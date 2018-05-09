Более 200 тыс. человек посетили матчи ЧМ по хоккею в первые пять дней турнира

Мировое первенство проходит в Копенгагене («Роял- Арена») и Хернинге («Йюске-Банк-Боксен») с 4 по 20 мая. Обе арены вмещают по 12 тысяч зрителей. Ранее организаторы турнира рассказали ТАСС, что ожидают порядка 450 тысяч зрителей по итогам чемпионата.

«Более 200 тысяч зрителей собрали первые пять дней чемпионата, что в очередной раз подчеркивает интерес к турниру», — говорится в сообщении.

«Мы поражены поддержкой зрителей на обеих аренах. Естественно, датские фанаты купили большую часть билетов на матчи в Хернинге, а в Копенгагене было хорошее сочетание болельщиков из стран, команды которых играют в этом городе. В частности, было много шведов, а также чехов. Почти 7 тысяч болельщиков из Чехии приехали в Копенгаген в субботу на матч с командой Словакии», — рассказал президент Датской хоккейной ассоциации Хенрик Бах Нильсен.

Матчи чемпионата мира 2017 года в Кельне и Париже посетили 686 391 человек. Это второй результат за всю историю турнира. Рекорд принадлежит мировому первенству 2015 года в Праге и Остраве, матчи которого собрали 741 690 человек.