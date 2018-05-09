Сборная Беларуси проиграла четвёртый матч кряду на ЧМ-2018, уступив Швейцарии
Сборная Беларуси проиграла четвёртый матч подряд на чемпионате мира по хоккею — 2018.
В матче группы А команда уступила соперникам из Швейцарии со счётом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2).
Сегодняшняя встреча была для белорусов первой под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Пушкова, который сменил на этой позиции уволенного по ходу турнира Дэвида Льюиса.
Дублем в составе сборной Швейцарии отметился Йоэль Вермин. Ещё по одной заброшенной шайбе оформили Свен Андригетто, Энцо Корви и Тимо Майер. Белорусы ответили точными бросками Джеффа Плэтта и Александра Павловича.
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Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Сергей Пушков
Вратари
|Рето Берра
|Михаил Карнаухов
|1-й период
|01:37
|Джоэль Вермин (Н. Нидеррайтер, Р. Унтерзандер)
|Владимир Денисов
|02:19
|Джефф Плэтт (Ш. Лингле, Р. Дюков)
|05:54
|Александр Павлович (Е. Ковыршин, А. Матерухин)
|10:46
|15:36
|Нино Нидеррайтер
|18:40
|Свен Андригетто (9370)
|2-й период
|25:16
|Нино Нидеррайтер
|Владимир Денисов
|31:34
|37:42
|Нино Нидеррайтер
|Джефф Плэтт
|37:42
|39:45
|Джоэль Вермин (9370, Р. Диас)
|3-й период
|42:29
|Энцо Корви (Р. Диас)
|42:52
|Рафаэль Диас
|Александр Павлович
|43:47
|Александр Павлович
|43:47
|46:44
|9370 (С. Андригетто, Г. Хофманн)
|46:44
|Александр Павлович
|49:18
|Дмитрий Коробов
|59:44
Статистика
|8
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол