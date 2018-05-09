«Нас бросили под танки? Это не так!» Что думают о турнире новобранцы сборной

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
17:15 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33415106/
9 мая 2018, 20:13 | Советский спорт

«Нас бросили под танки? Это не так!» Что думают о турнире новобранцы сборной

Все три дозаявленныхв среду игрока — Гусев, Сошников и Сорокин — отработали тренировку до конца. Однако герой недавней Олимпиады после первого занятия на льду в Копенгагене от интервью отказался, заявив, что будет говорить после сыгранного на чемпионате мира матча. Зато у двух других новобранцев проблем с интервью не было.

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СОШНИКОВ: ВЗДЫХАТЬ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ РАНО

— Решение по игрокам, которые попадут в заявку принималось в последний момент, а мне пока приходилось только тренироваться и ждать, — философски рассудил нападающий Никита Сошников.

— Не падали духом?
— Ну вот еще. Чего мне падать-то?

— Но сейчас вздохнули с облегчением?
— Давайте уже после чемпионата вздохнем. С облегчением. А пока рановато еще вздыхать.

— Тренеры вам уже пообещали, что против чехов дадут сыграть?
— Никто мне ничего не обещал. Это к тренерам вопросы. Я ничего не знаю.

— А сами чувствуете, в какое звено, скорее всего, попадете?
— Думаю, что если и попаду в заявку на матч, то буду выходить на лед 13-м нападающим. Пока так.

— У вас лично на турнир какой настрой?
— Максимально боевой. Я же тренировался и катался вместе с командой. Но с другой стороны не провел ни одного матча. А игровая практика — это немного другое.

— Три матча вы наблюдали за сборной России со стороны. Что скажете?
— Со статистикой отлично, она все показывает. Но, как я считаю, серьезных соперников у нас пока не было. Нашего уровня хоккея. Так что завтра будет интересный матч. Хорошая проверка.

— То, что вас заявили перед матчами с сильными соперниками не проблема?
— Можно сказать: нас сразу бросили под танки… Но это не так. Надо просто готовится к этим играм. Думаю, они будут куда более боевые, до первой ошибки. Одна шайба будет все решать.

— С форвардом Чехии Дмитрием Яшкиным, с которым вы вместе играете за «Сент-Луис» не общались перед матчем?
— Нет, я с ним последний раз в Чехии общался. В Копенгагене не встречались.

— В целом, что скажете о чехах?
— Что ни одной их игры еще не видел. Только хайлайты — как они провоцировали шведов.

— Готовы им ответить тем же оружием?
— Тут надо понимать, что турнир короткий. Если схлопочешь ненужное удаление, это будет удар по команде. Если провоцировать и большинство зарабатывать — это можно. А нервничать и отвечать грубостью не стоит. Лично я этого делать не собираюсь.

— «Сент-Луис» предлагает вам новый контракт?
— Общаемся, но пока ничего не могу сказать. После чемпионата мира будет ясно. Хочу ли остаться в НХЛ? Любой хоккеист там играть хочет. Но надо уметь принимать реальные жизненные обстоятельства. Поэтому решение о своем будущем контракте я буду принимать летом.

СОРОКИН: ГОТОВ ХОТЬ ЗАВТРА В КОСМОС

Для голкипера Ильи Сорокина ситуация была более прозрачной. Не взирая на заявку, вратарь понимал, что против чехов он точно не сыграет. Илья Воробьев заранее объявил, что место в воротах будет доверено Василию Кошечкину. Поэтому после тренировки Илья был абсолютно не напряжен.

— Конечно, я рад, что попал в заявку, — заявил Сорокин. — Физическое состояние хорошее, поддерживаю себя в форме, готов выйти на лед. А то, что завили меня так поздно — ничего страшного. Когда сыграю? Тут никто ничего не обещает. А я просто делаю то, что от меня зависит. Как будет, так и будет.

— Что думаете о чехах?
— Это будет для нас очень серьезное испытание. У них сильная команда. Кто еще понравился? Канадцы с американцами. Да вообще тут много интересных соперников.

— Вратарям против чехов играть сложно? С учетом того, что они против наших часто действуют вторым номером.
— Для меня лично — нет. Вы посмотрите на мои матчи в ЦСКА за последние три года. Против армейцев почти все постоянно вторым номером играют. Привычное дело.

— Видим, что вы ролики одели, чтобы до раздевалки доехать. Раньше на них кататься доводилось?
— По Дании — нет. А раньше конечно катался. Но не уверен, что в хоккей на роликах смог бы сыграть.

— Вчера был такой жаркий день. Многие датчане купались. А вы не ходили на пляж рядом с отелем?
— Купаться не рискнул, не было желания. А погода действительно хорошая. Прогулялся и получал удовольствие от солнечных ванн.

— Кирилл Капризов и Никита Нестеров отправились в зоопарк. А вы где были?
— В парке отдыха. Но с горки не катался. Я сюда не на каруселях кататься приехал.

— Там есть крутые аттракционы. У вас с вестибулярным аппаратом все в порядке?
— В космос готов хоть завтра!

— Еда дорогой не показалась?
— Так нас тут кормят. Я в магазине ни разу не был.

— Мы же вас видели с чипсами.
— Это Богдан Киселевич (защитник ЦСКА и сборной России — Прим. Ред.) купил. Проспорил мне.
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