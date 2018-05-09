10 лучших матчей сборной России на чемпионатах мира

Чемпионат мира — 1992. Групповой этап. Россия — Канада — 6:4

Первый для российской сборной чемпионат мира принято считать провальным, как и любой турнир, на котором главная хоккейная команда страны остаётся без медалей. Действительно, на ЧМ-1992 россияне проиграли шведам в четвертьфинале и бесславно покинули турнир, но в группе наши успели провести один выдающийся матч.

Главными действующими лицами в команде Виктора Тихонова были будущие звёзды НХЛ Дарюс Каспарайтис, Сергей Зубов, Алексей Жамнов — принципиальных соперников в лице канадцев эта сборная просто не заметила. После двух периодов счёт был 5:0 в пользу россиян, и пусть в третьей двадцатиминутке «Кленовые листья» попытались спасти игру, сборная России сделать им этого не позволила.

Чемпионат мира — 1993. Полуфинал. Россия — Канада — 7:4

На турнире в Германии российская и канадская сборные сыграли дважды. На групповом этапе наши уступили со счётом 1:3, и такой исход особо никого не удивил, слишком мощным выглядел состав «Кленовых листьев». Линдрос, Кария, Бриндамор — никого кроме канадцев в качестве претендентов на золото того чемпионата мира можно было не рассматривать.

Через день наши разобрались ещё и со шведами и выиграли заслуженное золото.

Чемпионат мира — 1999. Групповой этап. Россия — Чехия — 6:1

После финала Олимпийских игр в Нагано чехи стали для сборной России, пожалуй, самым принципиальным соперником. В отличии от решающего матча Олимпиады фаворитом на этот раз выглядела команда Чехии, в составе которой блистали Павел Патера, Мартин Прохазка и Томаш Власак, тогда вряд ли предполагавшие, что через несколько лет все они будут играть в российской суперлиге в составе омского «Авангарда».

Правда, в полуфинал российские хоккеисты так и не пробились, а чешская сборная взяла на том турнире золото.

Чемпионат мира — 2002. Четвертьфинал. Россия — Чехия — 3:1

В год Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити российская сборная не дождалась на чемпионате мира ни одной из своих главных звезд. Поэтому проблемы команды, возникшие уже на групповой стадии, никого не удивили — в плей-офф наши вышли, только благодаря чуть лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб. Но по всем раскладам в четвертьфинале турнир для россиян должен был завершиться — там их ждала Чехия Яромира Ягра.

Те, кто прогнозировал поражение российской команды, не могли знать, что вратарь Максим Соколов проведёт просто гениальный матч. Его 36 сэйвов, дубль Валерия Карпова и гол Алексея Кознева помогли нашим сотворить главную сенсацию чемпионата, который, в итоге, принёс российскому хоккею серебро.

Чемпионат мира — 2005. Матч за 3-е место. Россия — Швеция — 6:3

На турнир в Австрию Владимир Крикунов привёз очень молодую команду, которая приятно удивила уже на двух групповых стадиях, не потерпев ни одного поражения.

Зато в матче за бронзу крикуновская молодежь расправилась со шведами, за которых играли братья Седин, Хенрик Зеттерберг, Юхан Францен и другие звёзды. Тогда ещё совсем молодые Александр Овечкин и Евгений Малкин выдали огненный матч, Максим Афиногенов оформил дубль, и россияне одержали очень красивую победу над более классным на тот момент соперником.

Чемпионат мира — 2007. Четвертьфинал. Россия — Чехия — 4:0

На турнире в Москве россияне считались главными фаворитами и до определённого момента подтверждали этот статус. На первом групповом этапе команда Быкова разгромила сборные Дании и Украины и выиграла в хоккейной перестрелке с финнами, на втором — снова показала стопроцентный результат, победив итальянцев, швейцарцев и шведов.

Голкипер Сергей Ерёменко не позволил сопернику отличиться ни разу, а дубль Малкина, голы Маркова и Радулова укрепили в мысли, что сборная России возьмёт золото домашнего чемпионата. Увы, дальше был полуфинал с финнами и обидное поражение в овертайме.

Чемпионат мира — 2008. Финал. Россия — Канада — 5:4

Безоговорочно лучший матч в современной истории главной команды страны начинался для неё очень неважно. На быстрый гол Александра Сёмина канадцы ответили тремя шайбами ещё до первого перерыва, а когда тот же Сёмин попытался поднять российскую сборную на камбэк и оформил дубль, ему ответил лидер «Кленовых листьев» Дэни Хитли.

Потом был третий период, в котором наши перебросали соперника больше, чем в два раза, а Алексей Терещенко и Илья Ковальчук перевели встречу в овертайм. На его третьей минуте Сергей Фёдоров затащил шайбу в зону канадцев, отдал её Илье Ковальчуку, и нападающий «Атланты Трэшерз», спустя 15 лет, вернул России золото первенства планеты.

Чемпионат мира — 2009. Финал. Россия — Канада — 2:1

Через год история повторилась — две лучших сборных мирового хоккея снова встретились в финале чемпионата мира. Россияне оказались в роли догоняющих уже на 6-й минуте первого периода, но достаточно быстро отыгрались — Олег Сапрыкин подставил клюшку под бросок Виталия Атюшова.

В концовке россияне всеми доступными способами пытались отстоять результат и им это удалось. Сразу после финальной сирены наши чуть не задушили в объятиях вратаря Илью Брызгалова, совершившего 37 сэйвов.

Чемпионат мира — 2012. Групповой этап. Россия — Швеция — 7:3

Этот турнир стал первым крупным форумом сборной под руководством Зинэтулы Билялетдинова. До сочинского провала оставалось ещё два года и на чемпионате мира болельщики не увидели к нему вообще никаких предпосылок. Тренеру удалось собрать ударную тройку нападения, в которой к двум нападающим омского «Авангарда» Александру Попову и Александру Пережогину добавили форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. Они и разорвали всех соперников, включая хозяев турнира.

Впрочем, как и весь турнир в её исполнении, который вполне логично закончился очередным российским золотом.

Чемпионат мира — 2014. Полуфинал. Россия — Швеция — 3:1

А это уже первый чемпионат мира для Олега Знарка в качестве главного тренера национальной команды. Для начала наши выиграли семь из семи матчей группового этапа, а в четвертьфинале спокойно прошли французов — 3:0. Ключевой стала игра против шведов, которая началась для сборной России с пропущенного гола уже на 19-й секунде. Команда не поплыла, Сергей Бобровский больше ни разу не позволил скандинавам забить, а шайбы Сергея Плотникова, Сергея Широков и Антона Белова обеспечили россиянам выход в финал.

Всё закончилось конфликтом Знарка с ассистентом главного тренера шведов Рикардом Гренборгом, в ходе которого Олег Валерьевич показал коллеге знаменитый «жест смерти».

Артем Гаев