«Нас бросили под танки? Это не так!» Что думают о турнире новобранцы сборной
Все три дозаявленныхв среду игрока — Гусев, Сошников и Сорокин — отработали тренировку до конца. Однако герой недавней Олимпиады после первого занятия на льду в Копенгагене от интервью отказался, заявив, что будет говорить после сыгранного на чемпионате мира матча. Зато у двух других новобранцев проблем с интервью не было.
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СОШНИКОВ: ВЗДЫХАТЬ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ РАНО
— Решение по игрокам, которые попадут в заявку принималось в последний момент, а мне пока приходилось только тренироваться и ждать, — философски рассудил нападающий Никита Сошников.
— Не падали духом?
— Ну вот еще. Чего мне
— Но сейчас вздохнули с облегчением?
— Давайте уже после чемпионата вздохнем. С облегчением. А пока рановато еще вздыхать.
— Тренеры вам уже пообещали, что против чехов дадут сыграть?
— Никто мне ничего не обещал. Это к тренерам вопросы. Я ничего не знаю.
— А сами чувствуете, в какое звено, скорее всего, попадете?
— Думаю, что если и попаду в заявку на матч, то буду выходить на лед 13-м нападающим. Пока так.
— У вас лично на турнир какой настрой?
— Максимально боевой. Я же тренировался и катался вместе с командой. Но с другой стороны не провел ни одного матча. А игровая практика — это немного другое.
— Три матча вы наблюдали за сборной России со стороны. Что скажете?
— Со статистикой отлично, она все показывает. Но, как я считаю, серьезных соперников у нас пока не было. Нашего уровня хоккея. Так что завтра будет интересный матч. Хорошая проверка.
— То, что вас заявили перед матчами с сильными соперниками не проблема?
— Можно сказать: нас сразу бросили под танки… Но это не так. Надо просто готовится к этим играм. Думаю, они будут куда более боевые, до первой ошибки. Одна шайба будет все решать.
— С форвардом Чехии Дмитрием Яшкиным, с которым вы вместе играете за «Сент-Луис» не общались перед матчем?
— Нет, я с ним последний раз в Чехии общался. В Копенгагене не встречались.
— В целом, что скажете о чехах?
— Что ни одной их игры еще не видел. Только хайлайты — как они провоцировали шведов.
— Готовы им ответить тем же оружием?
— Тут надо понимать, что турнир короткий. Если схлопочешь ненужное удаление, это будет удар по команде. Если провоцировать и большинство зарабатывать — это можно. А нервничать и отвечать грубостью не стоит. Лично я этого делать не собираюсь.
— «Сент-Луис» предлагает вам новый контракт?
— Общаемся, но пока ничего не могу сказать. После чемпионата мира будет ясно. Хочу ли остаться в НХЛ? Любой хоккеист там играть хочет. Но надо уметь принимать реальные жизненные обстоятельства. Поэтому решение о своем будущем контракте я буду принимать летом.
СОРОКИН: ГОТОВ ХОТЬ ЗАВТРА В КОСМОС
Для голкипера Ильи Сорокина ситуация была более прозрачной. Не взирая на заявку, вратарь понимал, что против чехов он точно не сыграет. Илья Воробьев заранее объявил, что место в воротах будет доверено Василию Кошечкину. Поэтому после тренировки Илья был абсолютно не напряжен.
— Конечно, я рад, что попал в заявку, — заявил Сорокин. — Физическое состояние хорошее, поддерживаю себя в форме, готов выйти на лед. А то, что завили меня так поздно — ничего страшного. Когда сыграю? Тут никто ничего не обещает. А я просто делаю то, что от меня зависит. Как будет, так и будет.
— Что думаете о чехах?
— Это будет для нас очень серьезное испытание. У них сильная команда. Кто еще понравился? Канадцы с американцами. Да вообще тут много интересных соперников.
— Вратарям против чехов играть сложно? С учетом того, что они против наших часто действуют вторым номером.
— Для меня лично — нет. Вы посмотрите на мои матчи в ЦСКА за последние три года. Против армейцев почти все постоянно вторым номером играют. Привычное дело.
— Видим, что вы ролики одели, чтобы до раздевалки доехать. Раньше на них кататься доводилось?
— По Дании — нет. А раньше конечно катался. Но не уверен, что в хоккей на роликах смог бы сыграть.
— Вчера был такой жаркий день. Многие датчане купались. А вы не ходили на пляж рядом с отелем?
— Купаться не рискнул, не было желания. А погода действительно хорошая. Прогулялся и получал удовольствие от солнечных ванн.
— Кирилл Капризов и Никита Нестеров отправились в зоопарк. А вы где были?
— В парке отдыха. Но с горки не катался. Я сюда не на каруселях кататься приехал.
— Там есть крутые аттракционы. У вас с вестибулярным аппаратом все в порядке?
— В космос готов хоть завтра!
— Еда дорогой не показалась?
— Так нас тут кормят. Я в магазине ни разу не был.
— Мы же вас видели с чипсами.
— Это Богдан Киселевич (защитник ЦСКА и сборной России — Прим. Ред.) купил. Проспорил мне.
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