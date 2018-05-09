ЧМ-2018: Германия одержала первую победу на турнире, разгромив Южную Корею
Сборная Германии выиграла первый матч на чемпионате мира по хоккею — 2018.
Подопечные Марко Штурма разгромили соперников из Южной Кореи со счётом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1).
До этого немцы проиграли во всех трёх матчах. Корейцы с учётом сегодняшнего поражения проиграли уже четыре встречи кряду.
Дублем в составе сборной Германии отметился Ясин Эхлиз, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Леон Драйзайтль, Патрик Хагер, Фредерик Тиффельс и Янник Зайденберг. Южнокорейские хоккеисты ответили точным броском Брока Радунске.
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|9 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа B
|Jyske Bank Boxen
|Германия
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6:1
(1:0, 3:0, 2:1)
|Южная Корея
Главные тренеры
|Марко Штурм
|Пэк Джим
Вратари
|Никлас Тройтле
|Мэтт Далтон
|1-й период
|Пак У Сан
|09:54
|10:02
|Леон Драйзайтль (М. Плахта, Я. Зайденберг)
|Брайан Янг
|15:49
|17:39
|Патрик Хагер
|19:38
|2-й период
|20:41
|Ясин Элиц (М. Плахта, Я. Зайденберг)
|Брок Радунске
|27:07
|29:27
|Патрик Хагер (Л. Драйзайтль, К. Хольцер)
|34:42
|Фредерик Тиффельс (М. Михелис)
|О Хен Хо
|37:24
|3-й период
|41:51
|Йонас Мюллер
|41:51
|Йонас Мюллер
|48:37
|Ясин Элиц (Д. Кахун, Л. Драйзайтль)
|49:29
|Корбиниан Хольцер
|49:29
|Корбиниан Хольцер
|Майкл Свифт
|49:29
|Майкл Свифт
|49:29
|Брок Радунске
|52:13
|52:33
|Янник Зайденберг (М. Плахта)
|56:57
|Мануэль Видерер
|Ким Сан Ук (Ан Джин Хви)
|57:01
|Ким Сан Ук
|58:18
Статистика
|28
|Штрафное время
|18
|7
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол