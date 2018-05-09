В День Победы и Гусев был в строю! Как сборная России отметила 9 мая

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Чехия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
17:15 1-й период Швейцария 1
Беларусь 2
тв
Группа B
17:15 1-й период Германия 1
Южная Корея 0
тв
Группа A
21:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33413662/
9 мая 2018, 16:31 | Советский спорт

В День Победы и Гусев был в строю! Как сборная России отметила 9 мая

Девятого мая сборная России по традиции в полном составе почтила память павших в Великой отечественной войне.

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Эта традиция не нарушается никогда. Где бы не проходил чемпионат мира, как бы наша команда на нем не выступала, 9 мая россияне обязательно едут на мемориал, почтить память павших в Великой Отечественной войне.

В нынешнем году игроки и тренеры сборной, возложили алые гвоздики у подножия памятника советским воинам на кладбище «Биспебьерг» в Копенгагене.

Все игроки приехали туда в парадной форме, с георгиевскими ленточками на лацканах пиджаков. Такие же представители ФХР раздали и журналистам. И мы прикололи их значками к футболкам и рюкзакам. 9 мая нам всем есть чем гордиться и что вспоминать.

Честно говоря, я понятия не имел, как наши воевали во время второй мировой войны на территории Дании. Но вот слово взял посол РФ в Копенгагене Михаил Ванин, который поблагодарил сборную России за эту акцию, а также рассказал о том, как у датских берегов сражались советские моряки.

— В Дании вторая мировая война закончилась в пять часов вечера 9 мая, — рассказал Ванин. — Сохранилась точная информация об этих событиях. В том бою три наших торпедных катера вступили в неравный бой с 11 немецкими сторожевыми кораблями недалеко от берегов острова Борнхольм. Последние солдаты, погибшие на датской земли были моряки, сражавшиеся на этих катерах. Они захоронены в Дании.

…После торжественной речи к памятнику подошли ветераны с цветами. А вслед за ними потянулись и игроки нашей команды. Памятный венок от сборной несли Сергей Андронов и Евгений Дадонов. За ними шли все игроки, тренеры и администраторы нашей команды, включая Никиту Гусева, который впервые открыто появился на чемпионате мира в составе сборной. Выглядел Никита бледным и похудевшим. Видно, что болезнь далась ему нелегко. Но покидать команду он не собирается.

— Другим странам я таких праздников не желаю, слишком дорого нам эта победа досталась, — сказал капитан сборной России Павел Дацюк. — А всех наших ветеранов, да вообще всех людей причастных к войне, поздравляю с Днем Победы. Свою историю надо помнить. И гордиться ей.

— Очень много народу пришло в Дании на мемориал вместе со сборной России. Заметили?
— Мы на каждом чемпионате мира цветы 9 мая к памятнику возлагаем. Сегодня народу действительно много. Радостно, что люди стараются быть причастными к этому событию.

-У вас лично что на сердце в такие минуты?
— Каждый раз, когда вижу ветеранов с медалями, понимаю, что они сделали что-то невозможное. Что-то такое, ради чего стоит жить.

— Каждый раз 9 мая попадает на чемпионаты мира. И это всегда для нас что-то торжественное, — делится своими впечатлениями знаменитый тренер Владимир Юрзинов-старший. — Что-то такое, что помогает выигрывать. Я помню матч в Кельне, когда Дацюк забил решающий гол немцам в такой же день. Это же до слез пронимало! Тяжелейшая игра. Многие сейчас, увы, уже не понимают значения таких матчей. А мы ведь в сборной к ним всегда особенно готовились. Это было и праздником, и испытанием. А что касается меня лично… Я до сих пор не могу военные песни спокойно слушать. Молодым ребятам эти традиции обязательно надо знать.

При этих словах Владимир Владимирович неожиданно расплакался…

Дмитрий Пономаренко
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