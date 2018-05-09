Сборная Беларуси проиграла четвёртый матч кряду на ЧМ-2018, уступив Швейцарии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
17:15 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33415028/
9 мая 2018, 20:00 | Чемпионат.com

Сборная Беларуси проиграла четвёртый матч кряду на ЧМ-2018, уступив Швейцарии

Сборная Беларуси проиграла четвёртый матч подряд на чемпионате мира по хоккею — 2018.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

В матче группы А команда уступила соперникам из Швейцарии со счётом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2).

Сегодняшняя встреча была для белорусов первой под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Пушкова, который сменил на этой позиции уволенного по ходу турнира Дэвида Льюиса.
Дублем в составе сборной Швейцарии отметился Йоэль Вермин. Ещё по одной заброшенной шайбе оформили Свен Андригетто, Энцо Корви и Тимо Майер. Белорусы ответили точными бросками Джеффа Плэтта и Александра Павловича.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
9 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Швейцария 5:2
(2:2, 1:0, 2:0)
Беларусь
Главные тренеры
Патрик Фишер Сергей Пушков
Вратари
Рето Берра Михаил Карнаухов
1-й период
01:37 Джоэль Вермин (Н. Нидеррайтер, Р. Унтерзандер)
Владимир Денисов 02:19
Джефф Плэтт (Ш. Лингле, Р. Дюков) 05:54
Александр Павлович (Е. Ковыршин, А. Матерухин) 10:46
15:36 Нино Нидеррайтер
18:40 Свен Андригетто (9370)
2-й период
25:16 Нино Нидеррайтер
Владимир Денисов 31:34
37:42 Нино Нидеррайтер
Джефф Плэтт 37:42
39:45 Джоэль Вермин (9370, Р. Диас)
3-й период
42:29 Энцо Корви (Р. Диас)
42:52 Рафаэль Диас
Александр Павлович 43:47
Александр Павлович 43:47
46:44 9370 (С. Андригетто, Г. Хофманн)
46:44
Александр Павлович 49:18
Дмитрий Коробов 59:44
Статистика
8 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

«Нас бросили под танки? Это не так!» Что думают о турнире новобранцы сборной

«Нас бросили под танки? Это не так!» Что думают о турнире новобранцы сборной

Все три дозаявленныхв среду игрока — Гусев, Сошников и Сорокин — отработали тренировку до конца. Однако герой недавней Олимпиады после первого занятия на льду в Копенгагене от интервью отказался, заявив, что будет говорить после сыгранного на чемпионате мира матча. Зато у двух других новобранцев проблем с интервью не было.
Еще 7 новостей   Все новости

Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем

Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой

Каррера: слова Манчини о нехватке игроков? Я не буду ныть

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита»! Огненное выступление Манчини
Викторина
Какое нарушение главный судья обозначает ударом кулаком одной руки о ладонь противоположной перед грудью?