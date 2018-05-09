Тренер сборной Беларуси: У нас все держат в голове матч с Австрией

«За такой короткий срок сложно что-то поменять в игре. Обратили внимание на игру в обороне, это дало плоды. В первом периоде создавали хорошие моменты в атаке, но получили обидные голы, которых не должно было быть. Ребята хотели добиться победы, был эмоциональный заряд, у нас у всех сегодня великий праздник. Больших претензий предъявить ребятам не можем, сказалось высокое индивидуальное мастерство швейцарских хоккеистов в эпизодах с заброшенными шайбами.



На смену главного тренера больше реагирует пресса, так получилось в нашей команде. Все держат в голове матч со сборной Австрии, но чтобы команда двигалась вперёд, она должна готовиться к каждой игре. Каждый матч — это шаг вперёд, возможность поправить какие-то моменты в игре. Говорить, что не надо играть с чехами, а думать только об австрийцах, неправильно. Мы готовимся к следующему матчу.



С вратарями такая ситуация, что у нас нет ярко выраженного первого номера. Смотрим, как ребята выглядят на данный момент, и надеемся, что каждый из них в определённом матче покажет свою лучшую игру», — передаёт слова Пушкова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.