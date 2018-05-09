Гусев впервые принял участие в тренировке сборной России
Нападающий Никита Гусев впервые принял участие в ледовом тренировочном занятии сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2018 в Дании, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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Ранее,
Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.
«Красные»: Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов;.
«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;.
«Серые»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Михеев;.
«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов.
Никита Гусев выходил на лёд поочередно с «красными» и «белыми», а Никита Сошников — с «синими» и «жёлтыми».
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