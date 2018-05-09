«Нас бросили под танки? Это не так!» Что думают о турнире новобранцы сборной

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СОШНИКОВ: ВЗДЫХАТЬ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ РАНО

— Решение по игрокам, которые попадут в заявку принималось в последний момент, а мне пока приходилось только тренироваться и ждать, — философски рассудил нападающий Никита Сошников.

— Не падали духом?

— Ну вот еще. Чего мне падать-то?

— Но сейчас вздохнули с облегчением?

— Давайте уже после чемпионата вздохнем. С облегчением. А пока рановато еще вздыхать.

— Тренеры вам уже пообещали, что против чехов дадут сыграть?

— Никто мне ничего не обещал. Это к тренерам вопросы. Я ничего не знаю.

— А сами чувствуете, в какое звено, скорее всего, попадете?

— Думаю, что если и попаду в заявку на матч, то буду выходить на лед 13-м нападающим. Пока так.

— У вас лично на турнир какой настрой?

— Максимально боевой. Я же тренировался и катался вместе с командой. Но с другой стороны не провел ни одного матча. А игровая практика — это немного другое.

— Три матча вы наблюдали за сборной России со стороны. Что скажете?

— Со статистикой отлично, она все показывает. Но, как я считаю, серьезных соперников у нас пока не было. Нашего уровня хоккея. Так что завтра будет интересный матч. Хорошая проверка.

— То, что вас заявили перед матчами с сильными соперниками не проблема?

— Можно сказать: нас сразу бросили под танки… Но это не так. Надо просто готовится к этим играм. Думаю, они будут куда более боевые, до первой ошибки. Одна шайба будет все решать.

— С форвардом Чехии Дмитрием Яшкиным, с которым вы вместе играете за «Сент-Луис» не общались перед матчем?

— Нет, я с ним последний раз в Чехии общался. В Копенгагене не встречались.

— В целом, что скажете о чехах?

— Что ни одной их игры еще не видел. Только хайлайты — как они провоцировали шведов.

— Готовы им ответить тем же оружием?

— Тут надо понимать, что турнир короткий. Если схлопочешь ненужное удаление, это будет удар по команде. Если провоцировать и большинство зарабатывать — это можно. А нервничать и отвечать грубостью не стоит. Лично я этого делать не собираюсь.

— «Сент-Луис» предлагает вам новый контракт?

— Общаемся, но пока ничего не могу сказать. После чемпионата мира будет ясно. Хочу ли остаться в НХЛ? Любой хоккеист там играть хочет. Но надо уметь принимать реальные жизненные обстоятельства. Поэтому решение о своем будущем контракте я буду принимать летом.

СОРОКИН: ГОТОВ ХОТЬ ЗАВТРА В КОСМОС

Для голкипера Ильи Сорокина ситуация была более прозрачной. Не взирая на заявку, вратарь понимал, что против чехов он точно не сыграет. Илья Воробьев заранее объявил, что место в воротах будет доверено Василию Кошечкину. Поэтому после тренировки Илья был абсолютно не напряжен.

— Конечно, я рад, что попал в заявку, — заявил Сорокин. — Физическое состояние хорошее, поддерживаю себя в форме, готов выйти на лед. А то, что завили меня так поздно — ничего страшного. Когда сыграю? Тут никто ничего не обещает. А я просто делаю то, что от меня зависит. Как будет, так и будет.

— Что думаете о чехах?

— Это будет для нас очень серьезное испытание. У них сильная команда. Кто еще понравился? Канадцы с американцами. Да вообще тут много интересных соперников.

— Вратарям против чехов играть сложно? С учетом того, что они против наших часто действуют вторым номером.

— Для меня лично — нет. Вы посмотрите на мои матчи в ЦСКА за последние три года. Против армейцев почти все постоянно вторым номером играют. Привычное дело.

— Видим, что вы ролики одели, чтобы до раздевалки доехать. Раньше на них кататься доводилось?

— По Дании — нет. А раньше конечно катался. Но не уверен, что в хоккей на роликах смог бы сыграть.

— Вчера был такой жаркий день. Многие датчане купались. А вы не ходили на пляж рядом с отелем?

— Купаться не рискнул, не было желания. А погода действительно хорошая. Прогулялся и получал удовольствие от солнечных ванн.

— Кирилл Капризов и Никита Нестеров отправились в зоопарк. А вы где были?

— В парке отдыха. Но с горки не катался. Я сюда не на каруселях кататься приехал.

— Там есть крутые аттракционы. У вас с вестибулярным аппаратом все в порядке?

— В космос готов хоть завтра!

— Еда дорогой не показалась?

— Так нас тут кормят. Я в магазине ни разу не был.

— Мы же вас видели с чипсами.

— Это Богдан Киселевич (защитник ЦСКА и сборной России — Прим. Ред.) купил. Проспорил мне.