебьерг».

В церемонии также участвовали посол РФ в Дании Михаил Ванин, военный атташе посольства РФ в Дании Игорь Колодин, ветеран Великой Отечественной Войны — Семён Штипельман, а также ветераны датского сопротивления.

Во время мероприятия прозвучали гимны России и Дании, с речью выступили военный атташе посольства РФ и посол страны в Дании. После минуты молчания участники церемонии возложили венок и цветы к памятнику и могилам советским войнам.

— Всех с праздником Победы. Это мероприятие важно для нас, для ребят. Мы чтим память дедов и прадедов, показываем, как это важно. Для нас это и мотивация тоже. Это праздник гордости за страну, — сказал после мероприятия исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв.

Владимир Юрзинов-старший не смог сдержать слёз.

— Многие ещё не понимают значения матчей в это время — 8 и 9 мая. Мы всегда готовились к этим матчам, сами накручивали себя, была серьёзная подготовка. Это и праздник, и испытание. Хорошо, что продолжают традиции, — сказал Юрзинов.

Сразу после церемонии возложения цветов команда отправилась обратно в отель, а затем провела запланированную тренировку на запасном катке вблизи «Роял-Арены».

В ней принял участие форвард Никита Гусев, впервые после болезни вышедший на лёд вместе с основным составом. Помимо Гусева, в сборной внесли в заявку форварда Никиту Сошникова и вратаря Илью Сорокина.

— Состояние у Гусева нормальное, лучше. У него первая тренировка со всеми, до этого он тренировался с неиграющим составом. Его состояние даёт положительный результата в плане того, что мы его заявляем. Завтра будем принимать решение по игре. Пока тяжело говорить, в каком сочетании его вижу. Посмотрим. Ещё раз

говорю, мы дозаявили трёх игроков — Сорокин, Сошников и Гусев. Пока решили оставить одно место в заявке. Будем ли выбирать между Бывальцевым и Береглазовым? Будем смотреть. Рано об этом говорить, давайте сконцентрируемся на этих игроках, — заявил старший тренер сборной Алексей Жамнов.

Также тренер и по совместительству главный скаут сборной сказал, что из НХЛ в национальной команде никого не ждут. Не приедет в Данию защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин, если «хищники» проиграют серию «Виннипегу».

— Емелина в случае вылета «Нэшвилла» не рассматривали. Мы сейчас из НХЛ вообще никого не рассматриваем, — сказал Жамнов.

Вывели к прессе и двух заявленных игроков — Сошникова и Сорокина.

— Физическое состояние у меня хорошее, занимаюсь, полностью готов. Дать сыграть или заявить на матч мне не обещали. Я делаю всё, что от меня зависит, а там что будет, то будет. Чехи — хорошая, организованная команда, предстоит серьёзная проверка. Из игр других команд видел американцев с канадцами. Составы у них очень приличные. Сложно ли вратарю играть против такой команды, как Чехия? Мне в ЦСКА привычно, против нас все играют вторым номером. Вчера были в парке аттракционов, но я не катался. Вестибулярный аппарат у меня такой, что хоть в космос готов лететь, — сказал голкипер Илья Сорокин.

Никиту Сошникова начали расспрашивать про НХЛ, но он предпочёл сконцентрироваться на чемпионате мира, заявив, что окончательного решения о том, возвращаться ли в Россию, пока не принял.

— Мне говорили: «Тренируйся, работай, готовься. Мы не знаем, кого заявим». Так что решение принималось в последний момент. Всё, что я мог делать, — тренироваться и быть готовым. Духом не падал, что падать. Сыграю или нет — это вопрос к тренерам, мне ничего не обещали. Думаю, пока меня рассматривают как 15-го нападающего.

Настрой у меня боевой. Мы тренировались, но, конечно, игровая практика — это совсем другое. Пока у нас не было соперников с нашим уровнем игры, с чехами будет интересный матч. Можно сказать, что я сразу попал под танки, но это не так. Впереди боевые игры, думаю, они будут шайба в шайбу, до первой ошибки, — отметил Сошников.

Теперь интересно, в каких сочетаниях сборная России выйдет на важный матч с командой Чехии, запланированный на 10 мая. Состав соперника усилят два форварда «Бостона» — Давид Пастрняк и Давид Крейчи, но вряд ли оба успеют сыграть с россиянами. Им лететь из Америки, нужна акклиматизация и тренировка в новых условиях. Оба хоккеиста провели мощный сезон и будут играть в первом звене команды Йозефа Яндача.

В свою очередь россияне с заявкой почти определились, в ней осталось лишь одно свободное место. Поэтому практически все свои резервы сборная России использовала и будет рассчитывать, как любят повторять в тренерском штабе, только на тех, кто находится здесь. Без оглядки на НХЛ.