Фетисов: У России хороший старт на ЧМ-2018, играли со страстью победителей ОИ

Все три дозаявленныхв среду игрока — Гусев, Сошников и Сорокин — отработали тренировку до конца. Однако герой недавней Олимпиады после первого занятия на льду в Копенгагене от интервью отказался, заявив, что будет говорить после сыгранного на чемпионате мира матча. Зато у двух других новобранцев проблем с интервью не было.