10 лучших матчей сборной России на чемпионатах мира

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 1-й период Швейцария 1
Беларусь 2
тв
Группа B
17:15 1-й период Германия 1
Южная Корея 0
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33413955/
9 мая 2018, 17:14 | TeamRussia.pro

10 лучших матчей сборной России на чемпионатах мира

На старте 82-го чемпионата мира в Дании хоккейная сборная России одержала три победы с общим счётом 20:0. Впереди — игры с топ-сборными и борьба за медали. Team Russia вспоминает матчи предыдущих чемпионатов, которые навсегда вошли в историю российского хоккея.

Чемпионат мира — 1992. Групповой этап. Россия — Канада — 6:4

Первый для российской сборной чемпионат мира принято считать провальным, как и любой турнир, на котором главная хоккейная команда страны остаётся без медалей. Действительно, на ЧМ-1992 россияне проиграли шведам в четвертьфинале и бесславно покинули турнир, но в группе наши успели провести один выдающийся матч.

Главными действующими лицами в команде Виктора Тихонова были будущие звёзды НХЛ Дарюс Каспарайтис, Сергей Зубов, Алексей Жамнов — принципиальных соперников в лице канадцев эта сборная просто не заметила. После двух периодов счёт был 5:0 в пользу россиян, и пусть в третьей двадцатиминутке «Кленовые листья» попытались спасти игру, сборная России сделать им этого не позволила.

Чемпионат мира — 1993. Полуфинал. Россия — Канада — 7:4

На турнире в Германии российская и канадская сборные сыграли дважды. На групповом этапе наши уступили со счётом 1:3, и такой исход особо никого не удивил, слишком мощным выглядел состав «Кленовых листьев». Линдрос, Кария, Бриндамор — никого кроме канадцев в качестве претендентов на золото того чемпионата мира можно было не рассматривать.

Через день наши разобрались ещё и со шведами и выиграли заслуженное золото.

Чемпионат мира — 1999. Групповой этап. Россия — Чехия — 6:1

После финала Олимпийских игр в Нагано чехи стали для сборной России, пожалуй, самым принципиальным соперником. В отличии от решающего матча Олимпиады фаворитом на этот раз выглядела команда Чехии, в составе которой блистали Павел Патера, Мартин Прохазка и Томаш Власак, тогда вряд ли предполагавшие, что через несколько лет все они будут играть в российской суперлиге в составе омского «Авангарда».

Правда, в полуфинал российские хоккеисты так и не пробились, а чешская сборная взяла на том турнире золото.

Чемпионат мира — 2002. Четвертьфинал. Россия — Чехия — 3:1

В год Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити российская сборная не дождалась на чемпионате мира ни одной из своих главных звезд. Поэтому проблемы команды, возникшие уже на групповой стадии, никого не удивили — в плей-офф наши вышли, только благодаря чуть лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб. Но по всем раскладам в четвертьфинале турнир для россиян должен был завершиться — там их ждала Чехия Яромира Ягра.

Те, кто прогнозировал поражение российской команды, не могли знать, что вратарь Максим Соколов проведёт просто гениальный матч. Его 36 сэйвов, дубль Валерия Карпова и гол Алексея Кознева помогли нашим сотворить главную сенсацию чемпионата, который, в итоге, принёс российскому хоккею серебро.

Чемпионат мира — 2005. Матч за 3-е место. Россия — Швеция — 6:3

На турнир в Австрию Владимир Крикунов привёз очень молодую команду, которая приятно удивила уже на двух групповых стадиях, не потерпев ни одного поражения.

Зато в матче за бронзу крикуновская молодежь расправилась со шведами, за которых играли братья Седин, Хенрик Зеттерберг, Юхан Францен и другие звёзды. Тогда ещё совсем молодые Александр Овечкин и Евгений Малкин выдали огненный матч, Максим Афиногенов оформил дубль, и россияне одержали очень красивую победу над более классным на тот момент соперником.

Чемпионат мира — 2007. Четвертьфинал. Россия — Чехия — 4:0

На турнире в Москве россияне считались главными фаворитами и до определённого момента подтверждали этот статус. На первом групповом этапе команда Быкова разгромила сборные Дании и Украины и выиграла в хоккейной перестрелке с финнами, на втором — снова показала стопроцентный результат, победив итальянцев, швейцарцев и шведов.

Голкипер Сергей Ерёменко не позволил сопернику отличиться ни разу, а дубль Малкина, голы Маркова и Радулова укрепили в мысли, что сборная России возьмёт золото домашнего чемпионата. Увы, дальше был полуфинал с финнами и обидное поражение в овертайме.

Чемпионат мира — 2008. Финал. Россия — Канада — 5:4

Безоговорочно лучший матч в современной истории главной команды страны начинался для неё очень неважно. На быстрый гол Александра Сёмина канадцы ответили тремя шайбами ещё до первого перерыва, а когда тот же Сёмин попытался поднять российскую сборную на камбэк и оформил дубль, ему ответил лидер «Кленовых листьев» Дэни Хитли.

Потом был третий период, в котором наши перебросали соперника больше, чем в два раза, а Алексей Терещенко и Илья Ковальчук перевели встречу в овертайм. На его третьей минуте Сергей Фёдоров затащил шайбу в зону канадцев, отдал её Илье Ковальчуку, и нападающий «Атланты Трэшерз», спустя 15 лет, вернул России золото первенства планеты.

Чемпионат мира — 2009. Финал. Россия — Канада — 2:1

Через год история повторилась — две лучших сборных мирового хоккея снова встретились в финале чемпионата мира. Россияне оказались в роли догоняющих уже на 6-й минуте первого периода, но достаточно быстро отыгрались — Олег Сапрыкин подставил клюшку под бросок Виталия Атюшова.

В концовке россияне всеми доступными способами пытались отстоять результат и им это удалось. Сразу после финальной сирены наши чуть не задушили в объятиях вратаря Илью Брызгалова, совершившего 37 сэйвов.

Чемпионат мира — 2012. Групповой этап. Россия — Швеция — 7:3

Этот турнир стал первым крупным форумом сборной под руководством Зинэтулы Билялетдинова. До сочинского провала оставалось ещё два года и на чемпионате мира болельщики не увидели к нему вообще никаких предпосылок. Тренеру удалось собрать ударную тройку нападения, в которой к двум нападающим омского «Авангарда» Александру Попову и Александру Пережогину добавили форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. Они и разорвали всех соперников, включая хозяев турнира.

Впрочем, как и весь турнир в её исполнении, который вполне логично закончился очередным российским золотом.

Чемпионат мира — 2014. Полуфинал. Россия — Швеция — 3:1

А это уже первый чемпионат мира для Олега Знарка в качестве главного тренера национальной команды. Для начала наши выиграли семь из семи матчей группового этапа, а в четвертьфинале спокойно прошли французов — 3:0. Ключевой стала игра против шведов, которая началась для сборной России с пропущенного гола уже на 19-й секунде. Команда не поплыла, Сергей Бобровский больше ни разу не позволил скандинавам забить, а шайбы Сергея Плотникова, Сергея Широков и Антона Белова обеспечили россиянам выход в финал.

Всё закончилось конфликтом Знарка с ассистентом главного тренера шведов Рикардом Гренборгом, в ходе которого Олег Валерьевич показал коллеге знаменитый «жест смерти».

Артем Гаев
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