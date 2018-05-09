В День Победы и Гусев был в строю! Как сборная России отметила 9 мая
Девятого мая сборная России по традиции в полном составе почтила память павших в Великой отечественной войне.
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Видимо, что-то случилось...
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Эта традиция не нарушается никогда. Где бы не проходил чемпионат мира, как бы наша команда на нем не выступала, 9 мая россияне обязательно едут на мемориал, почтить память павших в Великой Отечественной войне.
В нынешнем году игроки и тренеры сборной, возложили алые гвоздики у подножия памятника советским воинам на кладбище «Биспебьерг» в Копенгагене.
Все игроки приехали туда в парадной форме, с георгиевскими ленточками на лацканах пиджаков. Такие же представители ФХР раздали и журналистам. И мы прикололи их значками к футболкам и рюкзакам. 9 мая нам всем есть чем гордиться и что вспоминать.
Честно говоря, я понятия не имел, как наши воевали во время второй мировой войны на территории Дании. Но вот слово взял посол РФ в Копенгагене Михаил Ванин, который поблагодарил сборную России за эту акцию, а также рассказал о том, как у датских берегов сражались советские моряки.
— В Дании вторая мировая война закончилась в пять часов вечера 9 мая, — рассказал Ванин. — Сохранилась точная информация об этих событиях. В том бою три наших торпедных катера вступили в неравный бой с 11 немецкими сторожевыми кораблями недалеко от берегов острова Борнхольм. Последние солдаты, погибшие на датской земли были моряки, сражавшиеся на этих катерах. Они захоронены в Дании.
…После торжественной речи к памятнику подошли ветераны с цветами. А вслед за ними потянулись и игроки нашей команды. Памятный венок от сборной несли Сергей Андронов и Евгений Дадонов. За ними шли все игроки, тренеры и администраторы нашей команды, включая Никиту Гусева, который впервые открыто появился на чемпионате мира в составе сборной. Выглядел Никита бледным и похудевшим. Видно, что болезнь далась ему нелегко. Но покидать команду он не собирается.
— Другим странам я таких праздников не желаю, слишком дорого нам эта победа досталась, — сказал капитан сборной России Павел Дацюк. — А всех наших ветеранов, да вообще всех людей причастных к войне, поздравляю с Днем Победы. Свою историю надо помнить. И гордиться ей.
— Очень много народу пришло в Дании на мемориал вместе со сборной России. Заметили?
— Мы на каждом чемпионате мира цветы 9 мая к памятнику возлагаем. Сегодня народу действительно много. Радостно, что люди стараются быть причастными к этому событию.
-У вас лично что на сердце в такие минуты?
— Каждый раз, когда вижу ветеранов с медалями, понимаю, что они сделали
— Каждый раз 9 мая попадает на чемпионаты мира. И это всегда для нас
При этих словах Владимир Владимирович неожиданно расплакался…
Дмитрий Пономаренко
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