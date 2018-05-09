Жамнов: Российским хоккеистам необходимо сыграть дисциплинированно в матче ЧМ с чехами

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Встреча Россия — Чехия состоится 10 мая в Копенгагене, начало — 21:15 мск. Утром в этот же день в расположение чешской команды приедут форварды клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, но их участие в матче с россиянами пока под вопросом.

«Разбирали чехов очень плотно, смотрели их игру со швейцарцами. Мы готовимся ко всей команде, а не к отдельным игрокам. Матч будет очень тяжелый», — сказал Жамнов.

«Слабых соперников уже не осталось. Нам нужно сыграть дисциплинированно, терпеть и работать, чтобы не было удалений. У чехов хорошая команда, а наши матчи традиционно тяжелые. Нас ждет серьезный соперник», — заключил специалист.