«Он прошел Вторую мировую и забросил десять тысяч шайб». Самый старый хоккеист в мире

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 3-й период Швейцария 4
Беларусь 2
тв
Группа B
17:15 3-й период Германия 4
Южная Корея 0
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33414415/
9 мая 2018, 18:24 | Спорт-Экспресс

«Он прошел Вторую мировую и забросил десять тысяч шайб». Самый старый хоккеист в мире

История самого возрастного хоккеиста в мире — 96-летнего Марка Сертича.

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Три раза в неделю Марк Сертич выходит на лед в родном Дулуте, чтобы поиграть в хоккей с командой местной пожарной части. Ничего необычного, просто уроженец штата Миннесота попал в книгу рекордов Гиннеса как самый старый из действующих хоккеистов на планете. Марк не планирует сбавлять темп даже в 96 лет. По льду он несется, будто ему вдвое меньше лет.

— Боже, мне кажется, что я играю целую вечность, — рассказывает Сертич. — Начал я, кажется в 1931 году. Теперь прошло уже больше восьми десятков, как я стал хоккеистом. Мне 96 лет, но я просто выхожу на лед по нескольку раз в неделю. Тяжело объяснить мою любовь к хоккею. Ты может кататься за шайбой, бить по ней, пытаешься забрать ее у других игроков. С ней можно сделать столько всего. Надо просто продолжать.

Ветеран родился в начале 1920-х и прошел Вторую мировую войну. Вернувшись с нее, он большую часть своих лет прожил в родном Дулуте и вырастил семь детей. Параллельно Сертич выходил на каток и выигрывал трофеи. Сам хоккеист утверждает, что за карьеру он забросил около 10 000 шайб. Ему выбивали оба плеча, ломали ребра, даже легкие пробивали. Самого себя Марк шутя называет живой реликвией. Но даже серьезный перелом в 94-летнем возрасте не стал помехой. Сертич активно восстанавливался и вскоре вернулся на любимый лед. Для своей команды он стал живым сгустком мотивации, чтобы продолжать играть и поддерживать престарелого партнера.

— Марк — в полном порядке, — уверяет один из партнеров. — Мы с ним не сюсюкаемся и не подкладываем шайбу, чтобы он забивал. С этим он прекрасно справляется сам. Марк очень любит побеждать, а его бросок с кистей — наше тайное оружие. Никогда не знаешь, куда он запустит шайбу и постоянно обманывает вратарей.

— Они — моя хоккейная семья, — добавляет Марк с улыбкой сквозь шикарные усы. — Приезжаю всегда последним, хоть и живу ближе всех. Это лучшие ребята, с которыми я когда-либо играл. Они меня всегда поддержат. Иногда я просто удивляюсь, почему не забиваю больше, ведь они постоянно дают мне шайбу (смеется). Усы — мое секретное оружие. Когда на льду их видят соперники, это вводит их в заблуждение того, что я не смогу забрать у них шайбу. Но затем они быстро ее теряют. Затевали ли со мной драки? Какой там! Они меня боятся (улыбается).

Просыпается Сертич в 6 утра, делает зарядку — отжимания, пара упражнений на пресс и растяжку, крутит велотренажер. После завтрака и кофе он готов выходить. Милю до катка Марк преодолевает на машине. В команде собраны в основном бывшие и действующие пожарные. После тренировки партнеры иногда собираются на кухне у самого опытного игрока и обсуждают детали занятия или игры.

— Иногда я задумываюсь о своем возрасте и говорю себе: «Тебе не 96, а 69! — продолжает хоккейный ветеран. — Просто меняю цифры местами и на душе становится лучше. В моем возрасте очень важно поддерживать связь с молодыми. Мне действительно повезло, что есть возможность просто продолжать играть.

Иногда Марк выходит на лед в майке «Медвешчака». Его внук Энди выступал в Загребе в 2009−13 годах. Выбранный «Питтсбургом» в 5-м раунде, Сертич-младший не доехал до Пенсильвании, однако корни деда направили его в Европу. После трех сезонов за «Медведей» он получил хорватское гражданство и сыграл за сборную на пяти чемпионатах мира в нижних дивизионах. Теперь Энди вернулся в родной штат, поселился неподалеку от деда, порой выходит с ним на лед и тренирует детскую хоккейную команду.
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