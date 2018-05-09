Гусев впервые принял участие в тренировке сборной России

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Ранее, из-за того, что нападающий не был заявлен и аккредитован на чемпионате мира, он не мог тренироваться на льду со сборной. Подопечные Ильи Воробьёва занимались в следующих сочетаниях:

Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.

«Красные»: Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов;.

«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;.

«Серые»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Михеев;.

«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов.

Никита Гусев выходил на лёд поочередно с «красными» и «белыми», а Никита Сошников — с «синими» и «жёлтыми».