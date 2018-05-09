Более 200 тыс. человек посетили матчи ЧМ по хоккею в первые пять дней турнира

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 3-й период Швейцария 4
Беларусь 2
тв
Группа B
17:15 3-й период Германия 4
Южная Корея 0
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33414320/
9 мая 2018, 18:00 | ТАСС

Более 200 тыс. человек посетили матчи ЧМ по хоккею в первые пять дней турнира

КОПЕНГАГЕН, 9 мая. /ТАСС/. Около 200 тысяч человек посетили матчи чемпионата мира по хоккею в Дании по итогам первых пяти дней турнира. Об этом сообщается в релизе оргкомитета соревнований.

Мировое первенство проходит в Копенгагене («Роял- Арена») и Хернинге («Йюске-Банк-Боксен») с 4 по 20 мая. Обе арены вмещают по 12 тысяч зрителей. Ранее организаторы турнира рассказали ТАСС, что ожидают порядка 450 тысяч зрителей по итогам чемпионата.

«Более 200 тысяч зрителей собрали первые пять дней чемпионата, что в очередной раз подчеркивает интерес к турниру», — говорится в сообщении.

«Мы поражены поддержкой зрителей на обеих аренах. Естественно, датские фанаты купили большую часть билетов на матчи в Хернинге, а в Копенгагене было хорошее сочетание болельщиков из стран, команды которых играют в этом городе. В частности, было много шведов, а также чехов. Почти 7 тысяч болельщиков из Чехии приехали в Копенгаген в субботу на матч с командой Словакии», — рассказал президент Датской хоккейной ассоциации Хенрик Бах Нильсен.

Матчи чемпионата мира 2017 года в Кельне и Париже посетили 686 391 человек. Это второй результат за всю историю турнира. Рекорд принадлежит мировому первенству 2015 года в Праге и Остраве, матчи которого собрали 741 690 человек.
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