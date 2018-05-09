Илья Сорокин: Я поддерживал себя в форме и готов играть

— Состояние у меня хорошее, рабочее. Я поддерживал себя в форме, готов играть. Никто мне ничего не обещает, а сам я просто делаю все, что зависит от меня, а там — как будет, так и будет. Дорого ли жить в Дании, сказать сложно, я ни разу не ходил в магазин за неделю в Копенгагене. А то, что вы видели меня с чипсами, так это мне Богдан Киселевич покупает, — приводит слова Сорокина РИА «Новости».

Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной Росии дозаявил для участия в чемпионате мира голкипера Илью Сорокина (ЦСКА), а также форвардов Никиту Гусева (СКА) и Никиту Сошникова («Сент-Луис», НХЛ).