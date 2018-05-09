Решение по участию хоккеиста Гусева в игре ЧМ с чехами будет принято в день матча

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Гусев прилетел в Копенгаген только 5 мая, так как восстанавливался после болезни. В среду хоккеист был заявлен на турнир и провел первую тренировку вместе с командой, до этого он занимался индивидуально. Также были заявлены на турнир форвард Никита Сошников и вратарь Илья Сорокин. На данный момент заявка сборной России включает в себя 24 хоккеиста из 25 возможных.

«Состояние Гусева нормальное, улучшается, дало нам положительное решение по его дозаявке, — отметил Жамнов. — Решение о том, будет ли он играть завтра, будет принято перед игрой. Тяжело говорить, с кем он сыграет. Оставили одно место в заявке, а кем будет оно заполнено — будем смотреть дальше».

«Решили, что Сошников нужнее [Алексея] Бывальцева. Он крайний нападающий, этот игрок может дать нам энергии. Из Национальной хоккейной лиги сейчас никого не рассматриваем», — сказал старший тренер российской команды.

Встреча Россия — Чехия состоится 10 мая в Копенгагене.