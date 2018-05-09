«Он прошел Вторую мировую и забросил десять тысяч шайб». Самый старый хоккеист в мире

Три раза в неделю Марк Сертич выходит на лед в родном Дулуте, чтобы поиграть в хоккей с командой местной пожарной части. Ничего необычного, просто уроженец штата Миннесота попал в книгу рекордов Гиннеса как самый старый из действующих хоккеистов на планете. Марк не планирует сбавлять темп даже в 96 лет. По льду он несется, будто ему вдвое меньше лет.

— Боже, мне кажется, что я играю целую вечность, — рассказывает Сертич. — Начал я, кажется в 1931 году. Теперь прошло уже больше восьми десятков, как я стал хоккеистом. Мне 96 лет, но я просто выхожу на лед по нескольку раз в неделю. Тяжело объяснить мою любовь к хоккею. Ты может кататься за шайбой, бить по ней, пытаешься забрать ее у других игроков. С ней можно сделать столько всего. Надо просто продолжать.

Ветеран родился в начале 1920-х и прошел Вторую мировую войну. Вернувшись с нее, он большую часть своих лет прожил в родном Дулуте и вырастил семь детей. Параллельно Сертич выходил на каток и выигрывал трофеи. Сам хоккеист утверждает, что за карьеру он забросил около 10 000 шайб. Ему выбивали оба плеча, ломали ребра, даже легкие пробивали. Самого себя Марк шутя называет живой реликвией. Но даже серьезный перелом в 94-летнем возрасте не стал помехой. Сертич активно восстанавливался и вскоре вернулся на любимый лед. Для своей команды он стал живым сгустком мотивации, чтобы продолжать играть и поддерживать престарелого партнера.

— Марк — в полном порядке, — уверяет один из партнеров. — Мы с ним не сюсюкаемся и не подкладываем шайбу, чтобы он забивал. С этим он прекрасно справляется сам. Марк очень любит побеждать, а его бросок с кистей — наше тайное оружие. Никогда не знаешь, куда он запустит шайбу и постоянно обманывает вратарей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Meet Mark Sertich, a 95-year-old man from Minnesota who's the oldest player to be playing Hockey currently <a href="https://t.co/0Xpqb5wVpQ">pic.twitter.com/0Xpqb5wVpQ</a></p>— Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) <a href="https://twitter.com/BarSouthNCelly/status/859944571316383744?ref_src=twsrc%5Etfw">4 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Они — моя хоккейная семья, — добавляет Марк с улыбкой сквозь шикарные усы. — Приезжаю всегда последним, хоть и живу ближе всех. Это лучшие ребята, с которыми я когда-либо играл. Они меня всегда поддержат. Иногда я просто удивляюсь, почему не забиваю больше, ведь они постоянно дают мне шайбу (смеется). Усы — мое секретное оружие. Когда на льду их видят соперники, это вводит их в заблуждение того, что я не смогу забрать у них шайбу. Но затем они быстро ее теряют. Затевали ли со мной драки? Какой там! Они меня боятся (улыбается).

Просыпается Сертич в 6 утра, делает зарядку — отжимания, пара упражнений на пресс и растяжку, крутит велотренажер. После завтрака и кофе он готов выходить. Милю до катка Марк преодолевает на машине. В команде собраны в основном бывшие и действующие пожарные. После тренировки партнеры иногда собираются на кухне у самого опытного игрока и обсуждают детали занятия или игры.

— Иногда я задумываюсь о своем возрасте и говорю себе: «Тебе не 96, а 69! — продолжает хоккейный ветеран. — Просто меняю цифры местами и на душе становится лучше. В моем возрасте очень важно поддерживать связь с молодыми. Мне действительно повезло, что есть возможность просто продолжать играть.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The world's oldest <a href="https://twitter.com/hashtag/hockey?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#hockey</a> player does sit-ups and push-ups every morning. Meet Mark Sertich, age 96, this Sun on <a href="https://twitter.com/E60?ref_src=twsrc%5Etfw">@E60</a> at 9a ET on ESPN2 <a href="https://t.co/1k7I4FiYys">pic.twitter.com/1k7I4FiYys</a></p>— E:60 (@E60) <a href="https://twitter.com/E60/status/929077212820787201?ref_src=twsrc%5Etfw">10 ноября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>